Renaissance du site de thaêtre, la revue en ligne consacrée au théâtre et aux arts de la scène.

La nouvelle charte graphique met à l’honneur les formats variés (articles, entretiens, textes de création, archives, enquêtes, montages, retours sur des projets de recherche-création) et les deux rubriques qui font la signature de thaêtre :

- Les « chantiers », des dossiers thématiques collectifs conçus comme des espaces de recherche, de création et d’expérimentation autour d’une problématique à la croisée des enjeux esthétiques et politiques

- Les 4 « séries » de thaêtre :

« autrices », pour découvrir et relire des autrices (XVIIe-XXe s.) en croisant analyses dramaturgiques, perspectives historiques et expérimentations pratiques

« divas », pour comprendre ce que les stars de cinéma viennent chercher au théâtre

« lieux », pour explorer des lieux de théâtre et de spectacle vivant aux quatre coins du monde

« luttes », pour plonger dans l’envers du décor et, sous les paillettes, saisir les luttes d’hier, d’aujourd’hui... et de demain

Nous célébrons ce renouveau avec la sortie d’un nouveau chantier, codirigé par Leïla Cassar, Pauline Guillier et Bérénice Hamidi, et

intitulé « Les Héroïnes contre-attaquent : réécritures féministes des contes et des mythes sur les scènes contemporaines ».

Au sommaire :

un focus sur l’œuvre de MarDi (Marie Dilasser) avec des articles de Raphëlle Doyon, Jeanne-Lise Pépin et Anaïs Tillier

un panorama de ces réécritures, avec un article de Ariane Issartel sur l’oeuvre de Claudine Galea ; un article de Manon Roblin sur La Véritable Histoire de la Gorgone Méduse de Béatrice Bienville ; un entretien avec les autrices Béatrice Bienville, Haïla Hessou et Pauline Peyrade ("Regards féministes d’aujourd’hui sur les contes et les mythes d’hier")

un panorama de créations, avec un montage de textes de Béatrice Bienville, MarDi, Aïcha Euzet, Haïla Hessou et Pauline Peyrade et un récit d’enquête dramaturgique mené par des étudiant·es autour de Bois Impériaux de Pauline Peyrade réalisés par Leïla Cassar, ainsi qu'un retour sur le projet de recherche-création Vieille Petite Fille de Juliette Riedler et Floriane Comméléran

Avec des contributions de : Béatrice Bienville, Leïla Cassar, Floriane Comméléran, MarDi (Marie Dilasser), Raphaëlle Doyon, Aïcha Euzet, Pauline Guillier, Bérénice Hamidi, Haïla Hessou, Ariane Issartel, Jeanne-Lise Pépin, Pauline Peyrade, Juliette Riedler, Manon Roblin, Anaïs Tillier et les étudiant·es de licence 3 d’études théâtrales de l’université Lyon 2 Kiyane Rousson, Marine Calvas, Louise Charvet.

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Bureau éditorial de thaêtre :

Pauline Donizeau, Laetitia Dumont-Lewi, Bérénice Hamidi, Kenza Jernite et Tiphaine Karsenti