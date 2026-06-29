Curso de Verano "Viajes y viajeros. Los viajes en el cine" (Université de León)
Curso de verano "Viajes y viajeros. Los viajes en el cine"
Se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2026 en el Salón de Grados de la Universidad de León, con posibilidad de matrícula síncrona en línea a través de Google Meet. El horario de celebración de este encuentro es el siguiente:
- 07/07/2026 de 09:30h a 14:00h. y 17:00h a 18:00h.
- 08/07/2026 de 09:30h a 14:00h. y 17:00 a 18:00h.
- 09/07/2026 de 09:30h a 14:00h. y 17:00 a 18:00h.
- 10/07/2026 de 09:30 a 14:00h.
Dirigido a estudiantes de Grado, estudiantes de Máster y Doctorado, además de a la comunidad científica y todo interesado en el tema propuesto, los objetivos que este curso persigue son:
- Examinar los aspectos principales del concepto de viajes en relación con el ámbito cinematográfico.
- Dar a conocer las diferentes variedades genéricas de los viajes mencionados en el objetivo 1.
- Ahondar en las reflexiones sobre las dinámicas fílmicas, la poética de los desplazamientos en la gran pantalla, la relación entre textos literarios y sus transposiciones cinematográficas.
- Abordar los viajes con un enfoque multidisciplinar y desde diferentes épocas.
- Participación activa del alumnado con intervenciones voluntarias en los debates, las discusiones y las visitas formativas.
- Plantear para su discusión estudios de caso.
- Fomentar la investigación sobre la literatura y la historia vinculadas con el Mundo Hispánico.
La tasa de inscripción es de 15€ para alumnos de universidad, desempleados y discapacitados, así como de 20€ para las demás personas interesadas. Presenta la posibilidad de obtención de 1 crédito ECTS.
Los interesados en obtener el certificado pueden matricularse en calidad de oyentes en el siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2026cv00001-viajes-y-viajeros-los-viajes-en-el-cine%20