Pacifico Massimi, Hecatelegium / Les cent élégies (1489)

Pacifico Massimi doit à son exceptionnelle longévité d’avoir traversé le Quattrocento. Humaniste, poète, pédagogue, soldat à l’occasion, il a maintes fois parcouru l’Italie, du royaume de Naples à Florence, en passant par Rome, Lucques, peut-être Milan, à la recherche d’un mécène et d’une carrière qui lui assureraient aisance et quiétude. L’errance et la fortune contraire lui soufflent même de quitter l’Italie pour se mettre au service du sultan de Byzance. C’est cette vie instable qu’évoque son premier recueil des Cent élégies publié à Florence en 1489. Mais le poète compose surtout une œuvre polyphonique d’une étonnante variété de ton, une fresque inattendue des maux et turpitudes du temps : si Massimi pratique parfois l’élégie amoureuse héritée des Latins, il la travestit par la pornographie des Priapées, la colore aussi de la verve épigrammatique d’un Catulle et d’un Martial. Cette liberté de ton, partout affichée, surprend et appelle une lecture renouvelée d’une œuvre qui révèle une facette méconnue de la Renaissance italienne, entre obscénité, irrévérence, humour féroce et désillusion. Ce volume reproduit intégralement l’édition critique de Juliette Desjardins (1986), aujourd’hui épuisée, et y adjoint une présentation de la poétique générale du recueil par Anne Bouscharain, précédée d’un préambule de Stéphane Toussaint.
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Table des matières
Préambule
Avant-propos
Présentation du recueil de l’Hecatelegium par Anne Bouscharain
Un recueil hybride à la confluence des traditions élégiaque et épigrammatique
Les liminaires du recueil : épître dédicatoire et hendécasyllabes
Les élégies au lecteur : légitimer la poétique dissidente et novatrice de l’Hecatelegium
Le poème final, et l’explicit du recueil
Fulmen in clausula, l’esthétique de la pointe élégiaque
Le cycle des élégies érotiques à Martia
La diversité des amours féminines
Les amours homoérotiques et pédérastiques
Pêche et chasse, les jeux de l’équivoque
L’obscénité et la pornographie
La déploration des maux contemporains
La guerre et les aléas de la Fortune
Aux origines d’une destinée tragique : le récit de la naissance d’ego
Le secours des puissants et l’amitié
L’écriture poétique
Bibliographie sélective
Introduction
Pacifico Massimi d’Ascoli, poète maudit
La vie tumultueuse d’un centenaire
Une nouvelle définition de l’élégie
Pacifico Massimi et la crise morale du Quattrocento
Principes d’édition
Livre premier
Livre deuxième
Livre troisième
Livre quatrième
Livre cinquième
Livre sixième
Livre septième
Livre huitième
Livre neuvième
Livre dixième
Notes critiques et étude des remaniements du texte
Méthode suivie
Lecture de l’apparat critique
Sigles utilisés
Comparaison du texte de l’édition de Florence et de celui des Vaticani
Appendice
Notes critiques
Bibliographie
Contexte historique, littéraire et idéologique
Recherches biographiques et bibliographiques
Anthologies modernes et éditions critiques de poètes et prosateurs du Quattrocento utilisées
Manuscrits
Exemplaires rares
Notices biographiques et travaux sur Pacifico Massimi
Index nominum