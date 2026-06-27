Borderscapes. Figures of Crossing in Contemporary Travel Writing / Figures du passage dans la littérature de voyage contemporaine / Figure dell’attraversamento nella scrittura di viaggio contemporanea (Padova/Padoue)

INTERNATIONAL CONFERENCE

BORDERSCAPES

Figures of Crossing in Contemporary Travel Writing

Figures du passage dans la littérature de voyage contemporaine

Figure dell’attraversamento nella scrittura di viaggio contemporanea

Università di Padova

27-29/1/2027 – Padova (Italy)

CALL FOR PAPERS

In giving visible form to the “crisis of cartographic reason” (Farinelli 2009), the notion of border has become a central concept of the contemporary spatial turn (Guglielmi, Pala 2011), for disciplines such as geography (Winders, Johnson, Schein 2016), cultural anthropology (Wilson 2023), philosophy (Cooper, Tinning 2019), literary theory (Youngs 2019), and political studies (Konrad, Amilhat Szary 2023), emerging as an autonomous field of study.

Borders have come to be understood not only as an element of separation, but also as autonomous spaces—“borderlands” (Anzaldúa 1987), “contact zones” (Pratt 1991), or “third spaces” (Bhabha 1994)—useful for renegotiating forms of representation of cultural diversity. Forty years after the publication of Anzaldúa’s book, this conference aims to reflect on the legacy of those studies, in a society that appears increasingly marked both by the acceleration of forms of mobility that erode borders and nonetheless by the persistence of closed frontiers, obstacles to movement, and forms of segregation (Aime, Papotti 2023). In shifting beyond cartographic space, the presence of borders has not diminished; on the contrary, it has multiplied today as a “method” of the economic and social organisation of advanced capitalism (Mezzadra-Neilson 2013).

As a “transnational” and “translational” (Apter 2005) textual space, travel writing, in this context, appears to be the ideal object for exploring the symbolic order of the notion of border, together with its aesthetic issues, such as the representation of crossing, the trauma of disorientation, the exotic imagination, the transit zones, the figures of intermediation, and the codes of translation. Contemporary travel writing—from Ella Maillart to Nicolas Bouvier, from William Least Heat-Moon to Gloria Anzaldúa, from Claudio Magris to Paolo Rumiz, from Ryszard Kapuściński to Kapka Kassabova, from Caryl Phillips to Teju Cole, from W.G. Sebald to Robert Macfarlane—has often made the theme of borders (in all their semantic depth, as frontier, limit, margin, threshold) its true destination. It is no coincidence that Mathias Énard (2024) has recently spoken of the “melancholy of borders”, referring to the contemporary loss of the sense of disorientation and distance depicted in travel writing.

The “mobility turn” (Urry 2007) has led to the inclusion of various types of movement—such as tourism, migration, commuting, urban exploration and nature walking—in this genre of writing. Today the representation of travel serves as a testing ground for proposals from different research perspectives, such as postcolonial studies (Clarke 2018), gender studies (Bird 2012), translation studies (Polezzi 2016), and media studies (Korte, Sennefelder 2022). In geocritical terms (Westphal 2007), the image of borders—and its transgression—appears as a decisive tool for reflecting, meta-artistically, on the deterritorialisation of the traditional oppositions associated with travel (such as home/abroad, near/far, slowness/speed, familiar/exotic), whose demarcations appear deeply changed and difficult to trace.

The Dipartimento of Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) of the Università di Padova, together with the research group on travel writing of the European Society of Comparative Literature and the Centro Studi ‘Arti della Modernità’, is organising an International Conference on Borderscapes: Figures of Crossing in Contemporary Travel Writing to be held in Padua on 27-29 January 2027. The conference will address, from an interdisciplinary perspective, the forms and codes of borders, exploring their cultural, historical and social meanings. The discussion will focus on the symbolic uses that have made this literary motif a tool for reflecting both on the power dynamics implicit in intercultural relations and on the thresholds (between truth and fiction, verbal and visual, representation and place) specific to a complex genre such as travel writing.

Advisory Board: Luis Alburquerque (CSIC, Madrid), Franca Bruera (Università di Torino), Emilia Di Rocco (Università di Roma La Sapienza), Giuliana Ferreccio (Università di Torino), Federica Frediani (USI, Lugano), Roberto Gilodi (Università di Torino), Chiara Mengozzi (Karlova Univerzita, Praha), Davide Papotti (Università di Parma), Javier Alonso Prieto (Universidad de Valladolid), Sylvie Requemora (Aix-Marseille), Sandra Vlasta (Università di Genova), Zsuzsanna Varga (University of Glasgow).

