Cendrine Pagani-Naudet

Les formes en -rais et le conditionnel (XVIe-XVIIIe siècle). La fabrique d’un mode

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire et évolution du français », n° 8, 2026.

Qu’est-ce que le conditionnel ? Pour répondre à cette question, le présent ouvrage a choisi d’en retracer l’histoire. Cette histoire s’étend sur plusieurs siècles, des premières grammaires du français à la fin du XVIIIe siècle. Elle raconte la fabrique d’un mode et la construction d’un problème.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406202080 - au prix de 92 EUR.