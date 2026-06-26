Marie Martin, Antoine de Baecque (dir.), Nancynéma, le cinéma selon Jean-Luc Nancy

Philosophe de l’expérience sensible, Jean-Luc Nancy a multiplié ses rencontres avec le cinéma, cet art surnuméraire à la diversité essentielle : en tant que cinéfile – tel qu’il le définit en regard d’une cinéphilie savante dont il serait le cœur secret –, en tant que penseur occasionnel mais « pénétrant », ou en tant qu’inventeur de concepts esthétiques – tels l’écoute, le toucher, l’évidence du film. Dans sa confidence du « plaisir immense, aussi sensuel qu’intellectuel » qu’il trouve à analyser des plans se dessine le nœud qui l’attache aux films et le spectateur à ses textes : une homothétie entre philosophie et cinéma – écriture du sensible, pensée en images, fulgurances poétiques trouant l’obscurité du sens.

Cet ouvrage collectif inédit mobilise les plus éminents spécialistes pour envisager le cinéma selon Nancy – « l’émotion de sa motion ». Il met en perspective ses textes esthétiques, éthiques, politiques et ses compagnonnages créatifs, de Claire Denis à Phillip Warnell.

Marie Martin est maîtresse de conférences à l’Université de Poitiers. Spécialiste d’esthétique, elle explore les liens entre processus psychiques et dispositifs techniques. Elle est l’autrice de L’Écriture et la projection (2024).

Antoine de Baecque est historien du cinéma, professeur à l’École normale supérieure, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma, dont Nouvelle Vague, portrait d’une jeunesse (1998), L’Histoire-caméra (2008) et de biographies remarquées de F. Truffaut, J.-L. Godard, É. Rohmer, Cl. Chabrol et J.-P. Melville.

Auteurs et autrices : Peter Szendy, Laura Odello, Hervé Joubert-Laurencin, Gabriela Trujillo, Pierre-Damien Huyghe, Sylvie Rollet, Phillip Warnell, Adrienne Janus, Robert Bonamy, Carrie Giunta, Damien Marguet, Philippe Poirier, Marie Martin, Yann Goupil, Frédéric Dallaire, Sylvain Louet, Guillaume Dulong et Jean-Michel Durafour.