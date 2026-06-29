Revue Plasticité, n°7, 2026 : "5 Sortilèges pour Emma, Perf-opéra" (Muriel Plana, Camille Dekeyser, dir.)

Plasticité n°7, 2026 : "5 Sortilèges pour Emma, Perf-opéra. Une recherche création en l’honneur d’Emma Viguier. «Deuiller » collectivement entre arts plastiques et arts de la scène. Autour de Cinq Sortilèges pour Emma, perf-opéra (2025)", Muriel Plana, Camille Dekeyser (dir.)

Le numéro est accessible via ce lien : https://interfas.univ-tlse2.fr/plasticite/

Sommaire



Remerciements

Muriel PLANA

Introduction. Du « trou noir » au « paradigme de la glissade »

Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 1

Muriel PLANA

Sortilège 1. L’éveil de la sorcière

Cinq sortilèges pour Emma | Perf-Opéra

Camille DEKEYSER

Les jeudis soir

Patrick BARRÈS

Lignes de sorcière

Hélène VIRION

Deuiller

Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 2

Muriel PLANA et Aline WIAME

Sortilège 2. Le rituel

Carole HURTADO

Cinq Sortilèges pour Emma. De traversée en traversée : « faire lieu » à la mémoire de la dame en rouge

Lucie DUMAS

Elle est là

Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 3

Muriel PLANA

Sortilège 3. Nicole TF ou le cauchemar vivant

Christine MACIAS

Ode au vivant

Aline WIAME

Écrire, soigner, toucher – autour de Loin d’Omelas

Anne-Charlotte BAUDEQUIN, Pauline MUÑOZ et Marisella PACHECO

Dans le frémissement des potions

Delphine TALBOT

Faire de nos cheveux des talismans

Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 4

Muriel PLANA et Aline WIAME

Sortilège 4. L’invocation

Frédéric SOUNAC

Du son et du silence

Carole FILLIÈRE

Collage « Sort-Emma »

Pauline BOSCHIERO

Improviser « la femme en rouge »

Sandra BORT

Emma

Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 5

Muriel PLANA

Sortilège 5. La Revenante

Julien GARDE et Mylène DUBIAU

« Une performance en-chantée pour Emma »

Carolina MORENO HAVERLANT

Plasticité et hybridité du champ plastique dans Cinq sortilèges pour Emma

Camille DEKEYSER

La mort dans l’âme, le fantôme en recherche-création

Muriel PLANA

Création hybride, œuvre hantée : dramaturgie(s) de Cinq Sortilèges pour Emma

Patrick BARRÈS et Muriel PLANA

« Quelque chose continue… »

Contributeurices