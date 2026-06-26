Romantisme, n° 212 : "La chronique" (dir. Blandine Lefèvre, Éléonore Reverzy)
Au XIXe siècle, la distinction entre histoire et chronique, pour s’affirmer, n’en est pas pour autant encore très nette. C’est cette porosité, ce maintien d’une familiarité entre le très lointain (le Moyen Âge) et le moderne médiatique que le présent dossier souhaite mettre au jour et explorer.
Sommaire
Introduction
Par Blandine Lefèvre et Éléonore Reverzy
Cronisier, historier, renluminer. Les Chroniques de Froissart au XIXe siècle chez les historiens et vulgarisateurs
Stendhal, Mérimée et le roman-chronique
Par Xavier Bourdenet
« Voilà mon trait d’histoire que je rapporte exprès. » Le pamphlet du premier XIXe siècle, chronique polémique de son temps
Par Laetitia Saintes
Chronique, mode d’emploi : les « Lettres chimériques » de Théodore de Banville (1863-1883)
Par Blandine Lefèvre
La Terre d’Émile Zola : trois temps pour une chronique
Par Fanny Drouot
La carte postale illustrée pendant l’affaire Dreyfus : la chronique journalistique en milieu épistolaire
Par Karine Macarez
La folie chronique. Enjeux politiques de la théâtralité du savoir chez Charles Péguy
Par Clément Girardi
Bibliographie
Succès d’une crise politique à l’écran : circulation, médiatisation et réception des premiers films sur l’affaire Dreyfus au Royaume-Uni (1899-1901)
Elena Anastasaki. The Myth and Identity of the Romantic Artist in European Literature. A Self-constructed Fantasy. New York and London, Routledge, coll. « Studies in Comparative Literature », 2023, 221 p.
Jean-François Chassay et Elaine Després (dir.). Frankenstein et créature, d’hier à aujourd’hui. La Puissance d’une double figure. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal (PUM), coll. « Cavales », 2023, 416 p.
Par Vanessa Besand
Agnès Curel. Le Grand Théâtre du bonimenteur. Pratiques spectaculaires et imaginaires culturels (1845-1914). Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Théâtre et société », 2025, 320 p.
Astolphe de Custine. Aloys ou le Religieux du Mont-Saint-Bernard. éd. Marie-Bénédicte Diethelm, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du xixe siècle », 2024, 320 p.
Par Fabio Vasarri
Kevin Even. La Question environnementale chez Jules Verne. Écrire, prédire, prévenir la catastrophe écologique. Presses universitaires de Lyon, coll. « Littérature & idéologies », 2024, 192 p.
Guilhem Farrugia (dir.). Influences de Baudelaire. Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « La Licorne », 2025, 390 p.
Par Solenn Dupas
Victoire Feuillebois. Maître Tolstoï. L’instituteur dont vous ne voulez pas. Paris, CNRS Éditions, 2024, 208 p.
Par Laetitia Decourt
François Fièvre. Le Conte et la Silhouette. préface d’Évanghélia Stead, Rennes, PUR, 2025, 248 p.
Par Florence Fix
Pages 128i à 148i
32 minutes Compte rendu
Mireille Labouret (dir.). Relire Eugénie Grandet, L’Année balzacienne. 2024/1, n° 25, Paris, PUF.
Par Marion Mas
Vincent Laisney. Les Tribulations d’un chercheur en littérature. La fabrique des Souvenirs. Paris, CNRS Éditions, 2025, 353 p.
Par Céline Grenaud
Évanghélia Stead. Grotesque and Performance in the Art of Aubrey Beardsley. Cambridge, Open Book Publishers, collection « Visual Arts », 2024, 292 p. https://www.chcsc.uvsq.fr/grotesque-and-performance-in-the-art-of-aubrey-beardsley
Par Anne-Florence Gillard-Estrada
Patrice Veit, Philippe Gumplowicz, Caroline Moine, Jean-Claude Yon (dir.). Le Fidelio de Beethoven. Transferts, circulations, appropriations (1798-xxie siècle). Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, « Dialogues entre cultures », 2024, 381 p.
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Date de parution : 09/06/2026
Date de mise en ligne : 25/06/2026