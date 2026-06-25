Nathalie Depraz, Le geste du visage, une éthique de l’image. Essai sur la poétique d’Yves Bonnefoy et la philosophie d’Emmanuel Levinas

Sceller deux passions en une : c’est ce que tente le présent essai – avec l’écriture de la prime jeunesse – que l’autrice hésita longtemps à rendre publique. Deux passions en sont à l’origine : la littérature, poétique ; la philosophie, phénoméno­logique. Sitôt assignées, voilà que, par leur ampleur de vue, elles ne cessent de déborder le cadre où elles étaient cantonnées : une réflexion à l’écoute des discours philosophiques, critique à l’égard de certains (Heidegger), et une écriture philosophique qui, souvent, avec vertige, confine au poème.

Deux pensées qui n’ont de cesse de susciter une interro­gation sur le lieu natif de leur rencontre, sur ce qui permet cette étrange osmose des discours. Pratiquant l’interpénétration des régimes d’écriture, Natalie Depraz favorise le lieu où spiritualité et exigence éthique se cultivent et se nourrissent. Partant de l’écriture poétique de Bonnefoy, elle fait émerger, comme par isomorphie, le texte levinassien.

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