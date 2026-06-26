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Nouvelle parution
Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies, 2026 – 1, n° 51

Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies, 2026 – 1, n° 51

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers de recherches médiévales et humanistes- Journal of Medieval and Humanistic Studies", 2026
  • EAN : 9782406209430
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20944-7
  • ISSN : 2115-6360
  • Numéro : 51
  • 526 pages
  • Prix : 65 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies 2026 – 1, n° 51

Sous la direction d'Alice Vintenon

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies », n° 51, 2026.

Les Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies publient, dans une perspective interdisciplinaire associant principalement littérature et histoire, des études portant sur le Moyen Âge et la Renaissance.

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