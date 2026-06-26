Édition
Nouvelle parution
Émile Zola, La Curée.

Émile Zola, La Curée.

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406201175
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20118-2
  • 462 pages
  • Prix : 15 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Émile Zola

La Curée

Édition de Céline Grenaud-Tostain

Paris, Classiques Garnier, coll. « Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne », n° 48, 2026.

Saccard, l'odieux parvenu, sa femme Renée, jeune et riche mondaine, et son fils Maxime, le « petit crevé », sont les hérauts pervertis du Paris de Napoléon III. Au-delà de sa dimension naturaliste, La Curée, « peinture vraie de la débâcle d’une société », est un véritable roman de mythologie moderne.

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