Jeudi en résidence avec Louisa Yousfi (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse)

Écrire en territoire miné

Jeudi 2 juillet à 19 heures

Gratuit, sur réservation en ligne…



Chaque premier jeudi du mois, de 19h à 20h, un·e écrivain·e en résidence vous ouvre une fenêtre sur son travail, ses univers et ses motifs, selon une forme libre d’intervention. Une heure en carte blanche à partager, suivie d’un apéritif.

Pour son Jeudi en résidence, Louisa Yousfi propose une réflexion sur les conditions d’exercice de la littérature lorsqu’on écrit depuis des histoires, des mémoires et des appartenances exposées à la conflictualité politique.

Que signifie écrire lorsque chaque phrase paraît exposée à des attentes contradictoires, à des injonctions de représentation, à des procès d’intention ou à des formes plus discrètes de surveillance symbolique ? Comment trouver une liberté de création sans céder ni au réflexe défensif ni à l’illusion d’une littérature innocente, hors du monde et de ses rapports de force ? L’autrice interrogera les effets de cette situation sur le travail artistique lui-même, se demandant si l’hypervigilance est un obstacle à l’invention ou si elle peut devenir une ressource formelle et intellectuelle. Elle cherchera comment habiter les contradictions qui parcourent l’écriture lorsque celle-ci est à la fois traversée par des exigences politiques, des fidélités affectives, des conflits de mémoire.

Cette rencontre sera également l’occasion de réfléchir aux rapports complexes entre engagement et littérature. Comment préserver l’autonomie du geste artistique sans neutraliser sa portée politique ? Comment faire droit à la complexité, à l’ambivalence, au trouble, sans renoncer pour autant à prendre parti dans le monde ? À travers ces questions, il s’agira de penser les conditions d’une littérature qui ne soit ni le supplément d’âme des luttes ni leur simple instrument, mais un lieu d’exploration, de risque et de vérité.



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Louisa Yousfi est une journaliste et critique littéraire française née en 1988. Elle est l’autrice de Rester barbare (La Fabrique, 2022), ouvrage dans lequel elle s’empare du motif de la barbarie emprunté à l’écrivain algérien Kateb Yacine pour proposer un récit à la fois politique et littéraire de ce (re)devenir barbare des Noirs et des Arabes de France. Elle a participé à l’ouvrage collectif Contre la littérature politique (avec Pierre Alferi, Nathalie Quintane, Leslie Kaplan, Tanguy Viel, Antoine Volodine, La fabrique, 2024). Son dernier livre, La grande méthode, a paru en début d’année dans la même maison d’édition.