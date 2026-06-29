L’histoire et les jours d’après. Horizons politiques du présent (Paris)

Cette journée d'étude chercheà articuler une philosophie de l'histoire avec une approche biologique et sociale, afin d'éclairer notre présent et ses enjeux écologiques. Est-il possible un horizon écologique du politique ? Dans la relation sujet-environnement, peut-il intervenir une façon d'habiter l'actuel contexte de crise qui soit capable de redéfinir les termes et les imaginaires de cette relation? L'environnement loin d'êtrehomogène, prévoit une infinité d'espaces et de modalités qui transforment inlassablement l'existence, avec les corps qui le constituent, avec les changements qui le traversent. Le concept husserlien de « sédimentation », tel qu'il est développé par Merleau-Ponty à travers le concept d'institution, sera au coeur de notre réflexion pour répondre à ces questions. En savoir plus…

Inscription obligatoire en suivant ce lien…

Responsable scientifique : Chiara Palermo (MCF – Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



Journée organisée avec : Marta Gailli (PhD – Università degli Studi di Milano).

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Programme

9h15 - Accueil et introduction par Chiara Palermo (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Barbara Zauli (CIPH)

Philosophies de l’institution. Avec et au-delà de Merleau-Ponty

Modération de : Chiara Palermo (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

09h45 - Judith Revel (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Hier, aujourd’hui, et le jour d’après : une relecture merleau-pontienne de l’institution.

10h30 - Mariana Larison (Universidad de Buenos Aires) : Phénoménologie et historicité du vivant : quelle histoire ?

11h15 - Pause café

Regards sur l’Anthropocène

Modération de : Chiara Vecchiarelli (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

11h30 - Giovanni Fava (Università Ca’ Foscari di Venezia) : Institution, communauté, corps : pistes merleau-pontiennes pour une lecture de l'Anthropocène.

12h15 - Gael Caignard (Université Jean Moulin – Lyon 3) : Institution et Anthropocène : pour une étude de la condition contemporaine avec Merleau-Ponty.



13h00 - Discussion et questions

13h15 – 14h30 – Pause déjeuner

Théories de l’évolution entre histoire naturelle et histoire sociale

Modération de : Michele Saporiti (Collège International de Philosophie)

14h30 - Giovanni Leghissa (Università degli Studi di Torino) : Perspectives écosystémiques sur l’organisation/institution.

15h15 - Andrea Angelini (Université Paris 8) : Sur la relation entre biopolitique et écologie : enjeux théoriques et transformations historiques.

16h00 - Pause café

Imaginaires et horizons du présent. Enjeux esthétiques et écologiques

Modération de : Chiara Palermo (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

16h15 - Barbara Formis (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : La Puissance critique du résidu et des gestes de maintenance.

17h00 - Patricia Limido (Université Paris Cité) : L’institution muséale comme historicité de vie.

17h45 – 18h15 - Discussion conclusive et clôture

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