Call for Papers for an anthology on the topic

Reflections on Authorship in Contemporary Drama and Theatre

Editors: Kai Bremer, Anton Bröll, Norbert Otto Eke

Published as part of the DFG project “Reflections on Authorship in Contemporary Drama” at Freie Universität Berlin

(See below for the German version)

In his 1956 work on the theory of modern drama, Peter Szondi took as his starting point the “absence” of the author in drama. Looking back at the history of drama over the past few decades, this category seems to be a thing of the past. In particular, an autofictional character bearing the author’s name, or an “I” that appears to refer to the author as a real person, serves to establish an explicit reference to the author. In the German-speaking world, Peter Handke, Heiner Müller, and Elfriede Jelinek can be considered the pioneers of this practice, which serves to reflect on and stage their own authorship. Since the 2000s, however, a significant increase in this mode of writing has also been observed internationally. This is equally evident in stage productions and performances in which the staging of the author’s persona either suggests authenticity or is critically undermined through theatrical means. This may be accompanied by a reflection on the director’s position as well as that of other theatre practitioners, whose relationship to the author or to the written text becomes a thematic focus. At the same time, individual concepts of authorship are challenged by collective or collaborative forms, whose structures and legitimacy may themselves become subjects of reflection.

This call for papers invites contributions in German or English that examine reflections on authorship in contemporary drama and theatre beyond the German-speaking context. Examples of works that could be examined include Sarah Kane’s 4.48 Psychosis, Michael Redhill’s Goodness, Ella Hickson’s The Writer, Olivier Py’s Le Soleil, or Rébecca Chaillon’s Carte Noire nommée Désir. Contributions that move beyond Eurocentric and Western-centred perspectives are particularly welcome.

The following questions may guide the contributions:

What strategies of reflection on authorship are employed, and what functions do they serve?

What role do autobiographical references to the author, director, or other theatre practitioners play? How are these positions related to one another, and what relationship can be identified with other works or self-presentations in the media?

In which aesthetic tradition can these meta-reflections be situated? To what extent are other authorial positions or concepts of authorship taken up affirmatively or critically?

Are there culturally, institutionally, or media-specific forms of authorship reflection?

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Please submit your abstract (max. 1 page) for a paper in German or English, along with a short biography, by August 31, 2026, via email to the editors:

anton.broell@fu-berlin.de

Completed contributions (35,000–50,000 characters including spaces) should be submitted by mid-2027. The volume is planned for publication in the series “Drama zwischen Text und Bühne” (Brill / Fink).

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Selected Bibliography

Arnold, Sonja (2012): Metaisierungstendenzen in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart, in: Literatur und Theorie seit der Postmoderne. Ed. by Klaus Birnstiel. Stuttgart, pp. 107-119.

Berensmeyer, Ingo (2023): Author fictions. Narrative representations of literary authorship since 1800. Berlin, Boston.

Birkner, Nina (2009): „Das ist Kunst, Mann!“ Selbstreflexion und Selbstinszenierung in zeitgenössischen Künstlerdramen von Igor Bauersima, Réjane Desvignes, Albert Ostermaier und Falk Richter, in: Mediale Erregungen? Autonomie und Aufmerksamkeit im Literatur- und Kulturbetrieb der Gegenwart. Ed. by Markus Joch. Tübingen, pp. 221-232.

Bremer, Kai (2017): Postskriptum Peter Szondi. Theorie des Dramas seit 1956. Bielefeld.

Clar, Peter (2013): „Der Rest ist aber auch nicht von mir.“ Die Autorinnenfigur in Elfriede Jelineks Bambiland und Babel, in: Autorschaft. Konzeptionen, Transformationen, Diskussionen. Ed. by Herbert Bannert, Elisabeth Klecker. Wien, pp. 295-316.

Cramm, Michael (2009): Ghost-Writer. Autorschaft in Heiner Müllers Spätwerk. Würzburg.

Famula, Marta, Verena Witschel (Eds.) (2022): Theater und Krise. Paradigmen der Störung in Dramentexten und Bühnenkonzepten nach 2000. Paderborn.

