Pacifico Massimi, Hecatelegium / Les cent élégies (1489)

Pacifico Massimi doit à son exceptionnelle longévité d’avoir traversé le Quattrocento. Humaniste, poète, pédagogue, soldat à l’occasion, il a maintes fois parcouru l’Italie, du royaume de Naples à Florence, en passant par Rome, Lucques, peut-être Milan, à la recherche d’un mécène et d’une carrière qui lui assureraient aisance et quiétude. L’errance et la fortune contraire lui soufflent même de quitter l’Italie pour se mettre au service du sultan de Byzance. C’est cette vie instable qu’évoque son premier recueil des Cent élégies publié à Florence en 1489. Mais le poète compose surtout une œuvre polyphonique d’une étonnante variété de ton, une fresque inattendue des maux et turpitudes du temps : si Massimi pratique parfois l’élégie amoureuse héritée des Latins, il la travestit par la pornographie des Priapées, la colore aussi de la verve épigrammatique d’un Catulle et d’un Martial. Cette liberté de ton, partout affichée, surprend et appelle une lecture renouvelée d’une œuvre qui révèle une facette méconnue de la Renaissance italienne, entre obscénité, irrévérence, humour féroce et désillusion. Ce volume reproduit intégralement l’édition critique de Juliette Desjardins (1986), aujourd’hui épuisée, et y adjoint une présentation de la poétique générale du recueil par Anne Bouscharain, précédée d’un préambule de Stéphane Toussaint.

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Table des matières

Préambule

Avant-propos

Présentation du recueil de l’Hecatelegium par Anne Bouscharain

Un recueil hybride à la confluence des traditions élégiaque et épigrammatique

Les liminaires du recueil : épître dédicatoire et hendécasyllabes

Les élégies au lecteur : légitimer la poétique dissidente et novatrice de l’Hecatelegium

Le poème final, et l’explicit du recueil

Fulmen in clausula, l’esthétique de la pointe élégiaque

Le cycle des élégies érotiques à Martia

La diversité des amours féminines

Les amours homoérotiques et pédérastiques

Pêche et chasse, les jeux de l’équivoque

L’obscénité et la pornographie

La déploration des maux contemporains

La guerre et les aléas de la Fortune

Aux origines d’une destinée tragique : le récit de la naissance d’ego

Le secours des puissants et l’amitié

L’écriture poétique

Bibliographie sélective

Introduction

Pacifico Massimi d’Ascoli, poète maudit

La vie tumultueuse d’un centenaire

Une nouvelle définition de l’élégie

Pacifico Massimi et la crise morale du Quattrocento

Principes d’édition

Livre premier

Livre deuxième

Livre troisième

Livre quatrième

Livre cinquième

Livre sixième

Livre septième

Livre huitième

Livre neuvième

Livre dixième

Notes critiques et étude des remaniements du texte

Méthode suivie

Lecture de l’apparat critique

Sigles utilisés

Comparaison du texte de l’édition de Florence et de celui des Vaticani

Appendice

Notes critiques

Bibliographie

Contexte historique, littéraire et idéologique

Recherches biographiques et bibliographiques

Anthologies modernes et éditions critiques de poètes et prosateurs du Quattrocento utilisées

Manuscrits

Exemplaires rares

Notices biographiques et travaux sur Pacifico Massimi

Index nominum