Revue Bossuet. Littérature, culture, religion, 2026, n° 17, "Les oraisons funèbres de Bossuet", dir. Pierre Lyraud et Anne Régent-Susini
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Revue Bossuet. Littérature, culture, religion 2026, n° 17. Les oraisons funèbres de Bossuet
Sous la direction de Pierre Lyraud et Anne Régent-Susini
Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue Bossuet », n° 17, 2026.
La Revue Bossuet publie des articles sur la littérature et la culture religieuse du XVIIe siècle, ainsi que des recensions d’ouvrages récents et une bibliographie annuelle.