Convernors: Luigi Marfè, Francesca Dainese, Matteo Giancotti, Alessandro Metlica, Marika Piva, Enrico Zucchi (Università di Padova).

Opening Lecture: Mathias Énard.

Keynote Speakers: Marco Aime (Università di Genova), Sylvie Requemora (Université Aix-Marseille), Zsuzsanna Varga (University of Glasgow), Tim Youngs (Nottingham Trent University).

The conference advisory board will consider proposals for papers on the following topics, both on a theoretical and empirical level:

- the evolution of the notions of borderlands and contact zone, from their formulation to the present day, and their possible use in the study of travel writing;

- the border as an historical and anthropological concept, and travel writing as a space of cultural mediation, or “in-between,” as opposed to the rhetoric of “us and them”;

- the boundaries of travel writing as a genre, and its possible hybridisations with other areas of writing (memoir, place description, narrative, reportage);

- the relationship between translation studies and travel writing studies, with a focus on different cases of linguistic crossing, extraterritoriality and multilingualism;

- figures and themes of liminality in writings relating to various forms of contemporary mobility (tourism, migration, etc.);

- the motifs of thresholds and liminality in writings of urban exploration and psychogeography, in their relations to the aesthetics of disappearance;

- the boundaries between fiction and non-fiction in travel writing and their possible hybridisation, with fictional and non-fictional elements in opposing contexts;

- the forms of intermedial interaction in travel writing, with reference to paratextual thresholds and semiotics crossing in geophototexts and other mixed genres;

- the redefinition of the boundary between natural and artificial in travel writing, from an ecocritical perspective.

Proposals of about 250 words may be submitted to borderscapes.padua2027@gmail.com, by 31 August 2026, together with a bio-bibliographical profile. Proposals will be read and evaluated by 15 September 2026. The time of delivery for each paper should be no more than 20 minutes. Registration fee for participants: 70 euros; post-doc fellows and PhDs: 40 euros. The conference languages will be English, French and Italian.

Selected presentations will be considered for publication in peer-reviewed journals such as «Cosmo: Comparative Studies in Modernism» (ISSN 2281-6658).

_



APPEL À CONTRIBUTIONS

En donnant une forme visible à la « crise de la raison cartographique » (Farinelli 2009), la notion de frontière est devenue un concept central du spatial turn contemporain (Guglielmi, Pala 2011), pour des disciplines telles que la géographie (Winders, Johnson, Schein 2016), l’anthropologie culturelle (Wilson 2023), la philosophie (Cooper, Tinning 2019), la théorie littéraire (Youngs 2019) et les sciences politiques (Konrad, Amilhat Szary 2023), émergeant ainsi comme un domaine d’étude autonome.

Les frontières sont désormais perçues non seulement comme un élément de séparation, mais comme des espaces autonomes – « borderlands » (Anzaldúa, 1987), « zones de contact » (Pratt, 1991) ou « tiers-espaces » (Bhabha, 1994) – qui permettent de renégocier les formes de représentation de la diversité culturelle. Quarante ans après la publication de l’ouvrage d’Anzaldúa, ce colloque se propose d’examiner l’héritage de ces études, dans une société marquée à la fois par l’accélération des formes de mobilité qui tendent à effacer les frontières, et par la persistance de logiques de fermeture qui limitent les déplacements et les circulations (Aime, Papotti 2023). Loin de disparaître au-delà de l’espace cartographique, les frontières se sont au contraire multipliées aujourd’hui en tant que « méthode » d’organisation économique et sociale du capitalisme avancé (Mezzadra-Neilson 2013).

En tant qu’espace textuel « transnational » et « translationnel » (Apter 2005), le récit de voyage apparaît, dans ce contexte, comme le terrain idéal pour explorer l’ordre symbolique de la notion de frontière, ainsi que les enjeux esthétiques qui y sont liés : entre autres, la représentation du passage, le traumatisme du dépaysement, l’imaginaire exotique, les zones de transit, les figures d’intermédiation et les codes de la traduction. La littérature de voyage contemporaine – d’Ella Maillart à Nicolas Bouvier, de William Least Heat-Moon à Gloria Anzaldúa, de Claudio Magris à Paolo Rumiz, de Ryszard Kapuściński à Kapka Kassabova, de Caryl Phillips à Teju Cole, de W.G. Sebald à Robert Macfarlane – a souvent fait du thème des frontières (dans toute leur profondeur sémantique, en tant que frontière, limite, marge, seuil) sa véritable destination. Ce n’est pas un hasard si Mathias Énard (2024) a récemment évoqué la « mélancolie des confins », faisant référence à la perte contemporaine du sentiment de désorientation et de distance qui caractérisent les récits de voyage.

