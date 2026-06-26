Bourse ADEFFI/Ambassade de France en Irlande "Début de carrière" 2026-2027

ADEFFI/French Embassy Early-Career Researcher Funding 2026–2027

ADEFFI (l’Association des études françaises et francophones d’Irlande) – in collaboration with French Embassy in Ireland – is pleased to offer its Early-Career Researcher Funding (2026–2027) for the third year running.

This award of €1,000 is dedicated to helping an Early Career Researcher in any area of French and/or Francophone Studies and currently residing on the island of Ireland, by funding a short trip to France. The award is especially intended to strengthen a current research project and future applications to other funding bodies.

To be considered eligible, applicants should have completed their viva no more than five years prior to the application deadline. Exceptions may be granted in the case of maternity leave, sick leave and career breaks. Those who have benefitted from post-doctoral funding grants are eligible to apply, but preference may be given to applicants not currently in receipt of funding.

The application should contain:

- a description of the post-doctoral research project (no more than 1,000 words)

- brief justification for support (e.g. intended expenses or spending, importance to the overall research project; no more than 200 words)

- CV (maximum 2 pages)

- confirmation of ADEFFI membership

- a confidential letter of recommendation (forwarded from the former supervisor, external examiner or current post-doctoral mentor)

The application, together with the letter of recommendation, should be emailed to the President of ADEFFI, Dr Dr Catherine Emerson (catherine.emerson@universityofgalway.ie), by close of business on Monday 26 October 2026. The application will be evaluated by a jury external to ADEFFI, outside of Ireland.

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Bourse ADEFFI/Ambassade de France « Début de carrière » 2026-2027

Pour la trosième année consécutive, l’ADEFFI (Association des études françaises et francophones d’Irlande), en collaboration avec l’Ambassade de France en Irlande, a l’honneur d’annoncer le lancement de sa Bourse « Début de carrière » (2026–2027).

Ce financement à hauteur de 1 000€ est destiné à couvrir les frais associés à un court séjour en France pour une personne résidant sur l’île d’Irlande en début de parcours professionnel dans la recherche sur les études françaises et/ou francophones. Cette bourse a pour objectif de renforcer le projet de recherche actuel et le profil professionnel relatif à l’obtention de bourses compétitives de recherche.

Pour être éligible, les candidat·es devront avoir soutenu leur thèse doctorale dans les cinq ans maximum précédant la date butoir de dépôt des candidatures. Des exceptions seront faites pour les périodes de césure et/ou de congés maternité/maladie. Les candidat·es ayant bénéficié et/ou bénéficiant actuellement d’un financement compétitif de recherche sont éligibles à la Bourse ADEFFI « Début de carrière ». N.B. : Les candidat·es n’ayant pas de tels financements compétitifs pourront avoir la priorité.

Toute candidature devra comprendre :

- une description du projet de recherche postdoctoral (1 000 mots maximum),

- une brève justification du soutien financier requis (cf. dépenses prévues, importance pour le projet de recherche ; 200 mots maximum),

- un C.V. (2 pages maximum),

- une confirmation de l’adhésion ADEFFI,

- une lettre de recommandation confidentielle (envoyée directement par la personne ayant dirigé la thèse doctorale, ou par l’un des membres du jury de la soutenance, ou la personne dirigeant les recherches postdoctorales).

La candidature ainsi que la lettre de recommandation seront envoyées à la Présidente de l’ADEFFI, Dr Catherine Emerson (catherine.emerson@universityofgalway.ie), avant la fin de journée du lundi 26 octobre 2026. Les candidatures seront évaluées par un jury hors d’Irlande et externe à l’ADEFFI.