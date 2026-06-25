Lire et enseigner la littérature de jeunesse en 6ᵉ

Sous la direction de Christophe Lécullée, Sandra Areia, Marie Darras, Christelle Delpierre, Nadège Fauchet et Ophélie Gibert
Un ouvrage complet pour développer le plaisir de lire en classe.
• Une grande introduction documentée avec tout ce qu’il faut savoir sur la littérature de jeunesse.
• 10 œuvres emblématiques analysées avec précision dans des séquences clés en main avec :
- tous les outils pratiques : biographie, résumé, analyse, mise en réseaux…
- des séances clés en main suivant un projet d’apprentissage clair.
- des projets à faire en co-animation avec le professeur documentaliste au CDI.
• 10 ateliers littéraires créatifs pour développer et prolonger le plaisir de lire (inventer un jeu de lecture, préparer une rencontre de lecture à voix haute...).
Avec en plus :
- Des interviews filmées des auteurs à visionner en classe.
- Des extraits lus à voix haute par les auteurs et les autrices.
- Des documents d’archives exclusifs exclusifs des auteurs et des autrices.