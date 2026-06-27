François Weerts, On a tiré sur Aragon

C'est l'histoire d'une balle qui claque contre la pierre de l'escalier de la Butte du Lion de Waterloo. Un coup de fusil dont on ignore l'auteur. Ni s'il visait vraiment la cible : Louis Aragon.

Nous sommes en 1965. Viktor, avec un K, comme KGB ou Kalachnikov, est un détective privé qui a tendance à se prendre pour l'un de ces héros qui déambulent dans les Série noire qu'il vénère. Mais ce fils de communistes fervents fut aussi un jeune résistant, dont les souvenirs de combattant agacent son amoureuse, la belle Marie- Claire, laquelle accueille dans son club tout ce que la Belgique, la France et l’Angleterre comptent de vedettes.

Chargé d’enquêter sur l’attentat gardé secret, Viktor va devoir replonger dans l’épouvante de la Seconde Guerre mondiale et ce séisme que fut le pacte germano-soviétique. Paul Nizan rendit alors sa carte du parti, quand Aragon gardait la sienne.

Avec une passionnante érudition, François Weerts place au cœur de son intrigue les rapports douloureux entre l'écriture, les écrivains et leur époque. Quelles trahisons pourraient bien faire reprendre les armes vingt ans après la fin d’une guerre ?