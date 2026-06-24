Noëlle Roger, Le Nouvel Adam (éd. M. Porret)

Préambule de Michel Porret

Après trente ans de carrière à l’École de Médecine, le brillant docteur Fléchère est toujours en butte à un problème en apparence insoluble : alors que les découvertes scientifiques progressent à une allure effrénée, l’être humain reste désespérément limité par ses capacités biologiques et intellectuelles.

Aussi se met-il à rêver à l’homme du futur, celui du prochain stade évolutif. Dans un éclair de génie – ou de folie – Fléchère entrevoit la possibilité de provoquer lui-même, par une intervention humaine, cette mutation, afin de précipiter la création d’un nouvel Adam. Au risque de se voir dépasser par cet être supérieur qui voit trop loin, et se révèle rapidement inarrêtable...

"Le Nouvel Adam, je l'ai vu, lorsqu'un jour, à Harlem, le docteur Eugène Dubois a posé dans mes mains le crâne du Pithécanthrope, intermédiaire entre le singe et l'homme, qu'il rapporta de Java. Si on parvenait à rendre plus actif un cerveau humain, qu'adviendrait-il?" — Noëlle Roger, Radio Luxembourg, 1946

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Revue de presse (éditeur)

Un surhomme et quelques déluges dans Le Matricule des Anges

Éric Dussert dresse un portrait de la romancière Noëlle Roger dans le Matricule des Anges.

Du livre jeunesse au polar scandinave, seize suggestions pour un été littéraire dans RTS Culture

Le Nouvel Adam de Noëlle Roger fait partie des recommandations de lectures estivales des contributeurs de la newsletter littéraire QWERTZ .

L’Adam futur dans La Liberté

Il y eut L’Eve future (Villiers de L’Isle-Adam, 1866) […] puis il y eut Le Nouvel Adam (1924), roman d’anticipation de la Genevoise Noëlle Roger, que l’on redécouvre à la faveur de cette réédition bienvenue. - Thierry Raboud