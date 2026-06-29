L'IA, un enjeu pour la scénographie (Avignon)

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre programme des 1ères Estivales dans le cadre du séminaire Hermès.

La Journée d'études « L'IA, un enjeu pour la scénographie" se tiendra à l'université d'Avignon et à distance le vendredi 10 juillet entre 9h et 18h (heure de Paris) sous la direction de Cyrielle Garson (Laboratoire Identités culturelles, textes et théâtralité/Université d'Avignon) et Romain Fohr (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie attaché à l'Institut de Recherche en Études Théâtrales/Sorbonne nouvelle).

Vous y êtes toutes et tous chaleureusement convié·es. Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous suivre, un lien de connexion Google Meet se trouve dans le programme en pièce jointe.

Grâce à la traduction simultanée, vous pouvez sous-titrer les interventions dans la langue de votre choix.

Vous trouverez ICI le programme en français.