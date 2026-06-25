La littérature face au mal. Un cycle de cours en ligne à l'Université Populaire du Rhin

À partir du 23 septembre 2026 à 18h, Guillaume Olivier (Docteur associé au GSRL-CNRS et professeur de Lettres modernes de l'Académie de Grenoble) proposera un cycle de cours en distanciel à l'Université Populaire du Rhin grand public intitulé « La littérature face au mal ».

Dans ce cycle, vous découvrirez comment la littérature permet de comprendre les grandes questions humaines à travers la représentation du mal. Destin, passions, exclusion, souffrance intérieure : les écrivains, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, ont cherché à éclairer ces expériences qui traversent nos vies.

Vous explorerez des textes variés (théâtre, roman, poésie, essai) et apprendrez à les lire simplement, en repérant les choix d’écriture (mots, images, construction du récit). Ce travail vous permettra de mieux comprendre le monde et ses enjeux, mais aussi de nourrir une réflexion personnelle utile dans la vie quotidienne.

Le parcours suit une progression chronologique, mais chaque séance peut être suivie indépendamment : il n’est pas nécessaire d’avoir assisté à toutes les séances.

Le cycle est organisé en 10 séances de 1h30, mêlant exposés, lectures commentées et échanges avec les participants :

Séance 1 : Pourquoi la littérature parle-t-elle du mal ?



Séance 2 : Destin et tragédie humaine avec Œdipe roi de Sophocle



Séance 3 : Comprendre l’homme avec les Essais de Michel de Montaigne



Séance 4 : Amour, jalousie et violence dans Andromaque de Jean Racine



Séance 5 : Exclusion et regard des autres dans Ourika de Claire de Duras



Séance 6 : Passion et chute dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost



Séance 7 : Solitude et vie intérieure en poésie avec Emily Dickinson



Séance 8 : Identité et marginalité dans l’œuvre de Marcel Proust



Séance 9 : Lutter contre le mal en soi avec Georges Bernanos



Séance 10 : Ce que la littérature nous apprend pour vivre aujourd’hui

Les textes étudiés sont fournis. Aucune lecture préalable n’est nécessaire, mais les participants peuvent lire les œuvres en amont s’ils le souhaitent.

Dans une ambiance conviviale en distanciel, chacun sera invité à réfléchir, à partager ses idées et à découvrir comment la littérature peut devenir un véritable outil pour mieux comprendre le monde et enrichir son regard sur la société.

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