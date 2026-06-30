Le théâtre en Suisse avant 1650

On ne doit pas oublier que la première tragédie française a été représentée à Lausanne : l'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, représentée en mai 1550 par ses propres élèves, autant dire : des étudiants de l'Unil. Mais que sait-on du théâtre en Suisse dans le siècle qui a précédé l'événement comme dans celui qui a suivi ? Un ouvrage collectif supervisé par Estelle Doudet sous le titre Theatre in Early Modern Switzerland (1450–1650) vient combler ce qui était une lacune dans l'historiographie du théâtre européen. Il faut dire que l’histoire du théâtre suisse constitue un champ de recherche particulièrement complexe, façonné par la diversité linguistique, religieuse et socio-culturelle qui caractérise depuis longtemps les territoires helvétiques. À travers dix études croisées dues à des spécialistes de premier plan, ce volume en accès libre propose la première analyse d’ensemble des arts du spectacle en Suisse pendant ce temps d’émergence et de développement, rétablissant leur place spécifique dans l’histoire plus large du théâtre occidental.