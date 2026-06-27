François Cervantes, Le clown comme un poème

Une conférence simple et fantastique qui interroge l’art du clown. Une interrogation sur l'art du clown et sur le poème qui n’est pas seulement une série de mots posés sur un papier mais une façon d’être au monde.

François Cervantes ouvre un pan du mystère de la création. Les raisons pour lesquelles il s’est intéressé aux clowns ont été une façon de poser directement la question de l’art dans le théâtre… Contrairement à la peinture ou la littérature, le théâtre pose une question assez formidable : peut-on prétendre à l’art avec des corps sur scène ? La vie, quoi.

Le théâtre pose la question de la relation entre l’art et la vie, c’est ce qui le rend passionnant, et modeste : espérer créer une minute de beauté, rien de plus.

Pour aborder ces questions, François Cervantes invite Catherine Germain. Ensemble, ils ont créé 6 spectacles avec le clown Arletti.

C’est aussi stupéfiant que si un écrivain discutait avec un des personnages de son roman.

Un texte créé au cours de la saison 2025-2026, présenté au Théâtre de Halles en juillet 2026 à Avignon dans le cadre du Festival Off et repris en tournée au cours de la saison 2026-2027.

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