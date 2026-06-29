Curso de Verano "Viajes y viajeros. Los viajes en el cine" (Université de León)

Curso de verano "Viajes y viajeros. Los viajes en el cine"

Se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2026 en el Salón de Grados de la Universidad de León, con posibilidad de matrícula síncrona en línea a través de Google Meet. El horario de celebración de este encuentro es el siguiente:

07/07/2026 de 09:30h a 14:00h. y 17:00h a 18:00h.

08/07/2026 de 09:30h a 14:00h. y 17:00 a 18:00h.

09/07/2026 de 09:30h a 14:00h. y 17:00 a 18:00h.

10/07/2026 de 09:30 a 14:00h.

Dirigido a estudiantes de Grado, estudiantes de Máster y Doctorado, además de a la comunidad científica y todo interesado en el tema propuesto, los objetivos que este curso persigue son:

Examinar los aspectos principales del concepto de viajes en relación con el ámbito cinematográfico.

Dar a conocer las diferentes variedades genéricas de los viajes mencionados en el objetivo 1.

Ahondar en las reflexiones sobre las dinámicas fílmicas, la poética de los desplazamientos en la gran pantalla, la relación entre textos literarios y sus transposiciones cinematográficas.

Abordar los viajes con un enfoque multidisciplinar y desde diferentes épocas.

Participación activa del alumnado con intervenciones voluntarias en los debates, las discusiones y las visitas formativas.

Plantear para su discusión estudios de caso.

Fomentar la investigación sobre la literatura y la historia vinculadas con el Mundo Hispánico.

La tasa de inscripción es de 15€ para alumnos de universidad, desempleados y discapacitados, así como de 20€ para las demás personas interesadas. Presenta la posibilidad de obtención de 1 crédito ECTS.

Los interesados en obtener el certificado pueden matricularse en calidad de oyentes en el siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2026cv00001-viajes-y-viajeros-los-viajes-en-el-cine%20