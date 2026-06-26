Pallas, n° 131 : "Interactions chorales dans la tragédie grecque" (dir. Maxime Pierre)

Dans La Poétique, Aristote insiste sur la nécessité pour le chœur de « jouer avec » les héros du drame tragique sous peine d’être réduit à des interludes. Or c’est précisément cette marginalisation du groupe choral qui a été accomplie non par les auteurs tragiques grecs mais par les éditeurs modernes – et, dans leur sillage, beaucoup de metteurs en scène contemporains – en remplaçant le chœur par un personnage unique, ledit « coryphée », dans les parties dialoguées. Aussi s’agit-il de « dé-coryphéiser » et par là même de « re-choraliser » les tragédies en réintégrant le chœur dans la construction du spectacle tragique. Comment les membres du groupe choral et les héros du drame jouent-ils ensemble ? Quelles nouvelles dynamiques spectaculaires cette étude des interactions – qui inclut des enjeux dramatiques mais également une recherche sur le partage de l’espace de jeu, du chant et de la gestualité – permet-elle de retrouver ? C’est cette question que pose se numéro en confrontant les études philologiques et archéologiques aux expériences contemporaines de mise en scène pour aborder la question à la fois esthétique et politique de la construction d’un jeu en commun.

Sommaire :

- Introduction : Sunagonizesthai. Jouer ensemble sur la scène tragique (M. Pierre)

- Pour en finir avec le coryphée. Visualiser l’interaction entre chœur et acteurs (M. Capponi)

- Polyphonies chorales chez Euripide : interactions entre les protagonistes de l’action tragique, les choreutes et la divinité (C. Calame)

- Entrer et sortir de l’illusion : les interactions chœur-acteur comme opérateur multimodal de théâtralit (R. Marseglia)

- Interactions kinesthésiques, choralités, jeux de fiction et performance dans les Bacchantes d’Euripide (M. Briand)

- Tenir tête au roi : les Danaïdes face à Pélasgos, ou les conflits d’autorité entre chœur et protagoniste dans Les Suppliantes d’Eschyle (T. Escoubet)

- Des mots pleins de respect dans un monde plein de conflits : termes d’adresse et tension dramatique dans Antigone et Œdipe roi de Sophocle (M. Sueyoshi)

- Communer la finitude : entre l’individu et la foule, entre le réel et le virtuel. Retour sur deux expériences dramaturgiques des Perses d’Eschyle (theatercombinat 2006-cie Kaleidos 2024) (S. Klimis)

- Retour à l’Aréopage: interactions chorales dans Orestie, opéra hip hop de D’ de Kabal et Arnaud Churin (M. Pierre)

- Émotions politiques ou politique de l’émotion : individualisation du chœur tragique sur les scènes contemporaines (E. Baudou)