Fischer, Alexander M. (2015): Posierende Poeten. Autorinszenierungen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Heidelberg.

Fleig, Anne (2017): Zitierte Autorität. Zur Reflexion von Autorschaft in Rosamunde, Ulrike Maria Stuart und den Sekundärdramen, in: „Machen Sie was Sie wollen!“ Autorität durchsetzen, absetzen und umsetzen. Deutsch- und französischsprachige Studien zum Werk Elfriede Jelineks. Ed. by Delphine Klein, Aline Vennemann. Wien, pp. 148-157.

Fraisse, Luc, Éric Wessler (Eds.) (2014): L’Écrivain et ses doubles. Le personnage autoréflexif dans la littérature européenne. Paris.

Hansen, Simon (2021): Nach der Postdramatik. Narrativierendes Text-Theater bei Wolfram Lotz und Roland Schimmelpfennig. Bielefeld.

Hauthal, Janine (2009): Metadrama und Theatralität. Gattungs- und Medienreflexion in zeitgenössischen englischen Theatertexten. Trier.

Jensen, Kristina (2007): Formen des episierenden Metadramas. Ausgewählte Dramentexte José Sanchis Sinisterras und anderer spanischer Gegenwartsdramatiker. Frankfurt a.M.

Klessinger, Hanna (2015): Postdramatik. Transformationen des epischen Theaters bei Peter Handke, Heiner Müller, Elfriede Jelinek und Rainald Goetz. Berlin, Boston.

Kiparski, Frederik (2016): Zwischen Dekonstruktion und Diskursteilhabe. Meta-Positionierungen zu Autofiktion und Selbstinszenierung bei Éric Chevillard und Felicitas Hoppe, in: L’auctorialité à travers les mises en scène de l’auteur et de l’artiste dans le monde germanique. Ed. by Jean-Pierre Chassagne. Saint-Etienne, o.S.

Kreknin, Innokentij (2014): Poetiken des Selbst. Identität, Autorschaft und Autofiktion am Beispiel von Rainald Goetz, Joachim Lottmann und Alban Nikolai Herbst. Berlin.

Kricsfalusi, Beatrix (2019): Vom Metadrama zum postdramatischen Theater. Intertextuelle Schreibverfahren und dramatische Selbstreflexion in zeitgenössischen deutschsprachigen Theatertexten. Wien.

Nissen-Rizvani, Karin (2011): Autorenregie. Theater und Texte von Sabine Harbeke, Armin Petras/Fritz Kater, Christoph Schlingensief und René Pollesch. Bielefeld.

Nissen-Rizvani, Karin, Martin Jörg Schäfer (Eds.) (2020): TogetherText. Prozessual erzeugte Texte im Gegenwartstheater. Berlin.

Pabst, Stephan, Johanna Bohley (Eds.) (2018): Material Müller. Das mediale Nachleben Heiner Müllers. Berlin.

Saunders, Graham (2002): „Love me or kill me“. Sarah Kane and the theatre of extremes. Manchester.

Schmitz, Stefanie (2015): Metatheater im zeitgenössischen französischen Drama. Tübingen.

Szondi, Peter (1978): Theorie des modernen Dramas (1880-1950), in: ebd.: Schriften I. Ed. by Jean Bollack. Frankfurt a.M., pp. 9-148.

Vieweg-Marks, Karin (1989): Metadrama und englisches Gegenwartsdrama. Frankfurt a.M. u.a.

Wagner-Egelhaaf, Martina (Ed.) (2013): Auto(r)fiktion. Literarische Verfahren der Selbstkonstitution. Bielefeld.

