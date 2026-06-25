Séverine Clément-Tarantino, Florence Klein (dir.), Regards croisés sur l’auteur. Autour d’Alain Deremetz

Qu’advient-il quand différentes disciplines des sciences humaines et sociales considèrent l’auteur sous toutes les facettes ? Autour d’Alain Deremetz – auteur lui-même en raison des voies interprétatives qu’il a ouvertes et pour un style bien reconnaissable –, plusieurs enseignants chercheurs éclairent de leurs points de vue variés un nom et une fonction que l’histoire, les conditions matérielles et les contextes culturels ont constamment amené à redéfinir, et font ainsi apparaître, par-delà les différences d’époque, des constantes ou des retours frappants.

Se croisent ainsi, au fil d’une enquête qui va de l’Antiquité égyptienne et gréco-latine au xxie siècle, les approches complémentaires de la littérature ancienne, médiévale, moderne et contemporaine, de l’histoire, de l’anthropologie, de la philosophie et de l’herméneutique, des sciences de l’information et de la communication et des sciences de l’éducation.

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