"Ausculter le bleu mythique d'Ulysses qu'avait choisi James Joyce" (Actualitte.com)

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Pour Bloomsday, la Library of Congress a soumis la couverture bleue de la première édition d’Ulysses de James Joyce à une analyse scientifique. L’étude de plusieurs exemplaires de 1922 montre que la teinte voulue par l’écrivain associait bleu de Prusse et outremer, dans un mélange où l’histoire littéraire rejoint la chimie du livre.

Le bleu d’Ulysses n’était pas un simple choix graphique. James Joyce voulait une couleur capable d’évoquer la Grèce, Homère et L’Odyssée, matrice mythologique de son roman. Cette teinte devait incarner à la fois une référence culturelle et une signature visuelle forte, immédiatement reconnaissable.

Plus d’un siècle après la publication du livre, la Library of Congress a entrepris d’étudier cette nuance devenue indissociable de l’œuvre, comme si la couleur elle-même participait de son identité littéraire.

Dans un billet publié le 16 juin 2026, à l’occasion de Bloomsday — journée consacrée à la célébration du roman et de son héros Leopold Bloom — les équipes de l'établissement expliquent avoir examiné six exemplaires de la première édition, parue à Paris en 1922 chez Sylvia Beach, fondatrice de la librairie Shakespeare and Company. Cette édition originale, tirée à un nombre limité d’exemplaires, constitue aujourd’hui un objet bibliophilique majeur, dont chaque détail matériel est scruté par les chercheurs.

Joyce avait demandé un « Greek blue », une teinte précise mais difficile à définir dans les termes de l’imprimerie de l’époque. Pour approcher ce bleu idéal, il avait envoyé un drapeau grec à son ami peintre Myron Nutting, chargé de préparer le mélange. Ce geste témoigne de l’attention extrême que l’écrivain portait à l’apparence matérielle de son livre, au-delà du texte lui-même. L’histoire était connue des spécialistes ; l’analyse scientifique permet désormais d’en préciser les modalités concrètes. […]

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