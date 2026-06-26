Bibliothèques en langues étrangères : histoire(s) d’un phénomène socioculturel, XIXe- XXIe s. (Guyancourt)

Bibliothèques en langues étrangères : histoire(s) d’un phénomène socioculturel (xixe- xxie siècle)

Colloque organisé par Jean-Charles Geslot (UVSQ) et Nicolas Pitsos (BULAC)

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (site de Guyancourt), les 17-18 juin 2027

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L’étude des bibliothèques s’inscrit dans un champ disciplinaire situé au carrefour de l’histoire culturelle, de l’histoire sociale, de l’histoire des savoirs, des imaginaires, des politiques et des pratiques culturelles. Ces établissements, les projets qui les sous-tendent, leurs usages et leurs perceptions ont évolué en même temps que les sociétés qui les ont vu naître et fait vivre.

Au sein de cet ensemble institutionnel, les bibliothèques en langues étrangères représentent une catégorie à part entière. Des établissements tels que la Bibliothèque polonaise, la BULAC (Bibliothèque universitaire de langues et civilisations) ou avant elle la BIULO (Bibliothèque des langues orientales), les bibliothèques de centres culturels (Cervantes, Camões, Institut italien…), la Bibliothèque de l’association Tourgueniev, la Bibliothèque ukrainienne Simon Petlura, la bibliothèque de l’IMA, ou La Contemporaine, sont seulement certains exemples illustrant cette catégorie.

Ce colloque consacré à l’étude, pour la période contemporaine (de la fin du xviiie siècle à nos jours) de l’histoire des bibliothèques en langues étrangères, ainsi que des collections en langues étrangères dans les bibliothèques non spécialisées dans ce domaine, qu’elles soient publiques ou privées, vise à contribuer à l’écriture de cette histoire en reconstituant les trajectoires de leurs acteurs (donateurs, bibliothécaires, bienfaiteurs), en retraçant les projets fondateurs (bâtiments construits ou déjà existants convertis en lieux d’accueil des collections), en interrogeant les outils et méthodes de classification et de constitution de leurs collections et en étudiant la manière dont ces institutions ont été implantées dans un tissu urbain et social local, bénéficiant parfois d’un rayonnement à une échelle plus large.

Les propositions pourront contribuer aux questionnements suivants – sans caractère d’exclusive :

· Comment ont été constituées les collections de ces bibliothèques ?

· Quel était le rôle des donateurs, individuels, institutionnels ?

· Dans quelle mesure ces collections peuvent-elles constituer des outils de diplomatie culturelle ?

· Quel fut le rôle de l’émigration, de l’exil et de la dissidence politique dans la création de ces établissements ?

· Quelle est l’histoire des bâtiments qui hébergent ces collections ?

· Comment le classement de ces collections reflète-t-il une lecture, une perception du monde, et comment ces bibliothèques participent-elles d’une volonté de rendre plus intelligibles les enjeux géopolitiques de leur époque, notamment dans un contexte colonial et post-colonial ?

· Quel est le profil sociologique des publics qui fréquentent ces bibliothèques et la conformité aux publics visés initialement ?

· Quelle est la place des lecteurs et lectrices issues de l’immigration ou de l’exil, des personnes réfugiées, des membres des communautés enseignants et étudiantes en langues étrangères ? Ces bibliothèques représentent-elles des lieux de sociabilité pour ces diverses communautés ?

· Comment ces institutions s’insèrent-elles dans le paysage culturel de la ville qui les accueille ? Quelles sont leurs interactions et les formes de leur dialogue avec la société locale, à travers notamment leurs actions de valorisation culturelle (ou autres formes de manifestations) ?

Les communications pourront concerner une approche monographique (études de cas) ou bien s’inscrire dans une échelle plus petite ; elles pourront également proposer des réflexions de type méthodologique sur les possibilités d’étude de ces bibliothèques (sources notamment). Elles pourront être présentées par des historiennes ou historiens, des spécialistes de bibliothèques issus d’autres disciplines, ou bien par des personnes issues du milieu professionnel ou bénévoles impliquées dans la création, la gestion et/ou l’animation de ces bibliothèques.

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Modalités de soumission et calendrier

Les propositions, d’une page maximum, indiqueront la problématique et les principales idées qu’on se propose de développer, leur adéquation aux divers axes définis ci-dessous, ainsi que les sources utilisées.

Elles seront accompagnées d’une brève bio-bibliographie du contributeur ou de la contributrice.

Elles sont à adresser jusqu’au 19 octobre, conjointement à : jean-charles.geslot@uvsq.fr et nicolas.pitsos@bulac.fr.

Les réponses seront adressées dans le courant du mois de novembre.

Le colloque se déroulera à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (site de Guyancourt), les 17 et 18 juin 2027.

Une partie des frais pourra être prise en charge par l’organisation du colloque.