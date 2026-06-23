En 2022, les actes d'un colloque initié par Paul-Victor Desarbres, Émilie Le Borgne, Tristan Vigliano et Frank Lestringant était venu révéler l'œuvre déconcertante de Guillaume Postel (1510-1581) : écrits et influence, (Presses Université Paris-Sorbonne). Joséphine Ravix-Antelmi avait rendu compte de ce volume pour Acta fabula. Tristan Vigliano a depuis lors entrepris un patient travail d'édition de ses livres, qui nous a valu de découvrir l'an passé Le Livre de la Concorde entre le Coran et les Évangélistes (Droz) : un parallèle entre l’islam et le protestantisme dressé en vingt-huit axiomes. Paraît aujourd'hui la Panthenôsia ou La tout-unification. Étude d'humanité pour humanismes à venir (éd. Cerf), dont le propos est de ramener toutes les croyances et toutes les opinions à leur unité, que Postel place en Jésus. Dans une époque prompte à allumer la flamme du bûcher, sous la plume de quel autre penseur catholique, animé par une foi inébranlable dans l’Eucharistie, lirait-on que l’athéisme est pardonnable ? Que la Résurrection peut être niée en toute conformité avec l’enseignement de l’Église ? Que Muhammad n’a pas moins droit au titre de prophète que David ? Que Dieu s’est plus soucié des juifs que des chrétiens ? Que tous les hommes sans exception auront bientôt une chance d’être sauvés ? Qu’une petite femme en sait plus qu’une foule de Docteurs ? Autant de propositions stupéfiantes qu’un historien jugerait anachroniques si elles n’étaient inscrites, noir sur blanc, dans les pages d’un texte que son auteur a composé sous la dictée de l’inspiration : certains diront, de la folie. Un auteur persuadé qu’avec lui s’ouvre le quatrième âge, la dernière ère, le temps de la Restitution, et dont l’étude d’humanité nous parle peut-être d’humanismes encore à venir. On peut lire sur Fabula l'introduction de l'ouvrage…
(Portrait de Guillaume Postel, ca 1550, parfois attribué à François Clouet)