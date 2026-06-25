La marronité en praxis : souveraineté territoriale, autonomies plurielles et décolonialité écologique (Saint-Claude, Guadeloupe & en ligne)

Lieu : 97120 Saint-Claude, Guadeloupe

Date de la journée : 20/11/2026

Date limite de soumission : 15/09/2026

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Si le système plantationnaire a historiquement orchestré la chosification des corps et l'épuisement des sols (le Plantationocène), il a également engendré, en creux, son contre-modèle absolu : le marronnage. Longtemps relégué par l'historiographie officielle au rang de simple fuite géographique ou de survivance folklorique, le marronnage exige aujourd'hui une relecture épistémologique profonde.

Cette journée d’étude internationale propose d’explorer le concept de Lèspri Mawon – la marronité et le processus de marronisation - non plus comme un événement historique clos, mais comme une matrice ontologique continue et une technologie de subsistance d'une grande sophistication. En passant d'un "marronnage d'évasion" à un "marronnage d'ancrage", la Marronité contemporaine se déploie comme une véritable écologie de la libération.

Dans un contexte globalisé marqué par la crise environnementale, l'uniformisation culturelle et la dépendance économique des espaces insulaires (et postcoloniaux), comment la Marronité inspire-t-elle des pratiques concrètes de résilience ? Cette journée invite les chercheurs en sciences humaines et sociales à analyser comment cette dissidence originelle se métamorphose aujourd'hui en outils de souveraineté territoriale, d'autonomie plurielle et de décolonialité écologique.

Axes de Réflexion (Non-exhaustifs)

Les propositions de communication pourront s'inscrire dans l'un ou plusieurs des axes pluridisciplinaires suivants :

Axe 1 : Historiographie des silences et Mémoires de l'espace

Relecture des archives judiciaires et coloniales à travers le prisme de l'agentivité marronne.

La forêt, la montagne et les marges comme hétérotopies et sanctuaires de mémoire.

Critique du romantisme et de l'idéalisation historique du marronnage.

Axe 2 : Anthropologie des ontologies de la résilience

Lèspri Mawon dans les pratiques culturelles, spirituelles et agricoles contemporaines (notamment au sein du mouvement rasta et de l'ontologie Ital).

La créolisation comme espace de négociation et de plasticité identitaire.

Axe 3 : Décolonialité écologique et Santé territoriale

Savoirs vernaculaires, agroécologie et réparation des sols meurtris (réponses au chlordécone, biomimétique).

Souveraineté sanitaire, ethnomédecine, Bush-doctoring et réappropriation de la pharmacopée locale.

Axe 4 : Économie politique de l'Autonomie plurielle

Stratégies d'autosuffisance, locavorisme et souveraineté alimentaire face à la dépendance-ressource (ex: initiatives comparables au projet Eco-VAB).

Modèles de développement endogènes : l'économie circulaire comme héritage du recyclage marron.

Axe 5 : Esthétiques, Arts et Poétiques de la dissidence

Représentations littéraires, plastiques et performatives du "Nouveau Mawon".

L'art comme outil de déconstruction des imaginaires coloniaux et de reconquête du récit.



Modalités de Soumission

Les chercheurs, doctorants, mais également les "chercheurs-acteurs", porteurs d'initiatives de terrain, sont invités à soumettre leurs propositions. Celles-ci doivent inclure :

Un titre provisoire.

Un résumé de la communication (entre 300 et 500 mots), précisant l'axe choisi, la problématique, la méthodologie et les principaux résultats attendus.

Une brève notice bio-bibliographique (150 mots maximum) incluant l'affiliation institutionnelle.

Les propositions sont à envoyer conjointement aux adresses suivantes : destin-augusty.phd@outlook.com ∞ maeva-maddy.destin-augusty@etu.univ-guyane.fr et associationkotoumba@gmail.com avant le 15/09/2026. Les langues de travail de la journée seront le français, les créoles, l’espagnol et l'anglais.



Valorisation et Publication

Cette journée d’étude a pour ambition d'initier un réseau de recherche pérenne autour de l'écologie décoloniale et des pratiques de dissidence.

À l'issue de la manifestation, le comité scientifique sélectionnera les communications les plus abouties en vue de la publication d'un ouvrage collectif (recueil d'actes augmenté) aux Editons KOTOUMBA, constituant ainsi un ouvrage de référence sur la praxis de la Marronité.



Contact :

Membre des Comités Scientifique et d'Organisation : Maddyjah DESTIN AUGUSTY, Doctorante en anthropologie au MINEA de l’Université de la Guyane.