Call for Papers für einen Sammelband zum Thema

Reflexionen von Autor:innenschaft in Drama und Theater der Gegenwart

Herausgeber: Kai Bremer, Anton Bröll, Norbert Otto Eke

Publikation im Rahmen des DFG-Projekts „Autorschaftsreflexionen in der Gegenwartsdramatik“ an der Freien Universität Berlin

Peter Szondi ist 1956 in der Theorie des modernen Dramas von der „Abwesenheit“ der Autor:in im Drama ausgegangen. Bilanziert man die Geschichte des Dramas der letzten Jahrzehnte, scheint diese Kategorie Geschichte zu sein. Insbesondere eine autofiktionale Figur, die den Autor:innen-Namen trägt, oder ein ‚Ich‘, das auf die empirische Person zu rekurrieren scheint, dienen der Herstellung eines exponierten Autor:innen-Bezugs. Als Wegbereiter dieser Einschreibung, die der Reflexion und Inszenierung der eigenen Autor:innenschaft dient, können im deutschsprachigen Raum vor allem Peter Handke, Heiner Müller und Elfriede Jelinek gelten. Seit den 2000er-Jahren lässt sich aber auch international eine signifikante Zunahme dieser Schreibweise beobachten. Dies zeigt sich ebenso in Inszenierungen und Performances, in denen die Vergegenwärtigung der Autor:innen-Persona entweder Authentizität suggeriert oder durch szenische Mittel analytisch gebrochen wird. Hinzutreten kann die Reflexion der Regieposition sowie weiterer Theaterschaffender, deren Verhältnis zur/zum Autor:in oder zum Geschriebenen thematisch wird. Zugleich werden individuelle Konzepte von Autor:innenschaft durch kollektive oder kollaborative Formen infrage gestellt, deren Konstellation und Legitimation ebenfalls Gegenstand der Reflexion sein können.

Mit diesem CFP werden deutsch- oder englischsprachige Beiträge für einen Sammelband erbeten, die sich der Metareflexion von Autor:innenschaft im nicht-deutschsprachigen Gegenwartsdrama und -theater widmen. Untersucht werden könnten beispielsweise Sarah Kanes 4.48 Psychosis, Michael Redhills Goodness, Ella Hicksons The Writer, Olivier Pys Le Soleil oder Rébecca Chaillons Carte Noire nommée Désir. Besonders willkommen sind Beiträge, die den eurozentrischen und westlich geprägten Blickwinkel erweitern.

Folgende Fragen können die Beiträge leiten:

Welche Verfahren der Autor:innenschaftsreflexion werden eingesetzt, und welche Funktionen erfüllen sie?

Welche Rolle spielen autobiografische Bezüge zu Autor:in, Regie oder weiteren Theaterschaffenden? Wie werden diese Positionen zueinander in Beziehung gesetzt, und welches Verhältnis lässt sich zu anderen Arbeiten oder medialen Selbstinszenierungen bestimmen?

In welche ästhetische Tradition lassen sich die Metareflexionen einordnen? Inwiefern werden andere Autor:innenpositionen oder Konzepte von Autor:innenschaft affirmativ oder sich abgrenzend aufgegriffen?

Treten kulturelle, institutionelle oder mediale Spezifika der Autor:innenschaftsreflexion hervor?

Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 1 Seite) für einen Beitrag auf Deutsch oder Englisch sowie eine Kurzbiografie bis zum 31.08.2026 per E-Mail an die Herausgeber:

anton.broell@fu-berlin.de

Die Beiträge (35.000-50.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) sind bis Mitte 2027 einzureichen. Die Publikation ist in der Reihe „Drama zwischen Text und Bühne“ im Verlag Brill und Fink geplant.

Auswahlbibliographie

Arnold, Sonja (2012): Metaisierungstendenzen in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart, in: Literatur und Theorie seit der Postmoderne. Hg. v. Klaus Birnstiel. Stuttgart, S. 107-119.

Berensmeyer, Ingo (2023): Author fictions. Narrative representations of literary authorship since 1800. Berlin, Boston.

Birkner, Nina (2009): „Das ist Kunst, Mann!“ Selbstreflexion und Selbstinszenierung in zeitgenössischen Künstlerdramen von Igor Bauersima, Réjane Desvignes, Albert Ostermaier und Falk Richter, in: Mediale Erregungen? Autonomie und Aufmerksamkeit im Literatur- und Kulturbetrieb der Gegenwart. Hg. v. Markus Joch. Tübingen, S. 221-232.

Bremer, Kai (2017): Postskriptum Peter Szondi. Theorie des Dramas seit 1956. Bielefeld.

