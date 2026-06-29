Repensar y representar el género desde los géneros en las series españolas ultracontemporáneas: mutaciones narrativas, estéticas e industriales (revista Tintas)

Repensar y representar el género desde los géneros en las series españolas ultracontemporáneas: mutaciones narrativas, estéticas e industriales

Tintas. Quaderni di Letterature Iberiche e Iberoamericane, n. 16 (2027)

Eds. Diane Bracco (Université de Limoges, EHIC, diane.bracco@unilim.fr) y David Crémaux-Bouche (Université de Grenoble-Alpes, ILCEA4-CERHIS, david.cremaux-bouche@univ-grenoble-alpes.fr)

En el último decenio, y de manera especialmente visible desde la internacionalización de La casa de papel (Álex Pina, 2017-2021, Antena 3) tras su circulación global en Netflix, la ficción seriada española ha adquirido una centralidad inédita en el ecosistema audiovisual contemporáneo. Este proceso no solo ha reforzado la visibilidad de las producciones españolas más allá de las fronteras del país sino que también ha convertido a España en un polo estratégico en la creación de contenidos para televisión y plataformas como Movistar+, HBO España, Netflix, etc. (Neira, 2020; Gago Gelado, Saavedra Llamas, Grijalba, 2022). Un estudio difundido por Parrot Analytics en 2025 señalaba, por ejemplo, que España se situaba en primer lugar en Europa en términos de rendimiento internacional de sus contenidos no anglófonos en streaming, con una tasa del 26,1% entre 2022 y el primer semestre de 2025.

Este auge se inscribe en un contexto global de profundas mutaciones mediáticas vinculadas con el desarrollo de las plataformas digitales, la expansión de los consumos bajo demanda y la transformación de los modos de circulación de las obras y de sus audiencias (Boni, 2020; Cousin, 2023). Dichos parámetros industriales se relacionan estrechamente con cierta tendencia a la glocalidad (Roudometof, 2005; Robertson, 2014), la cual ha llegado a formar parte del código genético de la serialidad española ultracontemporánea: por un lado, esta se apropia de estrategias narrativas y genéricas globalizadas; por otro, sigue afirmando anclajes culturales, territoriales y lingüísticos propios, ya sean nacionales o regionales. Así la internacionalización no supone una disolución de las singularidades locales de España sino más bien su reformulación en marcos de legibilidad transnacional. Tal fenómeno se combina con una heterogeneidad genérica que se expresa a través de una prolífica manipulación de códigos –a modo de ilustración, “los Javis” mestizan en La Mesías drama y thriller psicológico en un insólito objeto que también presenta ribetes de ciencia ficción– y da pie a la creciente visibilidad de figuras del cine español igualmente reconocidas en el ámbito de la creación y dirección de series, como por ejemplo Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, Alberto Rodríguez o Alauda Ruiz de Azúa.

A partir de los principios que conforman dicho marco, este monográfico propone interrogar las representaciones de género (gender) en las series españolas ultracontemporáneas atendiendo simultáneamente a otra acepción del término: la de los géneros audiovisuales. Se trata, por tanto, de explorar cómo la diversidad, la apropiación, el mestizaje de formas genéricas –drama, melodrama, thriller, género negro, true crime, horror, comedia…– participa en la (de)construcción y el cuestionamiento del género en tanto categoría social y cultural capaz de producir imaginarios, roles, jerarquías, cuerpos, afectos y modalidades de visibilidad.

De hecho, las series españolas más recientes parecen dar cabida a configuraciones cada vez más complejas, contradictorias y movedizas de lo femenino, lo masculino y otras subjetividades de género. En contrapunto de ciertos arquetipos rígidos, se observa con frecuencia una desestabilización de las representaciones normativas, expresión de un “género en disputa” (Butler, 2006) que se traduce especialmente en la emergencia de personajes femeninos dotados de mayor espesor psicológico, de trayectorias evolutivas prolongadas y de una inscripción densa en conflictos profesionales, íntimos, familiares o políticos. Así ocurre, verbigracia, con ciertas figuras vinculadas con la investigación, la ley o la institución en series como Antidisturbios (Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, 2020, Movistar+), Hierro (Jorge Coira, 2019, Movistar+) o La novia gitana (Paco Cabezas, 2022, AtresPlayer), donde se articulan estrechamente la esfera profesional y la vida privada. Otras producciones, tales como La Mesías (Javier Ambrossi y Javier Calvo, 2023, Movistar+), Celeste (Diego San José, 2024, Movistar+), Querer (Alauda Ruiz de Azúa, 2024, Movistar+) o Los años nuevos (Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano, Paula Fabra, 2024, Movistar+), invitan asimismo a pensar la autoridad femenina, la toxicidad, la intimidad, el trauma, la familia, la pareja, el deseo o la maternidad como espacios de negociación simbólica particularmente fértiles. La temporalidad serial favorece, en este sentido, formas de inmersión narrativa que permiten complejizar o matizar los procesos de identificación espectatorial. El paso de las mujeres como objetos de relato a sujetos de la narración, mediante la plasmación discursiva de miradas femeninas (Brey, 2020), no constituye, sin embargo, un movimiento lineal ni unívoco: se ve atravesado por tensiones, regresiones, reapropiaciones y nuevas formas de ambigüedad axiológica.

