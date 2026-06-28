Revue Flaubert, n° 21, 2026 : "Genèses de L’Éducation sentimentale" (dir. Éric Le Calvez)
Genèses de L’Éducation sentimentale
Numéro dirigé par Éric Le Calvez
Éric Le Calvez, Avant-propos
IMAGES DE LA GENÈSE
Jeannine Hayat
Après Salammbô, quel nouveau sujet de roman pour Flaubert ?
Marie-Paule Farina
Et dans la coulisse… Sade toujours
Sucheta Kapoor
La peinture de la nature : Flaubert et Théodore Rousseau dans la forêt de Fontainebleau
Christophe Ippolito
Du mouvement et de l’immobilité dans le premier chapitre de L’Éducation sentimentale
ÉTUDES GÉNÉTIQUES
Stéphanie Dord-Crouslé
Le dossier Bergé et les « scénarios intermédiaires » manquants de L’Éducation sentimentale
Moulay Youssef Soussou
Génétique de quelques phrases de L’Éducation sentimentale
Carlotta Contrini
Construire le dire. Genèse du discours indirect libre dans L’Éducation sentimentale
Hisaki Sawasaki
Histoire du coffret d’argent dans L’Éducation sentimentale
Kazuhiro Matsuzawa
L’Éducation sentimentale, une histoire d’amour et d’argent : genèse d’un entrelacement
NOTES
Yvan Leclerc
Deux lettres inédites de Jules Duplan à Flaubert pour la documentation de L’Éducation sentimentale
Éric Le Calvez
L’Éducation sentimentale : problèmes d’édition et châle emblématique.