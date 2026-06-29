Francesco Montorsi, D'azur à treize couronnes d'or. Enquête sur l'héraldique de la Table Ronde (textes, images, armoriaux)
Pendant longtemps, les historiens ont cru que l’armorial de la Table Ronde avait commencé à se former dès les premiers romans arthuriens, pour se développer ensuite dans les ateliers de copie à partir du XIIIe siècle. Pourtant, l’examen minutieux de dizaines de manuscrits et d’imprimés révèle une tout autre histoire : l’armorial n'apparaît qu’au XVe siècle, dans l’entourage de Jacques d’Armagnac, duc de Nemours (1433-1477). Catalogue d’armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques, D’azur à treize couronnes d’or explore les multiples visages de l’armorial – catalogue d'armes, réservoir narratif, outil diplomatique, guide pour festivités chevaleresques – et en reconstitue sa genèse. En croisant littérature, iconographie et histoire, cette enquête retrace l’évolution d’un imaginaire visuel, depuis les représentations héraldiques chez Chrétien de Troyes jusqu’aux réceptions tardives de l’armorial au XVIIe siècle, en passant par son élaboration à la cour de Jacques d’Armagnac. Cette plongée inédite dans la fabrique des images arthuriennes permet de redécouvrir un auteur oublié, mettant au jour tout un pan insoupçonné de la culture chevaleresque.
TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
Introduction
La Manta
L’héraldique de la Table Ronde
Objectifs
Méthode
Chapitre premier. L’héraldique arthurienne dans les textes médiévaux et dans deux armoriaux
« Toute jour vont cangant li chevalier errant lour escus »
Palamède et Lancelot, Galaad et Arthur. Sur quelques écus « traditionnels »
L’armorial littéraire de La Deuxième Continuation du Graal, du Durmart et d’Escanor
L’héraldique arthurienne dans deux armoriaux : Galehaut et les trente rois et l’armorial inachevé
Chapitre II. L’héraldique dans les manuscrits enluminés du xiiie au début du XVe siècle
Les manuscrits du XIIIe siècle
Les manuscrits du XIVe siècle
Les manuscrits du début du XVe siècle
Chapitre III. L’invention de l’armorial de la Table Ronde. Les manuscrits enluminés de Jean de Berry et de Jacques d’Armagnac
Le Lancelot-Graal de Paris, Arsenal, ms 3479-3480 (Jean sans Peur, 1406)
Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120 ( Jean de Berry, 1405)
L’héraldique arthurienne, Jean de Berry et le Tristan de Vienne, ÖNB, 2537
Les repeints de Jacques d’Armagnac dans le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120 (vers 1465)
En guise de conclusion. L’armorial de Jacques d’Armagnac
Chapitre IV. Jacques d’Armagnac. La politique et les lettres
Le duc de Nemours. Vie et mort d’un baron révolté
Bibliophilie et mécénat de Jacques d’Armagnac
Histoire de la collection
Le contenu de la collection (genres textuels, copies doubles, illustration)
La création littéraire
La passion arthurienne
Chapitre V. L’époque des essais. Les premiers manuscrits de Jacques d’Armagnac
Préambule
Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 117-120
Le système héraldique
Les rapports avec l’armorial
Le Tristan de Paris, BnF, fr. 99
Présentation matérielle
Le texte. La version IV du Tristan
L’iconographie du manuscrit et ses modèles
Les remaniements des images
Le système héraldique
Les rapports avec l’armorial
Deux systèmes différents, une héraldique liminaire
Chapitre VI. L’avènement de l’armorial
La Compilation arthurienne de Paris, BnF, fr. 112
Présentation matérielle
Le texte et les sources
La décoration et l’illustration
L’invention de l’armorial et sa mise en images dans le cycle
Le système héraldique
Les chevaliers de l’armorial long
La Compilation guironienne de Turin, BNU, L.I.7-9
Présentation matérielle et textuelle
L’héraldique du manuscrit et les deux armoriaux
Le Lancelot-Graal de Paris, BnF, fr. 113-116
Présentation matérielle et textuelle
L’héraldique du manuscrit
Chapitre VII. L’héraldique arthurienne dans les cycles iconographiques après Jacques d’Armagnac
Un rendez-vous manqué. L’héraldique de Jacques d’Armagnac dans les derniers cycles iconographiques des romans arthuriens
Le Tristan de Chantilly, musée Condé, 645-647
Chapitre VIII. Le recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac
Les deux versions du recueil
Datation, titre, attribution de la version brève
La tradition de l’armorial bref et l’excellence d’un manuscrit
Le manuscrit d’Harvard : un témoin de Jacques d’Armagnac ?
Un projet culturel et politique
Un mode d’emploi chevaleresque
Le destinataire, Gaston V de Foix, et sa famille chevaleresque
Un présent diplomatique
Le modèle de René d’Anjou
Chapitre IX. L’armorial bref
Des chiffres et des noms. Préhistoire et histoire de la liste des questeurs
La liste des questeurs dans le Tristan
Le modèle textuel de l’armorial
De la liste du Tristan à l’armorial
Les liens entre l’armorial et le BnF, fr. 112
(Michel Gonnot, vers 1470 ?)
Les chevaliers ajoutés
Poétique du nom propre
Les déplacements
L’élaboration des armoiries
La variation de l’armorial bref dans le recueil
L’armorial isolé et sa tradition
Chapitre X. L’armorial long
Présentation, attribution et datation
La tradition du recueil long
Mises en recueil et mises en page de l’armorial long
Le désordre des chevaliers (vandalisme et mise en page)
Innovations, déplacements, ajouts
Les chevaliers ajoutés et leurs écus
Des rois, des anciens, des questeurs. Le nouvel ordre de l’armorial
Les biographies
Chapitre XI. L’armorial à l’ère de l’imprimé
Une liste annexe : La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde dans le Gyron
Un livre autonome : La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde
La Devise à Londres
Traités de blason et traités de chevalerie
Conclusions
Annexes
Repeints héraldiques identifiables dans le manuscrit BnF, fr. 117-120
La liste des questeurs dans les manuscrits de Jacques d’Armagnac
Les chevaliers de la version brève de l’armorial
Les chevaliers de la version longue, ou « avec biographies », de l’armorial
L’ordre particulier de l’armorial long de BnF, fr. 1438
Catalogue des manuscrits et des imprimés
Recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac, version brève
Recueil chevaleresque de Jacques d’Armagnac, version longue
Manuscrits copiés sur des versions imprimées
La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde
Tables héraldiques des manuscrits de Jacques d’Armagnac et de Paris, Arsenal, 3479-3480
Tristan en prose, Paris, BnF, fr. 99 (1463)
Lancelot-Graal, BnF, fr. 117-120 (repeints vers 1465)
Compilation arthurienne, Paris, BnF, fr. 112 (1470)
Compilation guironienne, Turin, BNU, L.I.7-9 (vers 1470)
Lancelot-Graal, Paris, BnF, fr. 113-116 (vers 1475)
Lancelot-Graal, Paris, Arsenal, 3479-3480 (vers 1406)
Bibliographie
Index
Index nominum
Index des noms arthuriens
Index des manuscrits