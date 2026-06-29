Le processus de création en contexte littéraire et culturel francophone (université de Béjaia, Algérie)

« Le processus de création en contexte littéraire et culturel francophone »

1er et 2 décembre 2026

Argumentaire

La littérature de langue française au Maghreb et en Afrique subsaharienne ne saurait être réduite à un simple miroir sociologique ou à un artefact purement esthétique. Elle constitue, par essence, un espace de confluence où se cristallisent des héritages multiples, souvent antagonistes, mais toujours féconds. Dans un monde marqué par l'accélération technologique et la reconfiguration des identités, le geste d'écrire ne peut plus être perçu comme un acte isolé. Il s'inscrit au coeur d'un processus dynamique où s'entrecroisent la genèse des formes, la persistance des strates culturelles et les nouveaux canaux de diffusion.

Cette réflexion s'articule d'abord autour de l'acte de Création, envisagé ici dans sa matérialité langagière. Dans l'espace francophone, créer revient à négocier avec unplurilinguisme latent où la langue française devient le lieu d'une tension fertile entre l'oralité, les langues maternelles et l'innovation formelle. Il s'agit d'analyser comment l'écrivain invente une « langue tierce », capable de dire une réalité plurielle.

Aujourd'hui, ce geste créateur se trouve confronté à l'émergence de l'Intelligence Artificielle générative. Cette dernière questionne radicalement la notion d'auteur et de style : le texte littéraire reste-t-il le sanctuaire d'une subjectivité irréductible ou devient-il un assemblage algorithmique de données linguistiques ?

Cette invention ne surgit jamais du néant, mais s'appuie sur un Héritage profond, celui des Mémoires. L'écrivain évolue au carrefour d'une « bibliothèque mentale » où dialoguent la tradition littéraire classique et les patrimoines endogènes (contes, mythes, épopées). L'enjeu est de comprendre comment les textes contemporains s'emparent de cet héritage pour le subvertir, le réécrire ou le réhabiliter.

Ici encore, le numérique et l'IA transforment notre rapport au passé : la numérisation massive des archives et le traitement automatique des textes offrent de nouvelles manières de relire la tradition, faisant de la mémoire une matière vivante et techniquement malléable.Enfin, la pleine « présence » de cette littérature ne peut se réaliser sans l'étape cruciale de la Transmission. Ce troisième pilier déplace le regard vers la didactique et la circulation des textes. Transmettre, c'est s'interroger sur la place du texte littéraire dans l'espace scolaire et universitaire : comment rendre ces oeuvres signifiantes pour des générations nées à l'ère du numérique ? L'IA, en tant qu'assistant pédagogique ou outil de médiation, redéfinit la relation maître-élève et la manière dont on s'approprie le sens. Cet axe invite à une réflexion sur les stratégies pédagogiques et les dispositifs qui permettent au texte de quitter sa condition d'objet inerte pour devenir un outil de formation esthétique, éthique et citoyenne.

Axe 1 – Matérialité du texte et plurilinguisme : de la langue subie à la langue réinventée

● L’inscription de l’oralité : comment le texte français se fait-il l'écho des structures rythmiques de la derja ou du tamazight ?

● Sémiotique de l'hybridité : analyse des mécanismes de création (néologismes, calques, glissements sémantiques) comme actes de résistance linguistique.

● Le silence et l'indicible : approches pragmatiques des non-dits et des ellipses dans les récits de l’urgence ou du trauma.

● L’autotraduction et la genèse : le passage entre les langues comme moteur du processus créatif.

Axe 2 – La Tradition comme dispositif : héritages, ruptures et rémanences

● L’épistémologie de la coutume : comment la littérature déconstruit ou réactive les savoirs ancestraux face à la modernité occidentale.

● Mythes et contre-mythes : la réécriture des figures légendaires maghrébines et africaines dans le roman contemporain.

● Le texte-archive : la littérature comme conservatoire des pratiques culturelles menacées ou occultées.

● Intermédialité et tradition : dialogues entre le texte écrit et les arts visuels ou performatifs traditionnels (tatouage, tissage, chant).

