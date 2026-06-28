Thibaut Rioult, Féminisme et magnétisme animal. Hébé Plainchant et la contre-culture magnétique du XIXe siècle

Cet ouvrage, suivi de la publication intégrale du journal magnétique, de la correspondance fouriériste et des pièces de théâtre féministes d’Hébé Plainchant, éclaire d’un nouveau jour l’histoire sociale des sciences psychiques et des pratiques thérapeutiques. Il fait entendre la voix rare d’une praticienne passionnée, rebelle et lucide. Femme sans concession, Hébé Plainchant est le guide idéal pour découvrir les coulisses du monde magnétique.

Aujourd’hui mal connu, le magnétisme animal fut l’un des grands phénomènes sociaux de la première moitié du XIXᵉ siècle. En dehors de figures majeures comme Mesmer, Deleuze et Puységur, les pratiques des acteurs locaux restent largement méconnues. La découverte d’un journal intime manuscrit (1851-1854) offre un témoignage inédit sur le quotidien de la pratique magnétique. Son auteure, Hébé Plainchant, fouriériste et féministe, y consigne son initiation auprès du baron Du Potet, ainsi que ses réflexions personnelles, ses cures, ses espoirs et ses échecs. À travers elle, se révèle l’articulation entre contre-culture magnétique, émancipation féminine, engagements politiques et médecine populaire.

Table des matières

Table des illustrations

Avant-propos

Introduction : pour une histoire du magnétisme « par le bas »

1. Socio-politique du magnétisme, du saint-simonisme au fouriérisme

1.1 Le saint-simonisme des ingénieurs français

1.2 Les Plainchant, une famille phalanstérienne

2. Parcours d’une initiation au magnétisme

2.1 Les cours de Du Potet, de la théorie à la pratique thérapeutique

2.2 Lieux et modes de sociabilités de la contre-culture magnétique

3. Construire une alternative critique et émancipatrice au magnétisme de Du Potet

3.1 Un magnétisme féministe pour un maternalisme social

3.2 Implications sociales de l’instinct, clé de voûte d’une métaphysique de la nature

3.3 Le pan-magnétisme et la revalorisation des savoirs populaires

3.4 La méthode Raspail, un paradigme médical populaire alternatif

3.5 La magie dévoilée, « une carotte » ?

4. Le magnétisme à l’épreuve du réel

4.1 Exporter les pratiques magnétiques en province

4.2 Lutter contre la mort

Conclusion

Remerciements

Bibliographie

suivi de

Œuvres et inédits - Hébé Plainchant

Correspondance fouriériste (1836-1848)

Notes sur le magnétisme (1851-1854)

La ville et la campagne (1854)

On ne prévoit jamais tout (1855)

Pensées d’un Solitaire (1855)

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Thibaut Rioult est chargé de recherches FNRS au Centre de recherche en cinéma et arts du spectacle (CiASp) de l’Université libre de Bruxelles. Spécialiste de l’histoire et de la théorie de la magie, il consacre ses recherches aux pratiques performatives à la croisée de la science et de l’occulte. Il est secrétaire de rédaction de la revue d’histoire des sciences Arcana naturae, dont il a dirigé le numéro spécial Illusionnisme et magie (2021). Il est également membre associé de l’équipe Science at the Fair (Université d’Anvers). Il a écrit une cinquantaine d’articles consacrés à l’histoire et aux enjeux épistémologiques de la magie, du magnétisme animal, de l’illusionnisme et des spectacles de curiosités. Sa deuxième monographie, Illusionnisme et magie à la Renaissance (Brepols), consacrée à l’histoire culturelle de la prestidigitation, est à paraître en 2026.