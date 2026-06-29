Valeria Tettamenti, L'enquête inquiète des naturalistes. Poétiques et postures chez Émile Zola, Luigia Capuana et Emilia Pardo Bazán
Les formes, les modes et les enjeux liés à la notion d’enquête sont analysés dans les discours et les poétiques d’Émile Zola, Luigi Capuana et Emilia Pardo Bazán. Il s’agit d’abord de prendre au sérieux l’ambition de l’« enquête totale » du roman naturaliste européen vers 1880, envisagée à travers le credo zolien, la libido sciendi de Pardo Bazán et l’éclectisme boulimique de Capuana. Corrélativement, le lecteur de l’époque expérimente une pratique esthétique marquée par la porosité disciplinaire et la diversité des formats et des supports. En accord avec le décloisonnement à l’œuvre à l’époque, tant dans la réception que dans la production, le corpus mobilisé rapproche des romans, des chroniques, des textes théoriques et critiques, mais aussi des textes savants produits ou consultés par les auteurs. À rebours de la vulgata impérissable autour d’une enquête transparente, neutre et positiviste, ce travail tente d’éclairer la singularité historique d’une enquête inquiète dans le dernier tiers du xixe siècle, tout en décentrant le regard traditionnellement francocentré porté sur le naturalisme.
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Table des matières
Remerciements
Sigles et abréviations
Prolégomènes. Le naturalisme européen : une catégorie esthétique et historique en question
Problèmes et enjeux de définition
Pour un mouvement transhistorique et transnational (France, Italie, Espagne)
Un cadrage flexible
Zola, Capuana, Pardo Bazán : Européens ?
Introduction
Un objet à construire : jeu des forces
Poétique et enquête
Penser la littérature, penser l’idéologie
Lire un corpus décloisonné
Pour une mécanique de l’œuvre naturaliste : la métaphore des forces
Représenter, connaître, interpréter
Les personnalités intellectuelles de Zola, Capuana et Pardo Bazán : un dialogue inédit à creuser
Corpus : le choix de resserrement et les affinités critiques
Première partie
AU BORD DE LA MIMÈSIS : RE-PRÉSENTER
Chapitre premier. L’évidence et le réel
Impersonnalité
Objectivité
Exhaustivité
Chapitre II. Les seuils descriptifs
Généraliser : maximes et allégories
Typifier : synecdoques et anecdotes
Particulariser : pittoresque
Faire vrai, vraisemblable, vivant
Deuxième partie
MATHÉSIS : SAVOIRS APPRIS, SAVOIRS TRANSMIS
Chapitre III. Gestes d’enquête : codes à (dé)jouer
Explorer, reconstruire
Connaissance et docta ignorantia
Le témoin impersonnel : décrire ou prescrire ?
Chapitre IV. Pratiques croisées
Écriture de terrain entre monographie et microsociologie
Le reportage et le « je » intenable (Pardo Bazán, Zola)
Du reportage au « repêchage », du folklore à la vérité mémorielle chez Capuana
Chapitre V. Principes narratifs : les vraisemblances épistémiques
Sensations et pressentiments
Le modèle symptôme-diagnostic
Logiques des appétits
Physiognomonie et prédestination romanesque
Chapitre VI. Les savoirs possibles
Ethnographie, ethnocentrisme : le straniamento et l’inquiétante étrangeté
Merveilleux scientifique et chimie : Pascual López à l’épreuve de Berthelot
Savoirs indirects : le coup d’œil, l’intuition, le concret
Chapitre VII. La science de la littérature
Zola et les (r)évolutions des formes
L’œuvre-organisme de Capuana
Troisième partie
SÉMIOSIS : ENQUÊTE DES SIGNES, SIGNES D’ENQUÊTE
Chapitre VIII. Du détail au classement social : la marque
La boiterie de Gervaise et du Sciancato : trébucher, enjamber des mondes
Les carnavalisations des blanchisseuses et des cigarreras
Chapitre IX. De la trace au présage : l’indice
Les aires de Saint-Mittre et d’Ulloa : perceptions, divagations.
Imprégnations et empreintes : du rétrospectif au prospectif
Chapitre X. Méta-enquêtes : enquêteurs dans la fiction
Zola et le juge Denizet
Capuana et le marchese contadino
Pardo Bazán et la bruja Micaeliña
Conclusion
Annexe. Résumés des œuvres littéraires du corpus
Émile Zola
Luigi Capuana
Emilia Pardo Bazán
Bibliographie
Sources
Études
Index des noms