Cahiers du dix-septième, vol. 22 : “Anachronism and Cultures of the French Early Modern | Anachronisme et cultures de la première modernité française” (dir. Anne Duprat et Nicholas Paige)

Cahiers du six-septième, vol. 22, Cahiers-Débats, n° 2, 2026 :

« Anachronism and Cultures of the French Early Modern | Anachronisme et cultures de la première modernité française »

Sous la direction d'Anne Duprat (Université de Picardie Jules Verne – IUF) & Nicholas Paige (University of California Berkeley)

Ce numéro coordonné par Anne Duprat et Nicholas Paige est le second numéro des Cahiers-Débats, une série spéciale dirigée par Hélène Bilis (Wellesley College) et Sylvaine Guyot (New York University), et centrée sur certains des enjeux méthodologiques clés qui animent aujourd’hui le champ des études sur la France de la première modernité. Pour chaque numéro, des chercheuses et chercheurs de générations, de disciplines et de traditions nationales différentes sont invité·es à aborder de front les débats que cristallise, au sein des sciences humaines, la question de la pertinence d’étudier le passé au prisme d’approches critiques nouvelles ou renouvelées. En portant une attention particulière à leur position critique et à leur trajectoire intellectuelle, les contributeur·rices proposent des essais aux styles variés, dont l’ensemble vise à rendre compte autant des convergences que des désaccords, voire des frictions, qui traversent le champ des études sur l'époque moderne.

Table of Contents | Table des matières

Introduction

Anne Duprat & Nicholas Paige : "Qui a (encore) peur de l’anachronisme ?"

Section 1. Beyond Anachronophobia | Au-delà de l’anachronophobie

Radhika Koul : "Toward an Anachronistic and Affective Criticism"

Ellen R. Welch : "Sympathetic Resonance: The Acoustics of Encounters with the Past"

Chad Córdova : "Reading and Time"

Therese Banks : "Blackness Out of Time: Anachronism and Race in Early Modern France"

Alice Roullière : "Anachronisme et impérialité"

Section 2. Re-mises en scène

Sarah Grandin : "A Conversation with Emily Beeny, Co-Curator of Poussin and the Dance"

Kate van Orden : "HIP to Anachronism: Early Music and the Liveliness of the Past"

Julia Gros de Gasquet : "Salutaires anachronismes : Les Fâcheux de Molière et Beauchamps aux Fêtes Nocturnes de Grignan, 2022"

Anne Duprat : "Early Modern and Restoration Drama: A Conversation with Prasanna Puwanarajah"

Section 3. Do the Classics Still Need Dusting Off? | Faut-il encore « dépoussiérer » les classiques ?

Ainan Liu : "Reframing Presentism in the Search for Pertinence"

Hugh G. A. Roberts : "Learning through Anachronism: Creative and Critical Approaches to Teaching Early Modern French Literature and Philosophy"

David Harrison : "Trust the Words? Translation and the Pedagogy of Anachronism with French Classical Theatre"

Section 4. The Dangers of Anachronophilia | Dangers de l’anachronophilie

Mark Ledbury : "Once in a Lifetime: The Anxieties of Anachronism"

Laurence Giavarini : "Travailler avec l’anachronisme. À propos de l’historicité de la littérature"

Guillaume Peureux : "De quoi la modernisation des textes du XVIIe siècle est-elle le nom ?"

Section 5. A Vox Pop on Anachronism in the Classroom | Micro-trottoir sur l’anachronisme en salle de classe

Karine Abiven, Ana Conboy, Didier Course, Tiphaine Karsenti, Peadar Kavanagh, Anna Kłosowska, Adrien Mangili, Fanny Marchaisse, Michael Meere, David Schwaeger and Cynthia Laura Vialle-Giancotti

Section 6. Book Reviews | Comptes rendus

Lewis Seifert : Julie Candler Hayes, Women Moralists in Early Modern France, 2024

Ashley Williard : Miranda Spieler, Slaves in Paris: Hidden Lives and Fugitive Histories, 2025

Louise Moulin : Geoffrey Turnovsky, Reading Typographically: Immersed in Print in Early Modern France, 2024

Deborah Steinberger : Hortense Mancini, Letters, A Bilingual Edition, ed. and trans. Annalisa Nicholson, 2025

Annalisa Nicholson : Review Response

Authors’ Biographies | Biographies des contributeur·rices

Date de publication : 22 juin 2026

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Le numéro inaugural des Cahiers-Débats, consacré à “Feminisms and Early Modern France | Féminismes et première modernité” (dir. Hélène Bilis & Sylvaine Guyot) est disponible sur le site de la revue.

Fondés en 1987, les Cahiers du dix-septième: An Interdisciplinary Journal sont une revue numérique interdisciplinaire, à comité de lecture et en accès libre, publiée par la Society for Interdisciplinary French Seventeenth-Century Studies (SE17).