Le « tournant de la mobilité » (Urry 2007) a conduit à l’intégration de divers types de déplacements – tels que le tourisme, les migrations, la mobilité pendulaire, l’exploration urbaine et les randonnées dans la nature – dans ce genre littéraire. Aujourd’hui, la représentation du voyage constitue un terrain d’expérimentation pour des propositions issues de différentes perspectives de recherche, telles que les études postcoloniales (Clarke 2018), les études de genre (Bird 2012), les études de traduction (Polezzi 2016) et les études des médias (Korte, Sennefelder 2022). En termes géocritiques (Westphal 2007), l’image des frontières – et leur transgression – apparaît comme un outil décisif pour réfléchir, de manière méta-artistique, à la déterritorialisation des oppositions traditionnelles associées au voyage (telles que chez soi/à l’étranger, proche/lointain, lenteur/vitesse, familier/exotique), dont les délimitations semblent aujourd’hui profondément bouleversées et difficiles à tracer.

Le Département d’Études Linguistiques et Littéraires (DiSLL) de l’Université de Padoue, en collaboration avec le groupe de recherche sur la littérature de voyage de la Société Européenne de Littérature Comparée et le Centro Studi « Arti della Modernità », organise un colloque international intitulé Borderscapes : Figures du passage dans la littérature de voyage contemporaine, qui se tiendra à Padoue du 27 au 29 janvier 2027. Le colloque abordera, dans une perspective interdisciplinaire, les formes et les codes des frontières, en explorant leurs significations culturelles, historiques et sociales. La discussion portera sur les usages symboliques qui ont fait de ce motif littéraire un outil permettant de réfléchir à la fois aux dynamiques de pouvoir implicites dans les relations interculturelles et aux seuils (entre vérité et fiction, verbal et visuel, représentation et lieu) propres à un genre complexe tel que la littérature de voyage.

Comité scientifique : Luis Alburquerque (CSIC, Madrid), Franca Bruera (Università di Torino), Emilia Di Rocco (Università di Roma La Sapienza), Giuliana Ferreccio (Università di Torino), Federica Frediani (USI, Lugano), Roberto Gilodi (Università di Torino), Chiara Mengozzi (Karlova Univerzita, Praha), Davide Papotti (Università di Parma), Javier Alonso Prieto (Universidad de Valladolid), Sylvie Requemora (Aix-Marseille), Sandra Vlasta (Università di Genova), Zsuzsanna Varga (University of Glasgow).

Comité d’organisation : Luigi Marfè, Francesca Dainese, Matteo Giancotti, Alessandro Metlica, Marika Piva, Enrico Zucchi (Università di Padova).

Conférence d’ouverture : Mathias Énard.

Conférenciers et conférencières invité.e.s : Marco Aime (Università di Genova), Sylvie Requemora (Université Aix-Marseille), Zsuzsanna Varga (University of Glasgow), Tim Youngs (Nottingham Trent University).

Le comité du colloque examinera les propositions de communications, qu’elles soient d’ordre théorique ou empirique, portant sur les thèmes suivants :

- l’évolution des notions de « zones frontalières » et de « zones de contact », depuis leur formulation jusqu’à nos jours, et leur utilisation possible dans l’étude des récits de voyage ;

- la frontière en tant que concept historique et anthropologique, et la littérature de voyage en tant qu’espace de médiation culturelle, ou « entre-deux », par opposition à la rhétorique du « nous et eux » ;

- les limites du récit de voyage en tant que genre, et ses hybridations possibles avec d’autres domaines de l’écriture (mémoires, description de lieux, récit, reportage) ;

- la relation entre les études de traduction et les études sur le récit de voyage, en mettant l’accent sur différents cas de croisement linguistique, d’extraterritorialité et de multilinguisme ;

- les figures et les thèmes de la liminalité dans les écrits relatifs aux diverses formes de mobilité contemporaine (tourisme, migration, etc.) ;

- les motifs des seuils et de la liminalité dans les écrits d’exploration urbaine et de psychogéographie, dans leurs relations avec l’esthétique de la disparition ;

- les frontières entre fiction et non-fiction dans la littérature de voyage et leur hybridation possible, avec des éléments fictionnels et non fictionnels dans des contextes opposés ;

- les formes d’interaction intermédiale dans la littérature de voyage, en référence aux seuils paratextuels et aux croisements sémiotiques dans les géophototextes et autres genres mixtes ;

- la redéfinition de la frontière entre le naturel et l’artificiel dans les récits de voyage, dans une perspective écocritique.

