Lever de rideau sur le nouveau thaêtre

Le site de thaêtre, la revue en ligne consacrée au théâtre et aux arts de la scène, connaît une seconde naissance. Une nouvelle charte graphique met à l’honneur les formats variés (articles, entretiens, textes de création, archives, enquêtes, montages, retours sur des projets de recherche-création) et les deux rubriques qui font la signature de thaêtre : les "chantiers", des dossiers thématiques collectifs conçus comme des espaces de recherche, de création et d’expérimentation autour d’une problématique à la croisée des enjeux esthétiques et politiques ; et les "séries" : "autrices", pour découvrir et relire des autrices (XVIIe-XXe s.) en croisant analyses dramaturgiques, perspectives historiques et expérimentations pratiques, "divas", pour comprendre ce que les stars de cinéma viennent chercher au théâtre, "lieux", pour explorer des lieux de théâtre et de spectacle vivant aux quatre coins du monde, et "luttes", pour plonger dans l’envers du décor et, sous les paillettes, saisir les luttes d’hier, d’aujourd’hui... et de demain. Le site affiche pour l'occasion un nouveau chantier, codirigé par Leïla Cassar, Pauline Guillier et Bérénice Hamidi : "Les Héroïnes contre-attaquent : réécritures féministes des contes et des mythes sur les scènes contemporaines".
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Publié le par Marc Escola