Revue Plasticité, n°7, 2026 : "5 Sortilèges pour Emma, Perf-opéra" (Muriel Plana, Camille Dekeyser, dir.)
Plasticité n°7, 2026 : "5 Sortilèges pour Emma, Perf-opéra. Une recherche création en l’honneur d’Emma Viguier. «Deuiller » collectivement entre arts plastiques et arts de la scène. Autour de Cinq Sortilèges pour Emma, perf-opéra (2025)", Muriel Plana, Camille Dekeyser (dir.)
Le numéro est accessible via ce lien : https://interfas.univ-tlse2.fr/plasticite/
Sommaire
Remerciements
Muriel PLANA
Introduction. Du « trou noir » au « paradigme de la glissade »
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 1
Muriel PLANA
Sortilège 1. L’éveil de la sorcière
Cinq sortilèges pour Emma | Perf-Opéra
Camille DEKEYSER
Les jeudis soir
Patrick BARRÈS
Lignes de sorcière
Hélène VIRION
Deuiller
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 2
Muriel PLANA et Aline WIAME
Sortilège 2. Le rituel
Carole HURTADO
Cinq Sortilèges pour Emma. De traversée en traversée : « faire lieu » à la mémoire de la dame en rouge
Lucie DUMAS
Elle est là
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 3
Muriel PLANA
Sortilège 3. Nicole TF ou le cauchemar vivant
Christine MACIAS
Ode au vivant
Aline WIAME
Écrire, soigner, toucher – autour de Loin d’Omelas
Anne-Charlotte BAUDEQUIN, Pauline MUÑOZ et Marisella PACHECO
Dans le frémissement des potions
Delphine TALBOT
Faire de nos cheveux des talismans
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 4
Muriel PLANA et Aline WIAME
Sortilège 4. L’invocation
Frédéric SOUNAC
Du son et du silence
Carole FILLIÈRE
Collage « Sort-Emma »
Pauline BOSCHIERO
Improviser « la femme en rouge »
Sandra BORT
Emma
Cinq Sortilèges pour Emma. Sortilège 5
Muriel PLANA
Sortilège 5. La Revenante
Julien GARDE et Mylène DUBIAU
« Une performance en-chantée pour Emma »
Carolina MORENO HAVERLANT
Plasticité et hybridité du champ plastique dans Cinq sortilèges pour Emma
Camille DEKEYSER
La mort dans l’âme, le fantôme en recherche-création
Muriel PLANA
Création hybride, œuvre hantée : dramaturgie(s) de Cinq Sortilèges pour Emma
Patrick BARRÈS et Muriel PLANA
« Quelque chose continue… »
Contributeurices