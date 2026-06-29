Francesco Montorsi, D'azur à treize couronnes d'or. Enquête sur l'héraldique de la Table Ronde (textes, images, armoriaux)

Pendant longtemps, les historiens ont cru que l’armorial de la Table Ronde avait commencé à se former dès les premiers romans arthuriens, pour se développer ensuite dans les ateliers de copie à partir du XIIIe siècle. Pourtant, l’examen minutieux de dizaines de manuscrits et d’imprimés révèle une tout autre histoire : l’armorial n'apparaît qu’au XVe siècle, dans l’entourage de Jacques d’Armagnac, duc de Nemours (1433-1477). Catalogue d’armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques, D’azur à treize couronnes d’or explore les multiples visages de l’armorial – catalogue d'armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques – et en reconstitue sa genèse. En croisant littérature, iconographie et histoire, cette enquête retrace l’évolution d’un imaginaire visuel, depuis les représentations héraldiques chez Chrétien de Troyes jusqu’aux réceptions tardives de l’armorial au XVIIe siècle, en passant par son élaboration à la cour de Jacques d’Armagnac. Cette plongée inédite dans la fabrique des images arthuriennes permet de redécouvrir un auteur oublié, mettant au jour tout un pan insoupçonné de la culture chevaleresque.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Introduction

La Manta

L’héraldique de la Table Ronde

Objectifs

Méthode

Chapitre premier. L’héraldique arthurienne dans les textes médiévaux et dans deux armoriaux

« Toute jour vont cangant li chevalier errant lour escus »

Palamède et Lancelot, Galaad et Arthur. Sur quelques écus « traditionnels »

L’armorial littéraire de La Deuxième Continuation du Graal, du Durmart et d’Escanor

L’héraldique arthurienne dans deux armoriaux : Galehaut et les trente rois et l’armorial inachevé

Chapitre II. L’héraldique dans les manuscrits enluminés du xiiie au début du XVe siècle

Les manuscrits du XIIIe siècle

Les manuscrits du XIVe siècle

Les manuscrits du début du XVe siècle

Chapitre III. L’invention de l’armorial de la Table Ronde. Les manuscrits enluminés de Jean de Berry et de Jacques d’Armagnac

Le Lancelot-Graal de Paris, Arsenal, ms 3479-3480 (Jean sans Peur, 1406)

Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120 ( Jean de Berry, 1405)

L’héraldique arthurienne, Jean de Berry et le Tristan de Vienne, ÖNB, 2537

Les repeints de Jacques d’Armagnac dans le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120 (vers 1465)

En guise de conclusion. L’armorial de Jacques d’Armagnac

Chapitre IV. Jacques d’Armagnac. La politique et les lettres

Le duc de Nemours. Vie et mort d’un baron révolté

Bibliophilie et mécénat de Jacques d’Armagnac

Histoire de la collection

Le contenu de la collection (genres textuels, copies doubles, illustration)

La création littéraire

La passion arthurienne

Chapitre V. L’époque des essais. Les premiers manuscrits de Jacques d’Armagnac

Préambule

Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120

Le système héraldique

Les rapports avec l’armorial

Le Tristan de Paris, BnF, fr. 99

Présentation matérielle

Le texte. La version IV du Tristan

L’iconographie du manuscrit et ses modèles

Les remaniements des images

Le système héraldique

Les rapports avec l’armorial

Deux systèmes différents, une héraldique liminaire

Chapitre VI. L’avènement de l’armorial

La Compilation arthurienne de Paris, BnF, fr. 112

Présentation matérielle

Le texte et les sources

La décoration et l’illustration

L’invention de l’armorial et sa mise en images dans le cycle

Le système héraldique

Les chevaliers de l’armorial long

La Compilation guironienne de Turin, BNU, L.I.7-9

Présentation matérielle et textuelle

L’héraldique du manuscrit et les deux armoriaux

Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 113-116

Présentation matérielle et textuelle

L’héraldique du manuscrit

Chapitre VII. L’héraldique arthurienne dans les cycles iconographiques après Jacques d’Armagnac

Un rendez-vous manqué. L’héraldique de Jacques d’Armagnac dans les derniers cycles iconographiques des romans arthuriens

Le Tristan de Chantilly, musée Condé, 645-647

Chapitre VIII. Le recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac

Les deux versions du recueil

Datation, titre, attribution de la version brève

La tradition de l’armorial bref et l’excellence d’un manuscrit

Le manuscrit d’Harvard : un témoin de Jacques d’Armagnac ?

Un projet culturel et politique

Un mode d’emploi chevaleresque

Le destinataire, Gaston V de Foix, et sa famille chevaleresque

Un présent diplomatique

Le modèle de René d’Anjou

Chapitre IX. L’armorial bref

Des chiffres et des noms. Préhistoire et histoire de la liste des questeurs

La liste des questeurs dans le Tristan

Le modèle textuel de l’armorial

De la liste du Tristan à l’armorial

Les liens entre l’armorial et le BnF, fr. 112

(Michel Gonnot, vers 1470 ?)

Les chevaliers ajoutés

Poétique du nom propre

Les déplacements

L’élaboration des armoiries

La variation de l’armorial bref dans le recueil

L’armorial isolé et sa tradition

Chapitre X. L’armorial long

Présentation, attribution et datation

La tradition du recueil long

Mises en recueil et mises en page de l’armorial long

Le désordre des chevaliers (vandalisme et mise en page)

Innovations, déplacements, ajouts

Les chevaliers ajoutés et leurs écus

Des rois, des anciens, des questeurs. Le nouvel ordre de l’armorial

Les biographies

Chapitre XI. L’armorial à l’ère de l’imprimé

Une liste annexe : La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde dans le Gyron

Un livre autonome : La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde

La Devise à Londres

Traités de blason et traités de chevalerie

Conclusions

Annexes

Repeints héraldiques identifiables dans le manuscrit BnF, fr. 117-120

La liste des questeurs dans les manuscrits de Jacques d’Armagnac

Les chevaliers de la version brève de l’armorial

Les chevaliers de la version longue, ou « avec biographies », de l’armorial

L’ordre particulier de l’armorial long de BnF, fr. 1438

Catalogue des manuscrits et des imprimés

Recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac, version brève

Recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac, version longue

Manuscrits copiés sur des versions imprimées

La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde

Tables héraldiques des manuscrits de Jacques d’Armagnac et de Paris, Arsenal, 3479-3480

Tristan en prose, Paris, BnF, fr. 99 (1463)

Lancelot-Graal, BnF, fr. 117-120 (repeints vers 1465)

Compilation arthurienne, Paris, BnF, fr. 112 (1470)

Compilation guironienne, Turin, BNU, L.I.7-9 (vers 1470)

Lancelot-Graal, Paris, BnF, fr. 113-116 (vers 1475)

Lancelot-Graal, Paris, Arsenal, 3479-3480 (vers 1406)

Bibliographie

Index

Index nominum

Index des noms arthuriens

Index des manuscrits