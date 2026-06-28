Suivre l'exemple des ancêtres (en ligne)

Au sein du laboratoire Hartis (ULille) aura lieu la

Journée d'étude 'Suivre l'exemple des ancêtres'

le 1er juillet 2026, de 10h15 à 18h, en distanciel

Pour recevoir le lien Zoom, envoyez un courriel à JE-ExemplaMaiorum@mailo.com

Cette journée d'étude, qui est organisée au sein du laboratoire Hartis (ULille), s'adresse aux historiens aussi bien qu'aux philologues classiques. Elle porte sur la valeur exemplaire du passé dans l'Antiquité gréco-romaine et dans la littérature antique (historiographie, rhétorique, poésie, …). La dernière session de la journée compare cette notion à l'exemplarité du passé dans d'autres périodes et cultures.

Dans la société romaine, le passé était souvent considéré comme exemplaire : on dépeint le comportement (idéalisé) et les exploits illustres des générations passées en tant qu'exemple à suivre, dont la génération présente peut 'apprendre', et en tant qu'exemple de bonne conduite, bien que l'on évoque ces récits tout simplement en tant qu'histoire captivante, aussi.

Qui plus est, les exempla ont à la fois une fonction commémorative, parce qu'ils évoquent le souvenir d'une personne trépassée depuis longtemps déjà. Ce qui est notamment le cas lorsqu'un descendant suit l'exemple d'un ancêtre (ou est invité à le faire).

Enfin, l'autorité du passé et l'aspect commémoratif contribuent au fait que l'évocation d'un exemplum constitue un argument de poids dans la rhétorique. De fait, les orateurs y font fréquemment (et habillement) référence.

Or, l'emploi exemplaire du passé s'avère quelque peu plus compliqué qu'il ne le semble…

—

Programme :

10h15 Mot d'accueil



Session 1

10h25 Daniela Galli (Università di Bergamo, Italy),

Following the example of the Roman ancestors in Cicero’s Paradoxa Stoicorum I, 10-14.



11h00 Habiba Fontaine Matnoussi (Rectorat de Lyon, France),

Cornélie et Cloélie : figures féminines exemplaires et fabrique discursive du genre dans la littérature latine.

11h35 Pause café

Session 2

11h55 Antonio Romano (CreAAH, Le Mans Université, France),

La guerre civile de Septime Sévère et la mémoire républicaine.

12h30 Pause de midi

14h00 Cindy Pichon (Université Paul Valéry Montpellier 3, France),

Couronnes et fleurs dans les funérailles publiques à Rome : matérialiser l'exemple des ancêtres.

Session 3

14h35 Arnaud Waselinck (UCL, Belgique et ULille, France),

Agar entre maternité et effacement du genre : un contre-modèle féminin au service des controverses polémiques chez Augustin d’Hippone.



15h10 Luca Ballerini (CEPAM, Université Côte d’Azur (Nice), France et Université de Turin, Italie),

L'usage des exempla chez Dracontius : entre tradition classique, éthique chrétienne et message politique sous le royaume vandale.

15h45 Pause café

Session 4

16h00 Zied Smat (Université de Tunis El Manar, Tunisie et Alithila, ULille, France),

La rhétorique de l'exemplum mémoriel : de la « leçon » romaine à la « trace » stylistique chez Proust.

16h35 Fernando Ligue Engamba (Université de Ngaoundéré, Cameroun),

Mémoire des ancêtres et régulation sociale chez les Maka de l'Est-Cameroun : entre exemplarité morale et autorité traditionnelle. Imitation et réinterprétation des modèles ancestraux chez les jeunes Maka face aux mutations contemporaines.

Conclusion.