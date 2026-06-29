Essai
Nouvelle parution
Francesco Montorsi, D'azur à treize couronnes d'or. Enquête sur l'héraldique de la Table Ronde (textes, images, armoriaux)

Francesco Montorsi, D'azur à treize couronnes d'or. Enquête sur l'héraldique de la Table Ronde (textes, images, armoriaux)

  • Carouge, Droz, coll. "Publications Romanes et Françaises", 2026
  • EAN : 9782600067041
  • 680 pages
  • Prix : 69EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Service de presse Droz)

Pendant longtemps, les historiens ont cru que l’armorial de la Table Ronde avait commencé à se former dès les premiers romans arthuriens, pour se développer ensuite dans les ateliers de copie à partir du XIIIe siècle. Pourtant, l’examen minutieux de dizaines de manuscrits et d’imprimés révèle une tout autre histoire : l’armorial n'apparaît qu’au XVe siècle, dans l’entourage de Jacques d’Armagnac, duc de Nemours (1433-1477). Catalogue d’armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques, D’azur à treize couronnes d’or explore les multiples visages de l’armorial – catalogue d'armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques – et en reconstitue sa genèse. En croisant littérature, iconographie et histoire, cette enquête retrace l’évolution d’un imaginaire visuel, depuis les représentations héraldiques chez Chrétien de Troyes jusqu’aux réceptions tardives de l’armorial au XVIIe siècle, en passant par son élaboration à la cour de Jacques d’Armagnac. Cette plongée inédite dans la fabrique des images arthuriennes permet de redécouvrir un auteur oublié, mettant au jour tout un pan insoupçonné de la culture chevaleresque.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements 

Introduction 

La Manta 

L’héraldique de la Table Ronde 

Objectifs 

Méthode 

Chapitre premier. L’héraldique arthurienne dans les textes médiévaux et dans deux armoriaux 

« Toute jour vont cangant li chevalier errant lour escus » 

Palamède et Lancelot, Galaad et Arthur. Sur quelques écus « traditionnels » 

L’armorial littéraire de La Deuxième Continuation du Graal, du Durmart et d’Escanor 

L’héraldique arthurienne dans deux armoriaux : Galehaut et les trente rois et l’armorial inachevé 

Chapitre II. L’héraldique dans les manuscrits enluminés du xiiie au début du XVe siècle 

Les manuscrits du XIIIe siècle 

Les manuscrits du XIVe siècle 

Les manuscrits du début du XVe siècle 

Chapitre III. L’invention de l’armorial de la Table Ronde. Les manuscrits enluminés de Jean de Berry et de Jacques d’Armagnac 

Le Lancelot-Graal de Paris, Arsenal, ms 3479-3480 (Jean sans Peur, 1406) 

Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120 ( Jean de Berry, 1405) 

L’héraldique arthurienne, Jean de Berry et le Tristan de Vienne, ÖNB, 2537

 Les repeints de Jacques d’Armagnac dans le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120 (vers 1465) 

En guise de conclusion. L’armorial de Jacques d’Armagnac 

Chapitre IV. Jacques d’Armagnac. La politique et les lettres 

Le duc de Nemours. Vie et mort d’un baron révolté 

Bibliophilie et mécénat de Jacques d’Armagnac 

Histoire de la collection 

Le contenu de la collection (genres textuels, copies doubles, illustration) 

La création littéraire 

La passion arthurienne

Chapitre V. L’époque des essais. Les premiers manuscrits de Jacques d’Armagnac 

Préambule 

Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120 

Le système héraldique 

Les rapports avec l’armorial 

Le Tristan de Paris, BnF, fr. 99 

Présentation matérielle 

Le texte. La version IV du Tristan 

L’iconographie du manuscrit et ses modèles 

Les remaniements des images 

Le système héraldique 

Les rapports avec l’armorial 

Deux systèmes différents, une héraldique liminaire 

Chapitre VI. L’avènement de l’armorial 

La Compilation arthurienne de Paris, BnF, fr. 112 

Présentation matérielle 

Le texte et les sources 

La décoration et l’illustration 

L’invention de l’armorial et sa mise en images dans le cycle 

Le système héraldique 

Les chevaliers de l’armorial long 

La Compilation guironienne de Turin, BNU, L.I.7-9 

Présentation matérielle et textuelle 

L’héraldique du manuscrit et les deux armoriaux 

Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 113-116 

Présentation matérielle et textuelle 

L’héraldique du manuscrit 

Chapitre VII. L’héraldique arthurienne dans les cycles iconographiques après Jacques d’Armagnac 

Un rendez-vous manqué. L’héraldique de Jacques d’Armagnac dans les derniers cycles iconographiques des romans arthuriens 

Le Tristan de Chantilly, musée Condé, 645-647 

Chapitre VIII. Le recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac 

Les deux versions du recueil 

Datation, titre, attribution de la version brève 

La tradition de l’armorial bref et l’excellence d’un manuscrit

Le manuscrit d’Harvard : un témoin de Jacques d’Armagnac ? 

Un projet culturel et politique 

Un mode d’emploi chevaleresque 

Le destinataire, Gaston V de Foix, et sa famille chevaleresque 

Un présent diplomatique 

Le modèle de René d’Anjou 

Chapitre IX. L’armorial bref 

Des chiffres et des noms. Préhistoire et histoire de la liste des questeurs 

La liste des questeurs dans le Tristan 

Le modèle textuel de l’armorial 

De la liste du Tristan à l’armorial 

Les liens entre l’armorial et le BnF, fr. 112

(Michel Gonnot, vers 1470 ?) 

Les chevaliers ajoutés 

Poétique du nom propre 

Les déplacements 

L’élaboration des armoiries 

La variation de l’armorial bref dans le recueil 

L’armorial isolé et sa tradition 

Chapitre X. L’armorial long 

Présentation, attribution et datation 

La tradition du recueil long 

Mises en recueil et mises en page de l’armorial long 

Le désordre des chevaliers (vandalisme et mise en page) 

Innovations, déplacements, ajouts 

Les chevaliers ajoutés et leurs écus 

Des rois, des anciens, des questeurs. Le nouvel ordre de l’armorial

Les biographies 

Chapitre XI. L’armorial à l’ère de l’imprimé 

Une liste annexe : La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde dans le Gyron

Un livre autonome : La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde 

La Devise à Londres 

Traités de blason et traités de chevalerie 

Conclusions 

Annexes 

Repeints héraldiques identifiables dans le manuscrit BnF, fr. 117-120 

La liste des questeurs dans les manuscrits de Jacques d’Armagnac 

Les chevaliers de la version brève de l’armorial 

Les chevaliers de la version longue, ou « avec biographies », de l’armorial 

L’ordre particulier de l’armorial long de BnF, fr. 1438 

Catalogue des manuscrits et des imprimés 

Recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac, version brève 

Recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac, version longue 

Manuscrits copiés sur des versions imprimées

La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde 

Tables héraldiques des manuscrits de Jacques d’Armagnac et de Paris, Arsenal, 3479-3480 

Tristan en prose, Paris, BnF, fr. 99 (1463) 

Lancelot-Graal, BnF, fr. 117-120 (repeints vers 1465) 

Compilation arthurienne, Paris, BnF, fr. 112 (1470) 

Compilation guironienne, Turin, BNU, L.I.7-9 (vers 1470) 

Lancelot-Graal, Paris, BnF, fr. 113-116 (vers 1475) 

Lancelot-Graal, Paris, Arsenal, 3479-3480 (vers 1406) 

Bibliographie 

Index

Index nominum 

Index des noms arthuriens

 Index des manuscrits 