Romantisme, n° 212 : "La chronique" (dir. Blandine Lefèvre, Éléonore Reverzy)

Au XIXe siècle, la distinction entre histoire et chronique, pour s’affirmer, n’en est pas pour autant encore très nette. C’est cette porosité, ce maintien d’une familiarité entre le très lointain (le Moyen Âge) et le moderne médiatique que le présent dossier souhaite mettre au jour et explorer.

Sommaire

La chronique

Introduction

Par Blandine Lefèvre et Éléonore Reverzy

Cronisier, historier, renluminer. Les Chroniques de Froissart au XIXe siècle chez les historiens et vulgarisateurs

Par Patricia Victorin

Stendhal, Mérimée et le roman-chronique

Par Xavier Bourdenet

« Voilà mon trait d’histoire que je rapporte exprès. » Le pamphlet du premier XIXe siècle, chronique polémique de son temps

Par Laetitia Saintes

Chronique, mode d’emploi : les « Lettres chimériques » de Théodore de Banville (1863-1883)

Par Blandine Lefèvre

La Terre d’Émile Zola : trois temps pour une chronique

Par Fanny Drouot

La carte postale illustrée pendant l’affaire Dreyfus : la chronique journalistique en milieu épistolaire

Par Karine Macarez

La folie chronique. Enjeux politiques de la théâtralité du savoir chez Charles Péguy

Par Clément Girardi

Bibliographie

Varia

Succès d’une crise politique à l’écran : circulation, médiatisation et réception des premiers films sur l’affaire Dreyfus au Royaume-Uni (1899-1901)

Par Guillaume Delangue

Comptes rendus

Elena Anastasaki. The Myth and Identity of the Romantic Artist in European Literature. A Self-constructed Fantasy. New York and London, Routledge, coll. « Studies in Comparative Literature », 2023, 221 p.

Par Florence Schnebelen

Jean-François Chassay et Elaine Després (dir.). Frankenstein et créature, d’hier à aujourd’hui. La Puissance d’une double figure. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal (PUM), coll. « Cavales », 2023, 416 p.

Par Vanessa Besand

Agnès Curel. Le Grand Théâtre du bonimenteur. Pratiques spectaculaires et imaginaires culturels (1845-1914). Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Théâtre et société », 2025, 320 p.

Par Marie-Astrid Charlier

Astolphe de Custine. Aloys ou le Religieux du Mont-Saint-Bernard. éd. Marie-Bénédicte Diethelm, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du xixe siècle », 2024, 320 p.

Par Fabio Vasarri

Kevin Even. La Question environnementale chez Jules Verne. Écrire, prédire, prévenir la catastrophe écologique. Presses universitaires de Lyon, coll. « Littérature & idéologies », 2024, 192 p.

Par Christophe Reffait

Guilhem Farrugia (dir.). Influences de Baudelaire. Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « La Licorne », 2025, 390 p.

Par Solenn Dupas

Victoire Feuillebois. Maître Tolstoï. L’instituteur dont vous ne voulez pas. Paris, CNRS Éditions, 2024, 208 p.

Par Laetitia Decourt

François Fièvre. Le Conte et la Silhouette. préface d’Évanghélia Stead, Rennes, PUR, 2025, 248 p.

Par Florence Fix

Pages 128i à 148i

32 minutes Compte rendu

Mireille Labouret (dir.). Relire Eugénie Grandet, L’Année balzacienne. 2024/1, n° 25, Paris, PUF.

Par Marion Mas

Vincent Laisney. Les Tribulations d’un chercheur en littérature. La fabrique des Souvenirs. Paris, CNRS Éditions, 2025, 353 p.

Par Céline Grenaud

Évanghélia Stead. Grotesque and Performance in the Art of Aubrey Beardsley. Cambridge, Open Book Publishers, collection « Visual Arts », 2024, 292 p. https://www.chcsc.uvsq.fr/grotesque-and-performance-in-the-art-of-aubrey-beardsley

Par Anne-Florence Gillard-Estrada

Patrice Veit, Philippe Gumplowicz, Caroline Moine, Jean-Claude Yon (dir.). Le Fidelio de Beethoven. Transferts, circulations, appropriations (1798-xxie siècle). Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, « Dialogues entre cultures », 2024, 381 p.

Par Matthieu Cailliez

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Date de parution : 09/06/2026

Date de mise en ligne : 25/06/2026