Les propositions d’environ 250 mots peuvent être envoyées à borderscapes.padua2027@gmail.com avant le 31 août 2026, accompagnées d’un bref profil bio-bibliographique. Les propositions seront examinées et évaluées avant le 15 septembre 2026. La durée de chaque intervention ne devra pas dépasser 20 minutes. Les droits d’inscription s’élèvent à 70 euros pour les chercheurs confirmés, tandis qu’un tarif réduit de 40 euros est appliqué aux post-doctorants et doctorants. Les langues de la conférence seront l’anglais, le français et l’italien.

Les communications sélectionnées proposées pour la publication dans des revues à comité de lecture telles que « Cosmo : Comparative Studies in Modernism » (ISSN 2281-6658).

-



CALL FOR PAPERS

Nel dare forma visibile alla “crisi della ragione cartografica” (Farinelli 2009), la nozione di confine è diventata un concetto essenziale della spatial turn contemporanea (Guglielmi, Pala 2011), dalla geografia (Winders, Johnson, Schein 2016) all’antropologia culturale (Wilson 2023), dalla filosofia (Cooper, Tinning 2019) agli studi letterari (Youngs 2019) e politici (Konrad, Amilhat Szary 2023), fino ad emergere come campo di studio autonomo.

Nella tradizione dei border studies, i confini sono stati intesi non solo come elemento di separazione, ma come spazio a sé – “terra di confine” (Anzaldúa 1987), “zona di contatto” (Pratt 1991), “terzo spazio” (Bhabha 1994) –, utile a rinegoziare le forme di rappresentazione della diversità culturale. A quarant’anni dal libro di Anzaldúa, il convegno vuole riflettere sull’eredità di quegli studi, in una società che pare sempre più segnata tanto dall’accelerazione di forme di mobilità che dematerializzano i confini quanto dal persistere di frontiere chiuse, ostacoli agli spostamenti, forme di segregazione (Aime, Papotti 2023). Nel dislocarsi oltre lo spazio cartografico, la presenza dei confini non è venuta meno, ma al contrario si è oggi moltiplicata, quale “metodo” di organizzazione del capitalismo avanzato (Mezzadra-Neilson 2013).

In quanto spazio testuale “transnazionale” e “traslazionale” (Apter 2005), la scrittura di viaggio è il terreno ideale per esplorare l’ordine simbolico della nozione di confine e le questioni estetiche che vi sono connesse, come la rappresentazione dell’attraversamento, il trauma dello spaesamento, le zone di transito, le figure dell’intermediazione, i codici di traduzione. Da Ella Maillart a Nicolas Bouvier, da William Least Heat-Moon a Gloria Anzaldúa, da Claudio Magris a Paolo Rumiz, da Ryszard Kapuściński a Kapka Kassabova, da Caryl Phillips a Teju Cole, da W.G. Sebald a Robert Macfarlane, i suoi autori hanno fatto del tema del confine (inteso nelle sue diverse accezioni, come frontiera, margine, soglia) la propria autentica destinazione. Non a caso, Mathias Énard (2024) ha parlato di “malinconia dei confini”, riferendosi allo smarrimento contemporaneo di un immaginario dello spaesamento e della distanza narrato dalla letteratura.

La mobility turn (Urry 2007) degli ultimi decenni ha portato a includere le rappresentazioni di tipi di movimento molto diversi – come il turismo, le migrazioni, il pendolarismo, l’esplorazione urbana, il nature walking – in questo genere di scrittura, che si configura oggi come un terreno di verifica per proposte critiche provenienti da ambiti diversi, come gli studi postcoloniali (Clarke 2018), gli studi di genere (Bird 2012), gli studi di traduzione (Polezzi 2016), gli studi sui media (Korte, Sennefelder 2022) o gli studi sulla scrittura biografica (Sojka 2022). In termini geocritici (Westphal 2007), l’immaginario del confine (e la sua trasgressione) si presenta come un dispositivo retorico decisivo per riflettere, in chiave meta-artistica, sulla possibilità di deterritorializzare polarità tradizionalmente associate al viaggio (casa/estero, vicino/lontano, lentezza/velocità, familiare/esotico), le cui demarcazioni appaiono oggi profondamente cambiate e spesso difficili da tracciare.

