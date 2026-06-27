Séminaire Mérimée 2026-2027 & Cahiers Mérimée

Pendant l'année 2026-2027 le séminaire Mérimée, ancré au Centre de recherches sur les poétiques du XIXe siècle (CRP19) de la Sorbonne nouvelle, aura lieu aux dates suivantes, dans la matinée :

21 novembre

16 janvier

20 mars

29 mai

Nous accueillerons avec intérêt et plaisir des interventions consacrées à Mérimée ou en rapport avec son oeuvre et ses activités. Prière d'envoyer les propositions avant le 1er octobre 2026 à cette adresse : antonia.fonyi@wanadoo.fr.

Le séminaire fonctionne en hybride. A chaque réunion nous écouterons deux interventions de 45-55 minutes, qui seront suivies d'autant de discussion. Si l'intervenant souhaite tirer de son intervention un article, celui-ci pourra être publié, après avis du comité de rédaction, dans les Cahiers Mérimée, revue annuelle édité par les Classiques Garnier.

Ceux qui souhaitent publier un article sans intervenir au séminaire, sont priés de l'envoyer avant le 15 octobre à antonia.fonyi@wanadoo.fr.