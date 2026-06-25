Revue
Nouvelle parution
Revue Bossuet. Littérature, culture, religion, 2026, n° 17,

Revue Bossuet. Littérature, culture, religion, 2026, n° 17, "Les oraisons funèbres de Bossuet", dir. Pierre Lyraud et Anne Régent-Susini

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue Bossuet", 2026
  • EAN : 9782406210672
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21068-9
  • ISSN : 2117-8844
  • Numéro : 17
  • 227 pages
  • Prix : 29 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Revue Bossuet. Littérature, culture, religion 2026, n° 17. Les oraisons funèbres de Bossuet

Sous la direction de Pierre Lyraud et Anne Régent-Susini

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue Bossuet », n° 17, 2026.

La Revue Bossuet publie des articles sur la littérature et la culture religieuse du XVIIe siècle, ainsi que des recensions d’ouvrages récents et une bibliographie annuelle.

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