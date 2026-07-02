Histoire et chroniques

Ce n’est que dans son édition de 1878 que le Dictionnaire de l’Académie enregistre le sens médiatique qu’a pris le mot de chronique : "se dit aussi de cette partie des journaux où l’on rapporte les principales nouvelles politiques ou littéraires. Chronique politique. Chronique littéraire. Chronique musicale". Un indice de cet ajout tardif se trouve peut-être dans l’édition précédente du même Dictionnaire en 1835, illustrant la thématique scandaleuse : "La chronique scandaleuse amuse les oisifs". En somme, la vieille chronique médiévale qui ne semble plus guère susceptible de passionner les lecteurs, pouvait être remplacée par une chronique des mœurs, de préférence scandaleuses et, partant, plus divertissante. Au XIXe siècle donc, la distinction entre histoire et chronique, pour s’affirmer, n’en est pas pour autant encore très nette. C’est cette porosité, ce maintien d’une familiarité entre le très lointain (le Moyen Âge) et le moderne médiatique que le nouveau dossier de Romantisme vient mettre au jour et explorer, à l'initiative de Blandine Lefèvre et Éléonore Reverzy.