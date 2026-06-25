Écrire (dans) les langues de l'autre. Traduction, adaptation, recréation (Rome)
Intensive Programme organisé par la section d’Études françaises du Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali de Sapienza Università di Roma, dans le cadre du projet Erasmus + “Reading Communities Shaping Identities” en collaboration avec la Librairie française Stendhal et sous le patronage de l’Institut Français Italie.
Comité d’organisation: Andrea Del Lungo, Chiara De Luca, Martine Van Geertruijden, Ilaria Vidotto
Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali - Sapienza Università di Roma - Facoltà di Lettere – Aula Archeologia - piazzale Aldo Moro, 5
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Programme
Mercredi 1 juillet
Arrivée- accueil
Jeudi 2 juillet
Séance I - Ouverture
Présidence Andrea Del Lungo
9h30 Salutations Arianna Punzi (Doyenne Faculté de Lettres et Philosophie); Simone Celani (Directeur Département SEAI)
10h Paolo Tamassia (Université de Rome Torvergata), Langues et cultures en traduction: rencontres et conflits
11h30 Franc Schuerewegen, Camille Bortier, Philippe Vanhoof (Université d’Anvers), Traduction et textes possibles
Franc Schuerewegen, La question de l’hyperonyme
Philippe Vanhoof, L’éthique des « textes-limites » : Sade, Guyotat et Louÿs du post-textuel au post-traductif
Camille Bortier, Écrivains, écrivants : à propos d’un malentendu
14h30 Atelier avec Maylis De Kerangal autour des traductions de Réparer les vivants
Animé par Martine Van Geertruijden et Ilaria Vidotto (Sapienza Université de Rome)
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Vendredi 3 juillet
Séance II - Passages, transitions, intertextes
Présidence Franc Schuerewegen
9h30 Carole Boidin (Université Paris Nanterre), Un "indigène latinisé"? Les traductions nord-africaines de l'Âne d'or d'Apulée
10h10 Maria Cabral (Université de Porto), Traduire comme écrire : Dominique Grandmont et le voyage dans la langue de l’autre
Présidence Cristina Alvares
11h20 Tereza Hanusková (Université Masaryk), Traduction et réécriture des contes créoles : enjeux de transmission et d’altérité
11h40 Vitoria Bueno (Université de Porto), Demeurer de passage : dé·re·constructions de la traduction
12h00 Julie Oliveira Da Silva (Sorbonne Nouvelle), Traduire une écriture neutre, traduire en queer : bringing Virginia out of the closet
14h00 Atelier avec Maylis De Kerangal autour des traductions de Memory Game
Animé par Martine Van Geertruijden et Ilaria Vidotto (Sapienza Université de Rome)
18h Visite Palais Farnèse
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Samedi 4 juillet
Séance III - Transmédialités
Présidence Fatima Outerinho
10h00 Domingo Pujante et Adela Cortijo (Université de Valence), Transmédialité et adaptation: Oms en série/La Planète sauvage et Persépolis
Présidence Maria Cabral
11h20 Daína Pestana Blay / Núria Cervelló Ramos (Université de Valence), Récits cinématographiques de diversité et de migration : adaptations littéraires
11h50 Fadia Benmokhtar (Université de Valence), Entre cinéma, chanson et poésie : la traduction comme moyen de transmission culturelle
16h30 Excursion aux Thermes de Caracalla
Lundi 6 juillet
Séance IV - Stratégies traductives
Présidence Irina De Herdt
9h30 Atelier Aniko Adam - Aniko Radvánszky (Université Catholique Pázmány Péter), Transtraduction (atelier)
10h20 Annelies Mermans (Alliance française d’Anvers), Didactique renouvelée de la traduction au sein des Alliances françaises : un levier de médiation interculturelle
Présidence Aniko Adam
11h20 Bence Matuz (Université Catholique Pázmány Péter), Intelligence et traduction - un concept-clé de la pensée égalitaire de Jacques Rancière
11h40 Francisco Rodriguez Gomez (Université de Cadix), Du français à l’espagnol : analyse des stratégies de traduction dans l’œuvre d’Emmanuelle Bayamack-Tam
12h00 Julie Lambert (Université Paris Nanterre), Lire Dostoïevski, les difficultés du lecteur face aux multiples traductions
Séance V - Altérités
Présidence Vincent Ferré
14h00 Irina De Herdt (Université Masaryk), Entre-deux-langues: une réflexion pratique sur l'incorporation du français (atelier)
14h50 Catherine Penn (Université de Rome 3), Idiolectes et hybridations hétérolinguistiques en traduction: Pas pleurer de Lydie Salvayre
Présidence Adela Cortijo
15h50 Chiara De Luca (Sapienza Université de Rome), La littérature urbaine dans la grande édition: les traductions italiennes de Faïza Guène et Mokhtar Amoudi
16h10 Alba Sayago (Université de Cadiz), Traduire le breton mondain : Ar farvel göapaër de Pascal de Kerenveyer
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Mardi 7 juillet
Séance VI - Traduction, édition, communautés
Présidence Petr Dytrt
9h30 Vincent Ferré (Université Sorbonne Nouvelle), Communautés de lecteurs.rices et de traducteurs.rices : histoire éditoriale d'un écrivain britannique traduit en langue française (le cas Tolkien)
10h10 Victoria Ferrety (Université de Cadiz), Traduire la décadence : recréation, altérité et subjectivité dans Monsieur de Bougrelon et Monsieur de Venus
Présidence Domingo Pujante
11h20 Anette Anna Kocsis (Université Catholique Pázmány Péter) :) Un auteur et quarante-quatre traducteurs derrière le prix Nobel : les enjeux de la traduction dans l’œuvre de László Krasznahorkai
11h40 Carola Paolucci (Université Sorbonne Nouvelle), Exophonie et communautés de lecture chez Shumona Sinha
12h Viktoria Sordiia (Université Paris Nanterre), L'influence de la traduction des écrivain.e.s bilingues sur l'image de la littérature des émigrés russes de la première vague
Séance VII - Genres et formes
Présidence Guido Furci
14h30 Cristina Alvares, Mariana Sousa, Ian Silva (Université du Minho), Alpha Abidjan - Gare du Nord: passages et barrages de notre traduction en portugais d’un roman graphique sur les migrations
Présidence Aniko Radvánszky
16h00 Mathilde Gomas (Université Sorbonne nouvelle), ''Son dictionnaire est d'une espece toute particuliere'' : dispute et "procés" de traduction dans la Dissertation critique sur l'Art poétique d'Horace
16h20 Adéla Dvořáková (Université Masaryk), Faire résonner le sens : l’importance du symbolisme phonétique en traduction
16h40 Thomas Barrière (Université Paris Nanterre), Traduire les gestes en paroles. Truchements du mutisme dans le théâtre espagnol du Siècle d'Or
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