Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Carol Ann Duffy
Le Monde et sa moitié. The World's Wife
Traduction de l'anglais et édition critique par Camille Fort et Bastien Goursaud
Édition bilingue anglais-français
Paris, Classiques Garnier, coll. « Translatio », n° 18, série « Grandes œuvres littéraires traduites » n° 1, 2026.
Dans Le Monde et sa moitié, traduction d’une série de trente monologues dramatiques, Carol Ann Duffy, première poétesse lauréate d’Angleterre, sort du silence les « femmes de », les « moitiés », parfois réduites à une note de bas de page dans les biographies des grands hommes.
Existe également en version reliée - EAN 9782406190240 - au prix de 76 EUR.