Georges Darien et Joseph McCabe

Can we disarm ? (1899). Une brochure toujours d'actualité

Édition bilingue anglais-français

Traduction et édition d'Aurélien Lorig.

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 127, 2026.

En 1899, Joseph McCabe et Georges Darien écrivent la brochure Can We Disarm? Ils y évoquent une situation géopolitique toujours d’actualité. Au xixe siècle, dans un monde pétri de revendications territoriales fortes, ce volume rappelle, d’un siècle à l’autre, les enjeux d’un désarmement vain.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406205197 - au prix de 96 EUR.