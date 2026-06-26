Revue Styles et Discours - Appel à dossier de recherche et appel à articles (varia)

La revue Styles et Discours entend rassembler des travaux de chercheurs et de chercheuses dont la matière première est l’étude du texte.

Si la revue s’inscrit dans le champ disciplinaire de la stylistique, celle-ci est entendue dans un sens large, dissociée des concours de recrutement de l’enseignement secondaire, en tant qu’approche transdisciplinaire, pour peu qu’elle ait comme souci premier le texte. La recherche en stylistique étant résolument plurielle, dialoguant avec les autres disciplines des sciences du langage et des sciences humaines, la revue est ouverte aux différentes sensibilités : elle accueille des travaux relevant de tous les courants de la stylistique, tels que la stylistique d’auteur, de genre, d’époque ou la sociostylistique entre autres exemples, mais aussi des études portant sur l’histoire de la discipline, son épistémologie et ses outils méthodologiques. La revue accueille ainsi les articles nourris par la génétique textuelle, la sémiotique, la rhétorique, la métrique, la sociocritique, l’analyse du discours ou l’histoire de la langue et de ses imaginaires.

Styles et Discours est une revue spécialisée dans les corpus de langue française, sans restriction d’aire géographique, qu’ils soient littéraires ou non, et pour les corpus dits littéraires, sans restriction sur ce que l’on entend par littérature au fil des siècles et sans jugement axiologique, qu’il s’agisse d’une littérature à diffusion large ou restreinte. Toutefois, des études de stylistique portant sur d’autres langues sont les bienvenues, à condition de garder un ancrage partiel en langue française. De même, le corpus peut s’ouvrir à l’intermédialité dès lors qu’un ancrage partiellement verbal demeure.

Format de la revue

La revue Styles et discours est composée de directeurs de rédaction, d’un comité de rédaction inter-universitaire et d’un comité international de lecture. Elle est éditée par Sorbonne Université Presses, au sein de la collection “Travaux de linguistique et de stylistique françaises” dirigée par Laurent Susini, avec le soutien du laboratoire STIH (Sens, Texte, Informatique, Histoire) de Sorbonne Université. Elle paraît à raison d’une livraison par an, à l’automne, et le premier numéro est prévu pour novembre 2028. Chaque numéro est composé d’un dossier de recherche, dont la coordination est ouverte à toutes et tous, d’un dossier de varia (articles de recherche, entretiens, éditions et traductions de textes courts) et d’un dossier d’articles sur le programme d’agrégation, ces deux derniers dossiers étant constitués de propositions spontanées.

La revue est numérique, en open-access, sans embargo. Les articles sont écrits en français.

Proposer un dossier de recherche

Toute personne peut proposer un dossier de recherche, qui sera soumis au comité de rédaction pour l’évaluation de l’argumentaire. Les dossiers de recherche peuvent être de divers ordres.

Ils visent en premier lieu à accueillir un collectif inédit d’articles réunis autour d’un fil directeur commun. Dans ce cas, la proposition à transmettre au comité de rédaction est l’argumentaire qui servira d’appel à contributions (enjeux et problématisation de l’objet, état de l’art, axes d’étude envisagés). La proposition de dossier de recherche ne doit pas nécessairement à ce stade comporter des propositions d’articles : le comité de rédaction de la revue tient à ce que les dossiers de recherche inédits procèdent systématiquement à un appel à contributions ouvert, diffusé par les canaux de veille académique, afin que l’ensemble de la communauté universitaire puisse se saisir de l’appel. Si la proposition est retenue par le comité de rédaction, ce dernier participe à l’évaluation des propositions d’article en aveugle avec les coordinateurs du dossier de recherche une fois l’appel à communication clos. Ensuite les articles rédigés font l'objet d’une double relecture scientifique en aveugle par le comité de lecture de la revue. Le dossier de recherche contient entre 5 et 10 articles, dont la longueur se situe entre 30 000 et 50 000 signes, espaces comprises.

En second lieu, les dossiers de recherche peuvent aussi accueillir des actes de séminaires, de journées d’études ou de colloques. Dans ce cas, la proposition à transmettre au comité de rédaction est l’argumentaire de la manifestation, éventuellement l’introduction théorique de la manifestation portée par les organisateurs et les organisatrices, et un résumé de chaque intervention à publier. Celles et ceux qui souhaiteraient publier des actes dans le cadre d’un numéro de dossier de recherche doivent prendre en compte la contrainte du nombre de contributions (maximum 10 articles) ainsi que le format de l’article (entre 30 000 et 50 000 signes, espaces comprises). Les coordinateurs et les coordinatrices ainsi que les auteurs et les autrices doivent également savoir que la publication reste conditionnée à une double expertise en aveugle par le comité de lecture.