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) dell’Università di Padova, in collaborazione con il gruppo di ricerca sulla letteratura di viaggio della European Society of Comparative Literature (https://escl-selc.eu/) e il Centro Studi ‘Arti della Modernità’ (http://centroartidellamodernita.it/), organizza un convegno internazionale dal titolo Borderscapes. Figure dell’attraversamento nella scrittura di viaggio contemporanea che si terrà a Padova tra il 27 e il 29 gennaio 2027. Il convegno affronterà, in una prospettiva interdisciplinare, forme e codici dell’immaginario del confine nella scrittura di viaggio, esplorandone i significati culturali, storici, sociali. La discussione si concentrerà sugli usi simbolici che hanno fatto di questo motivo letterario uno strumento per riflettere sulle dinamiche di potere, spesso ineguali, implicite nelle relazioni interculturali, e sulle soglie (tra verità e finzione, verbale e visivo, rappresentazione e luogo) proprie di un genere complesso come la scrittura di viaggio.

Comitato scientifico: Luis Alburquerque (CSIC, Madrid), Franca Bruera (Università di Torino), Emilia Di Rocco (Università di Roma La Sapienza), Giuliana Ferreccio (Università di Torino), Federica Frediani (USI, Lugano), Roberto Gilodi (Università di Torino), Chiara Mengozzi (Karlova Univerzita, Praha), Javier Alonso Prieto (Universidad de Valladolid), Sylvie Requemora (Aix-Marseille), Sandra Vlasta (Università di Genova), Zsuzsanna Varga (University of Glasgow).

Comitato organizzativo: Luigi Marfè, Francesca Dainese, Matteo Giancotti, Alessandro Metlica, Marika Piva, Enrico Zucchi (Università di Padova).

Conferenza d’apertura: Mathias Énard.

Relatori/relatrici invitate/i: Marco Aime (Università di Genova), Sylvie Requemora (Université Aix-Marseille), Zsuzsanna Varga (University of Glasgow), Tim Youngs (Nottingham Trent University).

Il Comitato scientifico del convegno prenderà in considerazione proposte sui seguenti argomenti, sia in termini di riflessione teorica sia come indagine di specifici casi di studio:

- l’evoluzione dei concetti di zona di contatto e terzo spazio, dalla loro formulazione ad oggi, e il loro possibile impiego nell’ambito dello studio della scrittura di viaggio;

- il confine come concetto storico e antropologico e la scrittura di viaggio come spazio di mediazione, o “in-between”, in opposizione alla retorica del “noi e gli altri”;

- i confini della scrittura di viaggio come genere, e le possibili ibridazioni con altri ambiti di scrittura (memoir, descrizione di luoghi, narrativa, reportage);

- la relazione tra gli studi sulla traduzione e quelli sulla scrittura di viaggio, con attenzione a casi di attraversamento linguistico, extraterritorialità e plurilinguismo;

- figure e temi del confine e dell’attraversamento nelle rappresentazioni di diverse forme di mobilità contemporanea (turismo, migrazioni, e così via);

- i motivi di soglia e marginalità nelle scritture di esplorazione urbana e psicogeografia, in particolare in relazione alle estetiche della sparizione;

- i confini tra fiction e non-fiction nella scrittura di viaggio e le ibridazioni tra queste categorie, con riferimento a elementi finzionali e nonfinzionali in contesti opposti;

- le forme dell’interazione verbovisiva nella scrittura di viaggio, come soglie paratestuali e attraversamenti semiotici nei geofototesti e in altri generi misti;

- la riconfigurazione del confine tra naturale e artificiale nella scrittura di viaggio, in una prospettiva ecocritica.

Le proposte di comunicazione, di circa 250 parole, vanno indirizzate al comitato organizzatore tramite la casella email borderscapes.padua2027@gmail.com, entro il 31 agosto 2026, insieme a un breve profilo biografico. Le proposte saranno valutate entro il 15 settembre 2026. Gli interventi dovranno essere di 20 minuti ciascuno. La quota di iscrizione è di 70 euro per i relatori strutturati e di 40 euro per gli altri. Le lingue saranno l’inglese, il francese e l’italiano.

