Revue
Nouvelle parution
Revue Plasticité, n°7, 2026 :

Revue Plasticité, n°7, 2026 : "5 Sortilèges pour Emma, Perf-opéra" (Muriel Plana, Camille Dekeyser, dir.)

  • ISSN : 2967-0357
  • Numéro : 7
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Mireille Raynal-Zougari)

Plasticité n°7, 2026 : "5 Sortilèges pour Emma, Perf-opéra. Une recherche création en l’honneur d’Emma Viguier. «Deuiller » collectivement entre arts plastiques et arts de la scène. Autour de Cinq Sortilèges pour Emma, perf-opéra (2025)", Muriel Plana, Camille Dekeyser (dir.)

Le numéro est accessible via ce lien : https://interfas.univ-tlse2.fr/plasticite/ 

Sommaire


Remerciements
Muriel PLANA

Introduction. Du « trou noir » au « paradigme de la glissade »
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 1
Muriel PLANA

Sortilège 1. L’éveil de la sorcière

Cinq sortilèges pour Emma | Perf-Opéra
Camille DEKEYSER

Les jeudis soir
Patrick BARRÈS

Lignes de sorcière
Hélène VIRION

Deuiller
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 2
Muriel PLANA et Aline WIAME

Sortilège 2. Le rituel
Carole HURTADO

Cinq Sortilèges pour Emma. De traversée en traversée : « faire lieu » à la mémoire de la dame en rouge
Lucie DUMAS

Elle est là
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 3
Muriel PLANA

Sortilège 3. Nicole TF ou le cauchemar vivant
Christine MACIAS

Ode au vivant
Aline WIAME

Écrire, soigner, toucher – autour de Loin d’Omelas
Anne-Charlotte BAUDEQUIN, Pauline MUÑOZ et Marisella PACHECO

Dans le frémissement des potions
Delphine TALBOT

Faire de nos cheveux des talismans
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 4
Muriel PLANA et Aline WIAME

Sortilège 4. L’invocation
Frédéric SOUNAC

Du son et du silence
Carole FILLIÈRE

Collage « Sort-Emma »
Pauline BOSCHIERO

Improviser « la femme en rouge »
Sandra BORT

Emma
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 5
Muriel PLANA

Sortilège 5. La Revenante
Julien GARDE et Mylène DUBIAU

« Une performance en-chantée pour Emma »
Carolina MORENO HAVERLANT

Plasticité et hybridité du champ plastique dans Cinq sortilèges pour Emma
Camille DEKEYSER

La mort dans l’âme, le fantôme en recherche-création
Muriel PLANA

Création hybride, œuvre hantée : dramaturgie(s) de Cinq Sortilèges pour Emma
Patrick BARRÈS et Muriel PLANA

« Quelque chose continue… »
Contributeurices 