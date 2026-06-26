Carol Ann Duffy

Le Monde et sa moitié. The World's Wife

Traduction de l'anglais et édition critique par Camille Fort et Bastien Goursaud

Édition bilingue anglais-français

Paris, Classiques Garnier, coll. « Translatio », n° 18, série « Grandes œuvres littéraires traduites » n° 1, 2026.

Dans Le Monde et sa moitié, traduction d’une série de trente monologues dramatiques, Carol Ann Duffy, première poétesse lauréate d’Angleterre, sort du silence les « femmes de », les « moitiés », parfois réduites à une note de bas de page dans les biographies des grands hommes.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406190240 - au prix de 76 EUR.