Axe 3 – Didactique de l'altérité : transmettre et configurer le sens en classe

● Transposition et réception : quels dispositifs pour enseigner des textes marqués par l'hybridité sans les réduire au folklore ?

● Lecture interculturelle et plurilingue : comment exploiter les textes du Maghreb et d'Afrique pour construire des compétences de lecture critique chez l’apprenant ?

● Le texte littéraire en FLE/FLS : la littérature comme support de réflexion sur la norme et l'écart linguistique.

● L’enseignement des savoirs endogènes : enjeux de l'intégration des corpus francophones du Sud dans les curricula universitaires nationaux.

Bibliographie :

▪ Bakhtine, M. 1977. Esthétique et théorie du roman. Paris : Édition Gallimard.

▪Barthes, R. 1973. Le plaisir du texte. Paris : Édition du Seuil.

▪ Barthes, Roland, Essais critiques, Paris, Seuil, 1981.

▪ Cabanès, Jean-Louis, Laroux, Guy, Critique et théorie littéraires en France (1800- 2000), Belin, coll. « Sup-Lettres », 2005.

▪ Durand, G. 2015. L’imagination symbolique. France : P.U.F.

▪ LITVAN, Valentina (éd.), Littérature et sacré : la tradition en question, Peter Lang, 2015

▪ ASSO, Françoise. Sarraute, Nathalie. Une écriture de l’effraction. Paris, 1995

▪Gefen, A. 200. La Mimesis. Paris : Éditions Flammarion.

▪ Iser, Wolfgang, L’acte de lecture. Théorie de l’ef et esthétique, Liège, Mardaga, 1985.

▪ KINDERMAN, William et JONES, Joseph E. (éds), Genetic Criticism and the Creative Process: Essays from Music, Literature, and Theater, University of Rochester Press, 2009

▪ Morin, E. 2014. Enseigner à vivre : Manifeste pour changer l’éducation. France : Éditions, Actes Sud.

▪ Sartre, J-P. 1948. Qu’est-ce que la littérature ? Paris : Éditions Gallimard.

▪ Ducrot, Oswald, Todorov, Tzvetan, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, Points, 1979.

▪ VAN HULLE, Dirk, Genetic Criticism: Tracing Creativity in Literature, Oxford University. Press, 2022

Consignes et dates importantes

La langue du colloque : Français – anglais

Les propositions doivent être accompagnées de :

● D’une notice bio-bibliographique

● De l’axe choisi

Les propositions de communication (500 mots maximum) sont à envoyer à l’adresse suivante :

et ce avant le : 15 octobre 2026

Adresse: processus.creation2026@langue.univ-bejaia.dz

Les réponses du comité scientifique seront communiquées le

Date de l'événement : 1 et 2 Décembre 2026

Présidentes du colloque

Dr Zakia AIT MOULA

Dr. Fizia-Hayette MOKHTARI-BOULAHBAL

Comité scientifique

Président du comité scientifique

Dr. Zahir SIDANE

Membres du comité scientifique

Pr. AKMOUN Houda (Université de Blida)

Pr. AMMOUDEN M’Hand (Université de Béjaia)

Pr. AREZKI Abdenour (Université de Béjaia)

Pr. BEKTACHE Mourad (Université de Béjaia)

Pr. FATMI Sabrina (Université Alger 2)

Pr. LANSEUR Soufiane (Université de Béjaia)

Pr. MENGUELLAT Hakim (Université de Blida 2)

Pr. OURTIRANE-RAMDANE Souhila (Université Sétif 2)

Pr. SADI Nabil (Université de Béjaia)

Dr. ABDELOUHAB Fatah (Université de Béjaia)

Dr. AIT MOULA Zakia (Université de Béjaia)

Dr. BELHOCINE Mounya (Université de Béjaia)

Dr. BELKESSA Lahlou (Université de Béjaia)

Dr. BENNACER Mahmoud (Université de Béjaia)

Dr. BENBLAID Lydia (Université de Béjaia)

Dr. BESSAI Bachir (Université de Béjaia)

Dr. BOUNOUNI Widad (Université de Béjaia)

Dr. DERRADJI Lila (Université de Béjaia)

Dr. HADDAD Mohand (Université de Béjaia)

Dr. KERBOUB Nassim (Université de Béjaia)