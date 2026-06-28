Revue Flaubert, n° 21, 2026 : "Genèses de L’Éducation sentimentale" (dir. Éric Le Calvez)

Genèses de L’Éducation sentimentale

Numéro dirigé par Éric Le Calvez

Sommaire

Éric Le Calvez, Avant-propos

IMAGES DE LA GENÈSE

Jeannine Hayat

Après Salammbô, quel nouveau sujet de roman pour Flaubert ?

Marie-Paule Farina

Et dans la coulisse… Sade toujours

Sucheta Kapoor

La peinture de la nature : Flaubert et Théodore Rousseau dans la forêt de Fontainebleau

Christophe Ippolito

Du mouvement et de l’immobilité dans le premier chapitre de L’Éducation sentimentale

ÉTUDES GÉNÉTIQUES

Stéphanie Dord-Crouslé

Le dossier Bergé et les « scénarios intermédiaires » manquants de L’Éducation sentimentale

Moulay Youssef Soussou

Génétique de quelques phrases de L’Éducation sentimentale

Carlotta Contrini

Construire le dire. Genèse du discours indirect libre dans L’Éducation sentimentale

Hisaki Sawasaki

Histoire du coffret d’argent dans L’Éducation sentimentale

Kazuhiro Matsuzawa

L’Éducation sentimentale, une histoire d’amour et d’argent : genèse d’un entrelacement

NOTES

Yvan Leclerc

Deux lettres inédites de Jules Duplan à Flaubert pour la documentation de L’Éducation sentimentale

Éric Le Calvez

L’Éducation sentimentale : problèmes d’édition et châle emblématique.