Resulta igualmente relevante examinar este fenómeno desde una perspectiva industrial, autoral e interpretativa. El protagonismo creciente de actrices de 50 o 60 años (Carmen Machi, Cecilia Roth, Candela Peña o Nagore Aranburu, entre otras) sugiere una posible reconfiguración de los cánones de edad, cuerpo y visibilidad en la ficción contemporánea. Estos cánones alimentados por los papeles arquetípicos y por la “reserva icónica” (Belting, 2011) asociada con dichas actrices permiten renovar los regímenes de representación de género tradicionales. La centralidad creciente de las protagonistas femeninas en la producción seriada contemporánea plantea asimismo interrogantes sobre las estrategias de posicionamiento de las plataformas y las productoras frente a los retos de representatividad de género en el sector audiovisual español (CIMA, 2020; Herrero de la Fuente, Gago Gelado, Saavedra Llamas, 2022; 2025). La presencia de mujeres guionistas, creadoras y directoras –como Isabel Peña, Paula Fabra, Alauda Ruiz de Azúa o Gema R. Neira–, así como la colaboración entre nombres consagrados del cine español y el ámbito serial, invitan a reconsiderar desde el giro digital de los años 2010 las mutaciones que se han ido operando en el sector audiovisual a la luz de las interconexiones entre gender y géneros (Gómez, 2022).

Este monográfico pretende, por tanto, reunir contribuciones que estudien las series españolas ultracontemporáneas –entendidas aquí, de forma amplia, como aquellas producidas y/o difundidas desde mediados de la década de 2010 hasta la actualidad– desde enfoques narratológicos, estéticos, intermediales, sociológicos, históricos, industriales, actorales, feministas, queer o interseccionales.

Se valorarán especialmente propuestas que aborden, entre otras, las siguientes líneas de reflexión:

· la configuración de subjetividades femeninas, masculinas o no normativas en las series españolas contemporáneas;

· la relación entre género audiovisual y gender studies: apropiaciones, desplazamientos, contaminaciones, hibridaciones…;

· la reescritura de figuras femeninas codificadas por determinados géneros, como la investigadora, la criminal, la madre, la víctima, la líder, la agente del Estado, la amante, la adolescente, la mujer madura…;

· las representaciones del cuerpo, del deseo, de la sexualidad, de la maternidad y de la intimidad como espacios de reconfiguración de los géneros…;

· la violencia de género, la violencia sexual, la violencia institucional o la violencia ideológica así como sus modalidades de puesta en escena;

· la construcción de la ambivalencia moral y afectiva de las y los protagonistas;

· las estrategias de reparto, interpretación, encarnación y memoria intertextual desde la perspectiva de los estudios actorales;

· la reconfiguración de los cánones de edad, cuerpo y visibilidad en las representaciones femeninas y masculinas;

· el papel de las creadoras, guionistas, directoras y productoras en la transformación de las miradas y los imaginarios;

· las cuestiones de género contempladas a través del prisma de las políticas impulsadas por las plataformas digitales y de los modos de consumo;

· la (re)configuración de los géneros a la luz de la articulación entre local y global; reflexiones sobre la “glocalización”;

· los imaginarios del poder, de la autoridad, de la ética del cuidado (care), del trauma o de la emancipación en la ficción seriada española reciente.

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Los artículos podrán centrarse en una sola serie, en un corpus acotado, en una figura autoral o actoral concreta, o bien adoptar una perspectiva comparada o transmediática.

Las propuestas de contribución para este monográfico deberán enviarse antes del 20 de noviembre a las dos direcciones siguientes: diane.bracco@unilim.fr y david.cremaux-bouche@univ-grenoble-alpes.fr. Incluirán un título provisional, un resumen de unas 300 palabras, cinco palabras clave y una breve nota bio-bibliográfica. Se comunicará la aceptación de las propuestas a partir de diciembre de 2026. Los artículos completos deberán ajustarse a las normas de la revista (https://riviste.unimi.it/index.php/tintas/about/submissions) y no superar los 45.000 caracteres. La fecha límite para su envío a través de la plataforma OJS (https://riviste.unimi.it/index.php/tintas/about/submissions) es el 10 de mayo de 2027.