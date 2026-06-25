Questions de société
Tarek Abouelgamal, La Langue arabe en Europe. Histoire de politiques linguistiques

Tarek Abouelgamal, La Langue arabe en Europe. Histoire de politiques linguistiques

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Perspectives comparatistes", 2026
  • EAN : 9782406199397
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19941-0
  • 198 pages
  • Prix : 25 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Tarek Abouelgamal

La Langue arabe en Europe. Histoire de politiques linguistiques

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 159, 2026.

Il s'agit d'étudier les méthodes d’arabe publiées en Europe du XVIe au XIXe siècle comme reflets des politiques linguistiques. On analyse les liens entre orientalisme et enseignement de l’arabe (religieux, politique, dandy) et l’émergence de la "diglossie didactique".

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406199403 - au prix de 76 EUR.