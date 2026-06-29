Valeria Tettamenti, L'enquête inquiète des naturalistes. Poétiques et postures chez Émile Zola, Luigia Capuana et Emilia Pardo Bazán

Les formes, les modes et les enjeux liés à la notion d’enquête sont analysés dans les discours et les poétiques d’Émile Zola, Luigi Capuana et Emilia Pardo Bazán. Il s’agit d’abord de prendre au sérieux l’ambition de l’« enquête totale » du roman naturaliste européen vers 1880, envisagée à travers le credo zolien, la libido sciendi de Pardo Bazán et l’éclectisme boulimique de Capuana. Corrélativement, le lecteur de l’époque expérimente une pratique esthétique marquée par la porosité disciplinaire et la diversité des formats et des supports. En accord avec le décloisonnement à l’œuvre à l’époque, tant dans la réception que dans la production, le corpus mobilisé rapproche des romans, des chroniques, des textes théoriques et critiques, mais aussi des textes savants produits ou consultés par les auteurs. À rebours de la vulgata impérissable autour d’une enquête transparente, neutre et positiviste, ce travail tente d’éclairer la singularité historique d’une enquête inquiète dans le dernier tiers du xixe siècle, tout en décentrant le regard traditionnellement francocentré porté sur le naturalisme.

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Table des matières

Remerciements

Sigles et abréviations

Prolégomènes. Le naturalisme européen : une catégorie esthétique et historique en question

Problèmes et enjeux de définition

Pour un mouvement transhistorique et transnational (France, Italie, Espagne)

Un cadrage flexible

Zola, Capuana, Pardo Bazán : Européens ?

Introduction

Un objet à construire : jeu des forces

Poétique et enquête

Penser la littérature, penser l’idéologie

Lire un corpus décloisonné

Pour une mécanique de l’œuvre naturaliste : la métaphore des forces

Représenter, connaître, interpréter

Les personnalités intellectuelles de Zola, Capuana et Pardo Bazán : un dialogue inédit à creuser

Corpus : le choix de resserrement et les affinités critiques

Première partie

AU BORD DE LA MIMÈSIS : RE-PRÉSENTER

Chapitre premier. L’évidence et le réel

Impersonnalité

Objectivité

Exhaustivité

Chapitre II. Les seuils descriptifs

Généraliser : maximes et allégories

Typifier : synecdoques et anecdotes

Particulariser : pittoresque

Faire vrai, vraisemblable, vivant

Deuxième partie

MATHÉSIS : SAVOIRS APPRIS, SAVOIRS TRANSMIS

Chapitre III. Gestes d’enquête : codes à (dé)jouer

Explorer, reconstruire

Connaissance et docta ignorantia

Le témoin impersonnel : décrire ou prescrire ?

Chapitre IV. Pratiques croisées

Écriture de terrain entre monographie et microsociologie

Le reportage et le « je » intenable (Pardo Bazán, Zola)

Du reportage au « repêchage », du folklore à la vérité mémorielle chez Capuana

Chapitre V. Principes narratifs : les vraisemblances épistémiques

Sensations et pressentiments

Le modèle symptôme-diagnostic

Logiques des appétits

Physiognomonie et prédestination romanesque

Chapitre VI. Les savoirs possibles

Ethnographie, ethnocentrisme : le straniamento et l’inquiétante étrangeté

Merveilleux scientifique et chimie : Pascual López à l’épreuve de Berthelot

Savoirs indirects : le coup d’œil, l’intuition, le concret

Chapitre VII. La science de la littérature

Zola et les (r)évolutions des formes

L’œuvre-organisme de Capuana

Troisième partie

SÉMIOSIS : ENQUÊTE DES SIGNES, SIGNES D’ENQUÊTE

Chapitre VIII. Du détail au classement social : la marque

La boiterie de Gervaise et du Sciancato : trébucher, enjamber des mondes

Les carnavalisations des blanchisseuses et des cigarreras

Chapitre IX. De la trace au présage : l’indice

Les aires de Saint-Mittre et d’Ulloa : perceptions, divagations.

Imprégnations et empreintes : du rétrospectif au prospectif

Chapitre X. Méta-enquêtes : enquêteurs dans la fiction

Zola et le juge Denizet

Capuana et le marchese contadino

Pardo Bazán et la bruja Micaeliña

Conclusion

Annexe. Résumés des œuvres littéraires du corpus

Émile Zola

Luigi Capuana

Emilia Pardo Bazán

Bibliographie

Sources

Études

Index des noms