Contact : edoardo.cagnan@sorbonne-universite.fr et sandra.poujat@sorbonne-universite.fr

Proposer une contribution pour le dossier de varia

Pour contribuer au dossier de varia, les auteurs et les autrices peuvent spontanément proposer un article intégralement rédigé au comité de rédaction. Les articles peuvent être envoyés à n’importe quel moment de l’année. Il faut noter que pour une publication lors de l’année en cours au mois de novembre, les articles définitifs doivent parvenir en janvier. Les articles font l’objet d’une double relecture en aveugle par le comité de lecture. Les articles doivent se situer entre 30 000 et 50 000 signes, espaces comprises.

Contact : edoardo.cagnan@sorbonne-universite.fr et sandra.poujat@sorbonne-universite.fr

Proposer une contribution pour le dossier d’agrégation

Pour contribuer au dossier d’agrégation, les auteurs et les autrices peuvent spontanément proposer un article intégralement rédigé au comité de rédaction. Les articles doivent parvenir au plus tard pour le 15 septembre en vue d’une publication en novembre. Les articles doivent se situer entre 25 000 et 35 000 signes, notes de bas de page incluses, espaces comprises.

Contact : edoardo.cagnan@sorbonne-universite.fr et sandra.poujat@sorbonne-universite.fr

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Organigramme de la revue

Comité de rédaction

Edoardo Cagnan et Sandra Poujat, co-directeurs de rédaction (Sorbonne Université)

Karine Abiven, (Université de Rouen Normandie)

Romain Benini (Sorbonne Université)

Pauline Bruley (Université d’Angers)

Clara de Courson (Université Sorbonne Nouvelle)

Adeline Desbois-Ientile (Sorbonne Université)

Sandrine Hériché Pradeau (Sorbonne Université)

Comité international de lecture

Claire Badiou-Monferran (Université Sorbonne nouvelle)

Perrine Beltran (Université Sorbonne nouvelle)

Stéphanie Bertrand (Université de Lorraine)

Stéphane Bikialo (Université de Poitiers)

Éric Bordas (École normale supérieure de Lyon)

Yoan Boudes (Université de Rouen Normandie)

Yannick Chevalier (Université Lumière – Lyon 2)

François Demont (Université de Lausanne)

Delphine Denis (Sorbonne Université)

Jacques Dürrenmatt (Sorbonne Université)

Suzanne Duval (Université Gustave Eiffel)

Marco Fasciolo (Sorbonne Université)

Pierre Fleury (Sorbonne Université)

Cyrille François (Université de Lausanne)

Aurélie Frighetto (Université Jean Moulin – Lyon 3)

David Galand (Université Sorbonne Paris Nord)

Karine Germoni (Sorbonne Université)

Laetitia Gonon (Université de Rouen Normandie)

Sophie Hache (Université de Lille)

Danièle James-Raoul (Université Bordeaux Montaigne)

Sophie Jollin-Bertocchi (Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines)

Joël July (Aix Marseille Université)

Emmanuelle Kaës (Université de Tours)

Aude Laferrière (Université Jean Monnet – Saint Étienne)

Nicolas Laurent (ENS de Lyon)

Florence Leca-Mercier (Sorbonne Université)

Federica Locatelli (Université de la Vallée d’Aoste)

Emily Lombardero (Université Paris Cité)

Monica Lucioni (Université de la Vallée d’Aoste)

Pierre Lyraud (Université de Montréal)

Véronique Magri (Université Côte d’Azur)

Rudolf Mahrer (Université de Lausanne)

Lauriane Maisonneuve (Sorbonne Université)

Frédéric Martin-Achard (Université Jean Monnet)

Romain Menini (Université Gustave Eiffel)

Sophie Milcent-Lawson (Université de Lorraine)

Samuel Molin (CPGE Lycée Berthollet, Annecy)

Michèle Monte (Université de Toulon)

Bérangère Moricheau-Airaud (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Pascale Mounier (Université Grenoble Alpes)

Jérémy Naïm (Université de Picardie Jules Verne)

Élise Nottet-Chedeville (Université Rennes 2)

Élise Pavy-Guilbert (Université Bordeaux Montaigne)

Adèle Payen de la Garanderie (Nantes Université)

Adrienne Petit (Université de Lille)

Julien Rault (Université de Poitiers)

Agnès Rees (Université Toulouse – Jean Jaurès)

Christelle Reggiani (Sorbonne Université)

Pascale Roux (Université Lumière – Lyon 2)

Jérémy Sagnier (Université de Lorraine)

Gilles Siouffi (Sorbonne Université)

Nicolas Souhait (Université de Strasbourg)

Judith Sribnai (Université de Montréal)

Laurent Susini (Sorbonne Université)

Malika Temmar (Université de Picardie Jules Verne)

Sandrine Vaudrey-Luigi (Université Bourgogne Europe)

Marisa Verna (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan)

Laélia Véron (Université d’Orléans)

Pierre Vermander (Université Sorbonne nouvelle)

Géraldine Veysseyre (Sorbonne Université)

Ilaria Vidotto (Université La Sapienza – Rome)

Marie-Albane Watine (Université Côte d’Azur).