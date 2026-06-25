Georges Darien, Joseph McCabe, Can we disarm ? (1899, éd. Aurélien Lorig)

Publié en 1899, Can We Disarm? est un texte écrit en anglais par Joseph McCabe, avec la collaboration de Georges Darien, auteur du roman Biribi. Composée de six chapitres, la brochure s'intéresse au militarisme et à la guerre dans le contexte géopolitique de la fin des années 1890. En prenant pour point de départ une initiative diplomatique russe en faveur de la paix, portée par le tsar Nicolas II et le comte Mouravieff, les deux écrivains dressent un état des lieux critique de la question militaire à l'échelle de l'Europe et du monde. Toujours d'actualité, la brochure, traduite en français dans ce volume, porte un message faisant écho aux soubresauts d'un XXIe siècle où les motivations des nations ré-armées sont diversement motivées. Édition bilingue anglais-français