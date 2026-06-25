Tarek Abouelgamal

La Langue arabe en Europe. Histoire de politiques linguistiques

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 159, 2026.

Il s'agit d'étudier les méthodes d’arabe publiées en Europe du XVIe au XIXe siècle comme reflets des politiques linguistiques. On analyse les liens entre orientalisme et enseignement de l’arabe (religieux, politique, dandy) et l’émergence de la "diglossie didactique".

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Existe également en version reliée - EAN 9782406199403 - au prix de 76 EUR.