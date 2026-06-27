V Congreso Internacional ASETEL "Poética y política"

CONVOCATORIA DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE TEORÍA DE LA LITERATURA

León, 20-22 de enero de 2027, Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras

—SEGUNDA CIRCULAR—

TEMA GENERAL DEL CONGRESO

Poética y política

Las actividades del V Congreso Internacional de ASETEL (conferencias, ponencias y debates) se centrarán en aspectos derivados del diálogo entre poética y política de las últimas décadas. La literatura no acontece ni existe fuera del campo de tensión de las ideologías. La crítica y la teoría tampoco son neutras, pues trasladan los conflictos ideológico-políticos al terreno del pensamiento, de la teorización y de la lectura crítica. La teoría de la literatura y la literatura surgen en contacto con lo político, con algunos de sus elementos y categorías, y, a su vez, la teoría y la literatura enriquecen lo político con la creación de poéticas que son el fundamento de las formas expandidas del corpus literario contemporáneo. Es una realidad que la teoría y la ética, la estética y la política, no pueden desligarse; también lo es que las manifestaciones de la cultura están vinculadas a su tiempo y juegan un papel relevante en la construcción, conservación y destrucción de los valores con que el ser humano afronta su devenir histórico. El V Congreso Internacional de ASETEL se ofrece como espacio de reflexión y diálogo sobre la teoría de la literatura, sobre sus fundamentos políticos e ideológicos y sobre la medida en que las lecturas críticas de la literatura son también lecturas críticas de los rasgos primordiales que caracterizan las circunstancias históricas del momento.

Líneas temáticas

I. Literatura y políticas de la identidad.

II. Enunciaciones situadas: el legado de los feminismos interseccionales.

III. Ecología de la lectura para un mundo contaminado.

IV. Teoría de la literatura y activismos.

V. Digitalización de la cultura.

COMUNICACIONES

Los interesados en presentar una comunicación deben enviar por correo electrónico la propuesta con su nombre, un breve currículo (titulación, categoría profesional, líneas de investigación y, en su caso, mención de las publicaciones más relevantes), título de la intervención y un resumen de 300-350 palabras, a la dirección congresoasetel2027@gmail.com.

El envío de la solicitud ha de realizarse antes del 15 de septiembre de 2026. La aprobación de las propuestas de comunicación será notificada a los interesados en la segunda quincena de septiembre de 2026. No será necesario ser socio de ASETEL ni estar adscrito al área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada para poder proponer una comunicación.

Las comunicaciones han de ajustarse a alguna de las temáticas del V Congreso, así como a los planteamientos teórico-literarios y teórico-comparatistas que son los específicos del área de conocimiento en el que aquel se inscribe. La Comisión organizadora, una vez realizado el proceso de selección, trasladará su decisión por medio de la dirección electrónica que ha de adjuntarse a la propuesta.

Los investigadores que quieran publicar los trabajos resultantes del V Congreso deberán enviar sus textos en el plazo y los términos que se indicarán en próximas circulares. La publicación de los mismos se producirá a expensas de la evaluación por pares de las revistas científicas con las que el Comité Organizador del Congreso y ASETEL lleguen a acuerdos para dicho fin.

INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO



Hasta el 30 de octubre de 2026

* Socios de ASETEL (con comunicación): 50 euros

* No socios de ASETEL (con comunicación): 90 euros

* Estudiantes y no socios (sin comunicación): 30 euros

* Estudiantes ULE (sin comunicación): 15 euros



Después del 30 de octubre y hasta el 18 de diciembre de 2026

* Socios de ASETEL (con comunicación): 80 euros

* No socios de ASETEL (con comunicación): 125 euros

* Estudiantes y no socios (sin comunicación): 40 euros

* Estudiantes ULE (sin comunicación): 20 euros

En caso de tratarse de nuevos asociados, podrán formalizar su inscripción a ASETEL según las condiciones establecidas por nuestros Estatutos en el impreso que se encuentra en la sección Inscripción-Hazte socio de la página web de ASETEL y dirigirlo a la Secretaria de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, Dra. Carmen María Pujante (carmenpujante@um.es).

Nota: Una vez aceptadas las propuestas de comunicación, se notificará el enlace de la plataforma a través del que se realizará la inscripción.

Los socios de ASETEL que se inscriban como asistentes en el V Congreso sin presentar comunicación estarán exentos de pago y tendrán derecho a recibir certificado de asistencia. Para ello, tendrán que enviar el boletín de inscripción con sus datos.