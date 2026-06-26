Émile Zola

La Curée

Édition de Céline Grenaud-Tostain

Paris, Classiques Garnier, coll. « Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne », n° 48, 2026.

Saccard, l'odieux parvenu, sa femme Renée, jeune et riche mondaine, et son fils Maxime, le « petit crevé », sont les hérauts pervertis du Paris de Napoléon III. Au-delà de sa dimension naturaliste, La Curée, « peinture vraie de la débâcle d’une société », est un véritable roman de mythologie moderne.

Table des matières