Clar, Peter (2013): „Der Rest ist aber auch nicht von mir.“ Die Autorinnenfigur in Elfriede Jelineks Bambiland und Babel, in: Autorschaft. Konzeptionen, Transformationen, Diskussionen. Hg. v. Herbert Bannert, Elisabeth Klecker. Wien, S. 295-316.

Cramm, Michael (2009): Ghost-Writer. Autorschaft in Heiner Müllers Spätwerk. Würzburg.

Famula, Marta, Verena Witschel (Hg.) (2022): Theater und Krise. Paradigmen der Störung in Dramentexten und Bühnenkonzepten nach 2000. Paderborn.

Fischer, Alexander M. (2015): Posierende Poeten. Autorinszenierungen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Heidelberg.

Fleig, Anne (2017): Zitierte Autorität. Zur Reflexion von Autorschaft in Rosamunde, Ulrike Maria Stuart und den Sekundärdramen, in: „Machen Sie was Sie wollen!“ Autorität durchsetzen, absetzen und umsetzen. Deutsch- und französischsprachige Studien zum Werk Elfriede Jelineks. Hg. v. Delphine Klein, Aline Vennemann. Wien, S. 148-157.

Fraisse, Luc, Éric Wessler (Hg.) (2014): L’Écrivain et ses doubles. Le personnage autoréflexif dans la littérature européenne. Paris.

Hansen, Simon (2021): Nach der Postdramatik. Narrativierendes Text-Theater bei Wolfram Lotz und Roland Schimmelpfennig. Bielefeld.

Hauthal, Janine (2009): Metadrama und Theatralität. Gattungs- und Medienreflexion in zeitgenössischen englischen Theatertexten. Trier.

Jensen, Kristina (2007): Formen des episierenden Metadramas. Ausgewählte Dramentexte José Sanchis Sinisterras und anderer spanischer Gegenwartsdramatiker. Frankfurt a.M.

Klessinger, Hanna (2015): Postdramatik. Transformationen des epischen Theaters bei Peter Handke, Heiner Müller, Elfriede Jelinek und Rainald Goetz. Berlin, Boston.

Kiparski, Frederik (2016): Zwischen Dekonstruktion und Diskursteilhabe. Meta-Positionierungen zu Autofiktion und Selbstinszenierung bei Éric Chevillard und Felicitas Hoppe, in: L’auctorialité à travers les mises en scène de l’auteur et de l’artiste dans le monde germanique. Hg. v. Jean-Pierre Chassagne. Saint-Etienne, o.S.

Kreknin, Innokentij (2014): Poetiken des Selbst. Identität, Autorschaft und Autofiktion am Beispiel von Rainald Goetz, Joachim Lottmann und Alban Nikolai Herbst. Berlin.

Kricsfalusi, Beatrix (2019): Vom Metadrama zum postdramatischen Theater. Intertextuelle Schreibverfahren und dramatische Selbstreflexion in zeitgenössischen deutschsprachigen Theatertexten. Wien.

Nissen-Rizvani, Karin (2011): Autorenregie. Theater und Texte von Sabine Harbeke, Armin Petras/Fritz Kater, Christoph Schlingensief und René Pollesch. Bielefeld.

Nissen-Rizvani, Karin, Martin Jörg Schäfer (Hg.) (2020): TogetherText. Prozessual erzeugte Texte im Gegenwartstheater. Berlin.

Pabst, Stephan, Johanna Bohley (Hg.) (2018): Material Müller. Das mediale Nachleben Heiner Müllers. Berlin.

Saunders, Graham (2002): „Love me or kill me“. Sarah Kane and the theatre of extremes. Manchester.

Schmitz, Stefanie (2015): Metatheater im zeitgenössischen französischen Drama. Tübingen.

Szondi, Peter (1978): Theorie des modernen Dramas (1880-1950), in: ders.: Schriften I. Hg. v. Jean Bollack. Frankfurt a.M., S. 9-148.

Vieweg-Marks, Karin (1989): Metadrama und englisches Gegenwartsdrama. Frankfurt a.M. u.a.

Wagner-Egelhaaf, Martina (Hg.) (2013): Auto(r)fiktion. Literarische Verfahren der Selbstkonstitution. Bielefeld.