Henri Cambon, Bernard Marcotte. Un Ardennais à Paris. Déambulation à travers textes

Né dans les Ardennes, Bernard Marcotte (1887-1927) a affirmé sa vocation d'écrivain à Paris, où il était venu en 1904 pour y poursuivre des études de philosophie.

Il découvre dans la capitale une vie foisonnante sur le plan culturel. Il se lie avec d'autres jeunes gens épris comme lui d'art et de culture : les hommes de lettres Paul Tuffrau et Roger Dévigne, le philosophe Jean Wahl, ou l'acteur Louis Jouvet. Une bonne partie de l'oeuvre de Bernard Marcotte sera créée à Paris, où il se fixe : poèmes, contes, pièces de théâtre...

Cette "déambulation à travers textes" (illustrée par plusieurs cartes postales de l'époque) se fait à travers les écrits de ses amis, notamment de nombreuses lettres, ou les siens propres, lettres et poèmes. Elle permet d'aborder l'oeuvre et la vie de cet auteur attachant, et d'illustrer la vie parisienne d'avant la Première Guerre mondiale.

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Sommaire :

Bernard Marcotte. Un récit (p.5)

À travers lettres et autres écrits (p.19)

À travers les poèmes de Bernard Marcotte (p.73)

Plan de Paris (p.94)

Notices biographiques (p.97)

Repères chronologiques (p.99)

Postface (p.101)

Sources (p.103)

Index des noms de personnes (p.105)

Table des illustrations (p.108)