Una selezione dei contributi al convegno sarà ospitata su riviste peer-reviewed come «Cosmo: Comparative Studies in Modernism» (ISSN 2281-6658).

References / Bibliographie / Bibliografia

Aime, M., Papotti, D. 2012. L’altro e l’altrove. Antropologia, geografia e turismo. Torino: Einaudi.

Aime, M., Papotti, D. 2023. Confini. Realtà e invenzioni. Torino: Edizioni Gruppo Abele.

Anzaldúa, G. 1987. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute.

Apter, E. 2005. The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: Princeton UP.

Balibar É. 1994. “Qu’est-ce qu’une frontière?” In M.C. Caloz-Tschopp, A. Clevenot (éds.), Asile, violence, exclusion en Europe. Histoire, analyse, prospective. Genève: Université de Genève, 335–43.

Bhabha, H. 1994. The Location of Culture. New York: Routledge.

Bird, D. 2012. Travelling in Different Skins: Gender Identity in European Women’s Oriental Travelogues, 1850-1950. Oxford: Oxford UP.

Clarke, R. 2018. (ed.). The Cambridge Companion to Postcolonial Travel Writing. Cambridge: Cambridge UP.

Cooper, A., Tinning, S. 2019 (eds.). Debating and Defining Borders Philosophical and Theoretical Perspectives. New York: Routledge.

Das, N., Youngs, T. (eds.). 2019. The Cambridge History of Travel Writing. Cambridge: Cambridge UP.

Din-Kariuki, N., Van Meersbergen, G. (eds.) 2024. “Travel Studies and the Decolonial Turn.” Studies in Travel Writing 2/27.

Eilittä, L., Vlasta, S. (eds.) 2021. “Travel Writing, Cultural Exchange and Identity Construction / Récits de voyage, échanges culturels et constructions identitaires.” Complit: Journal of European Literature, Arts and Society 2/2.

Énard, M. 2024. Mélancolie des confins. Arles: Actes Sud.

Farinelli, F. 2009. La crisi della ragione cartografica. Torino: Einaudi.

Forsdick, C., Kinsley, Z., Walchester, K. (eds.). 2019. Keywords for Travel Writing Studies: A Critical Glossary. London: Anthem Press.

Guglielmi, M., Pala, M. (eds.). 2011. Frontiere, confini, limiti. Roma: Armando.

Huggan, G. 2009. Extreme Pursuits: Travel/Writing in an Age of Globalization. Ann Arbor: Michigan UP.

Johnson, N.C., Schein, R.H., Winders, J. (eds.). 2016. The Wiley Blackwell Companion to Cultural Geography. London: Blackwell.

Konrad, V., Amilhat Szary, A.L. 2023. Border Culture Theory, Imagination, Geopolitics. New York: Routledge.

Korte, B., Sennefelder, A.K. (eds.). 2022. Travel, Writing and the Media: Contemporary and Historical Perspectives. London: Routledge.

Mezzadra S, Neilson B. 2013. Border as Method, or The Multiplication of Labor. Durham: Duke UP.

Pettinger, A., Youngs, T. (eds.). 2020. The Routledge Research Companion to Travel Writing. London: Routledge.

Polezzi, L. (ed.). 2016. “Translation, Travel, Migration.” The Translator 12/2 (special issue).

Pratt, M.L. 1991. “Arts of the Contact Zone.” Profession, 1991, 33–40.

Pratt, M.L. 2018. “Afterword.” In R. Clarke (ed.), The Cambridge Companion to Postcolonial Travel Writing. Cambridge: Cambridge UP, 217–230.

Sójka, P. 2022. Writing Travel, Writing Life. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.

Thompson, C. (ed.). 2015. The Routledge Companion to Travel Writing. London: Routledge.

Urry, J. 2007. Mobilities. Cambridge: Polity Press.

Vlasta, S. 2012. Contemporary Migration Literature in German and English. Amsterdam: Brill-Rodopi.

Westphal, B. 2007. La Géocritique, Réel, Fiction, Espace. Paris: Éditions de Minuit.

Wilson, T.M. 2023. Borders, Boundaries, Frontiers: Anthropological Insights. Toronto UP.

Youngs, T. 2019. “Borders.” In C. Forsdick, Z. Kinsley, K. Walchester (eds.). 2019. Keywords for Travel Writing Studies: A Critical Glossary. London: Anthem Press, 25–28.