Game in Lab. International Call For Projects 2026

Game in Lab est un programme de soutien à la production et la diffusion de la connaissance scientifique sur le jeu de société et ses bienfaits à l’échelle internationale. Les missions de Game in Lab portent sur 3 piliers : le soutien à la recherche, la diffusion de la connaissance scientifique et des événements pour faire se rencontrer les communautés académiques, les passionnés du jeu de société, les industriels et le grand public.

Dans le cadre de sa mission de soutien à la recherche scientifique, Game In Lab organise chaque année un appel à projet international dans l'optique de soutenir des projets de recherche scientifique sur le jeu de société.

Nous invitons ainsi les équipes de recherche internationales à soumettre une proposition de projet sur tout sujet de recherche lié aux jeux de société au sens large.

Les propositions disciplinaires et interdisciplinaires sont acceptées, en recherche fondamentale ou appliquée, par toute institution dont la mission principale est la recherche scientifique. L’appel est ouvert jusqu’au 25 septembre aux chercheurs français et étrangers.

Un soutien financier est attribué pour des actions de recherche allant jusqu'à 24 mois. La dotation maximale allouée à un projet sera de 20 000 €.

Critères de sélection :

Les laboratoires de recherche publics sont soutenus de manière prioritaire. Ils peuvent être associés à d’autres entités, privées ou publiques.

- Le cas échéant, le dossier fera apparaître une présentation des jeux qui feront l’objet de la recherche, en particulier sous la forme d’une ludographie détaillée et argumentée.

- Les frais de fonctionnement (achat de petit matériel, missions…) et la rémunération de vacataires ou de stagiaires sont éligibles au financement.

- Les co-financements sont encouragés.



Plus d'informations sur l'appel à projets : https://www.game-in-lab.org/appel-a-projets-international/



Dépôt des candidatures : https://form.jotform.com/261403854975364