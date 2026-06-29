Podcast Thalim s'anime ! Avec Coraline Jortay

Dans ce nouvel épisode de Thalim s’anime ! (saison 2), Peggy Cardon dialogue avec Coraline Jortay, chercheuse au CNRS, spécialiste de la Chine moderne et de Taïwan.

Historienne du genre, linguiste et traductrice de littérature taïwanaise, elle explore les liens entre langue, histoire et création littéraire sinophone. Coraline Jortay y partage ses recherches sur l’histoire de la langue et des politiques linguistiques, ainsi que sur les écritures féministes en Chine. Elle révèle comment la littérature sinophone, à travers un dialogue constant entre histoire, genre et traduction, réinvente les récits et les identités.

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